Leipzig

Die Koffer sind gepackt, am Donnerstag geht’s los: Johann Beiner (16), Schüler vom Thomas-Gymnasium, fliegt über Frankfurt nach Houston. Er wird das nächste Schuljahr in den USA verbringen. Während seine Freunde in Leipzig noch mehr als drei Wochen Ferien genießen können, geht für ihn schon am Montag die Schule los. Zurück kommt er erst im kommenden Juni – wenn das Schuljahr und ein anschließender Roadtrip durch Amerika mit seinem Vater zu Ende sind. „Ich bin aufgeregt und glücklich“, gestand der Jugendliche, als er am Dienstagnachmittag im US-Generalkonsulat in Leipzig verabschiedet wurde. Sehr gespannt ist er darauf, den Teamgeist an einer amerikanischen Highschool kennenzulernen. Ein bisschen Bammel hat er, ob sein Englisch gut genug ist. Und ob er von den Schulkameraden herzlich aufgenommen wird oder Außenseiter bleibt.

Die amtierende US-Generalkonsulin Katia Bennett verabschiedete Schüler Johann Beiner vor seinem Abflug in die USA mit vielen guten Wünschen. Quelle: André Kempner

„Viele texanische Barbecues“

Diese Bedenken wischten die amtierende Generalkonsulin Katia Bennett und Konsulin Lachlyn Soper komplett beiseite. Sie sind ganz sicher, dass sich alle für den Deutschen interessieren werden. Zumal er American Football spielt – bislang bei den Leipzig Hawks. Und: „Zum Glück bist du Fleischesser, denn du wirst viele texanische Barbecues mitmachen.“ Konsulin Lachlyn Soper riet ihm, sich Freunde zu suchen, die selbst Auto fahren – damit er die sechs Kilometer bis zur Schule nicht so oft mit dem Fahrrad fahren muss. Seine Gasteltern wollen ihn bei sehr heißem oder sehr schlechtem Wetter auch selbst fahren, haben sie ihm bereits versprochen. Schon seit Februar 2020 weiß er, wer ihn aufnimmt, hat regelmäßigen Kontakt: Er bekommt zwei Gastväter, die mit drei Hunden in einem Vorort von Houston leben und bei denen er bereits der elfte Austauschschüler ist.

In Houston wird er schon erwartet

Da Houston die US-Partnerstadt von Leipzig ist, wird der Schüler auch vom Städtepartnerschafts-Verein mit vielen guten Wünschen auf die Reise geschickt. Ausgerüstet mit einer Broschüre voller Informationen sowie mit Kontaktadressen, bei welchen guten Freunden Leipzigs er sich in Houston melden kann, falls er Unterstützung braucht. Johann war noch nie in den USA. Zu Hause bleiben seine Eltern, der jüngere Bruder und der Hund zurück – und nicht zuletzt seine Freundin. Die Trennung von der Familie ist dem Jugendlichen allerdings nicht neu. Als ehemaliger Thomaner hat er schon mal zwei Jahre im Alumnat gewohnt, obwohl seine Familie im Leipziger Waldstraßenviertel zuhause ist. Sein Auslandsjahr wollte er eigentlich bereits 2020 antreten, musste wegen Corona aber warten. Nach seiner Rückkehr wird er in Leipzig noch die elfte und zwölfte Klasse absolvieren, Abitur machen und studieren. Vielleicht will er danach bei einer großen Bank arbeiten. Oder Jura studieren wie seine Eltern. „Auch an der Wall Street gibt es gute Banken“, meinten die US-Konsulinnen verschmitzt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Decker