Leipzig

Der Haushaltsausschuss des Sächsischen Landtages hat am Mittwoch weitere Mittel aus dem Zukunftssicherungsfonds freigegeben. Damit werden wichtige Investitionen in Krankenhäusern im Freistaat auf den Weg gebracht. Unter den Begünstigten ist das St. Elisabeth-Krankenhaus in Connewitz, eine der größten Geburtskliniken in Sachsen. Das Haus in Trägerschaft der katholischen Propstei erhält 874 .000 Euro für den Umbau der Wöchnerinnenstation sowie den Einbau einer Früh- und Neugeborenenmedizin. Darüber informierten die SPD-Landtagsabgeordneten Holger Mann und Dirk Panter.

Von lvz