Leipzig

Für Tierrechte, gegen Autos auf dem Promenadenring: Am Wochenende sind in Leipzig weitere Demonstrationen geplant und sorgen entlang der Routen für Einschränkungen im Verkehr. Am Samstag finde ein „Animal Liberation March“ statt, teilte die Stadt mit. Der Anmeldung nach werden zwischen 13 und 17 Uhr etwa 1000 Teilnehmer in der Innenstadt erwartet.

Sie ziehen vom Markt über die Grimmaische Straße, Augustusplatz, Roßplatz, Wilhelm-Leuschner-Platz. Vom Peterssteinweg aus geht es dann über die Riemannstraße und die Arthur-Hoffmann-Straße zum Bayrischen Platz. Anschließend führt die Route durch die Windmühlen-, Grünewald-, Universitäts- und Schillerstraße zum Neumarkt und dann über die Reichsstraße, den Brühl und die Katharinenstraße zurück zum Markt. Mit Einschränkungen im Verkehr sei zu rechnen, so die Stadt.

Autofrei leben veranstaltet Fahrraddemo

Am Sonntag ist den Angaben nach zudem eine Demonstration unter dem Motto „ Promenadenring autofrei“ geplant. Der Fahrradaufzug finde zwischen 15 und 17 Uhr entlang des Innenstadtrings, des Ranstädter Steinwegs und der Jahnallee statt. Angemeldet habe die Demonstration der Verein „Autofrei leben“, die Veranstalter rechnen laut Stadt mit etwa 200 Teilnehmern.

Erst am Freitagabend waren etwa 25.000 Menschen in der Leipziger Innenstadt auf die Straße gegangen, um sich nach einem Aufruf von Fridays for Future am globalen Klimastreik zu beteiligen. Der innere Innenstadtring war deswegen mehrere Stunden lang gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von jhz