Leipzig

Manege frei, das Spiel beginnt – heißt es wieder für den Zirkus Aeros. Am Freitag war Premiere auf dem Kleinmesse-Gelände am Cottaweg. „Wir freuen uns riesig auf unser Leipziger Stammpublikum und sind sehr froh, dass wir unser Können endlich wieder zeigen dürfen“, sagt Juliana Schmidt (28), älteste Tochter des gerade verstorbenen Zirkusdirektors und zugleich Pressesprecherin, Moderatorin und Artistin. Vor einer Woche ist Aeros in Leipzig angereist, hat sein Zelt aufgebaut und erstmals auch die neue Sitztribüne mitgebracht. Das neue Chapiteau – beides noch vom verstorbenen Bernhard Schmidt bestellt – soll dann zum Weihnachtszirkus im Dezember folgen.

Klassischer Zirkus mit Artisten, Clown und Tieren

Fakirshow mit Marvin Schmidt (links), Temporeiterei der Geschwister Aeros auf Pferderücken. Quelle: Andre Kempner

Aeros bekennt sich bewusst zum klassischen Zirkus. Mit Artisten, Clown und Tierdressuren, mit brennenden Feuern und bunten Leuchtstäben für die Kinder, mit Trommelwirbel und Tusch von einer Mini-Band, mit Popcorn und Zuckerwatte. Das reisende Unternehmen, das bei Delitzsch beheimatet ist, besteht aus 50 Wagen, 30 Personen und 30 Tieren: Kamele, Pferde, Lamas, Alpakas und Watussi-Rinder, die freundschaftlich und ohne Strenge vorgeführt werden. Raubkatzen, Bären, Schlangen oder Elefanten sind nicht dabei. Highlight der gut zweistündigen Show ist der Exotenzug mit einem bunten Mix an Vierbeinern in der Manege.

Gut besucht war die Premiere vom Zirkus Aeros am Cottaweg. Quelle: Andre Kempner

Die Artisten des aktuellen Programms kommen aus Tschechien, Spanien und Deutschland. Besonders vielseitig sind die tschechischen Artisten Rudi Janecek und Kelly Yoo, die mit einer extrem schnellen Keulenjonglage genauso verblüffen wie mit einer Reifennummer oder einer Balance-Darbietung, bei der der Mann seine Partnerin auf dem Kopf bis hoch unter die Zirkuskuppel trägt. Clown Pauli holt sich zweimal Gäste aus dem Publikum zu Mitmach-Nummern – die sind lustig und es muss sich niemand dafür fremdschämen.

Lockdown und Tod des Zirkusdirektors

Aeros zwei harte Jahre hinter sich. Den ersten Lockdown-Winter verbrachte der Zirkus auf einem Speditionsgelände bei Riesa. Im gesamten Jahr 2021 hatte er nur ein einziges Gastspiel, im September in Dresden. Das Geld war knapp, die Zirkusleute lebten nach eigener Aussage von Hartz IV und Spenden. Sie freuten sich auf den traditionellen Leipziger Weihnachtszirkus im Dezember 2021, doch der fiel wegen Corona zum zweiten Mal aus. Aeros überwinterte auf dem Witznitzer Hartplatz in Borna. Dort starb Zirkusdirektor Bernhard Schmidt Anfang Januar 2022 in seinem Wohnwagen, nach einer langen Krebserkrankung. Er wurde nur 53 Jahre alt. Unter großer Anteilnahme der Zirkuswelt wurde er auf dem Leipziger Südfriedhof beerdigt. „Papa fehlt, er hat hier so vieles in der Hand gehabt“, räumte Tochter Juliana ein, nachdem sie die erste Premiere ohne den Patron toll gemanagt hatte. Das Publikum war jedenfalls begeistert, klatschte, lachte, pfiff vor Freude.

500 Freikarten für bedürftige Kinder

Der Zirkus Aeros spendiert der Tafel Leipzig 500 Freikarten für bedürftige Familien in Leipzig. Von links Marian Schmidt, Werner Wehmer, Kelly Joo, Juliana Schmidt, Ashanti Schmidt und Rudolf Janecek mit den Freikarten in der Manege. Quelle: Andre Kempner

Das neue Jahr soll nun besser werden. Geleitet wird der Zirkus inzwischen von einem Familienteam. Vom 4. bis 20. März spielt er am Cottaweg, danach geht es weiter nach Plauen, Erfurt und Magdeburg. Vorstellungen sind täglich 17 Uhr, freitags und sonnabends 15 und 18.30 Uhr, sonntags 14 Uhr. Tickets kosten zwischen 10 und 28 Euro, Ermäßigungskarten kann man sich auf der Aeros-Facebookseite ausdrucken. Noch vor der Premiere spendete der Zirkus 500 Freikarten an die Leipziger Tafel, „damit wieder etwas Normalität in den Alltag der Kinder kommt“, so Juliana Schmidt. Normalerweise ein Geschenk an Leipziger Kinder in der Weihnachtszeit, wird diese Tradition jetzt fortgesetzt.

Leipzig war die Heimat des Zirkus Aeros

Die Wurzeln des einstigen ostdeutschen Zirkus Aeros liegen in Leipzig. Im Dezember 1945 eröffnete „Todesspringer“ und Raubtierdompteur Cliff Aeros ein festes Zirkusgebäude auf dem früheren „Krystallpalast“-Gelände gegenüber vom Hauptbahnhof. 1961 wurde Aeros verstaatlicht. Nach der Wende wurde der Staatszirkus der DDR – bestehend aus Busch, Berolina und Aeros – von der Treuhand abgewickelt. Zusammen mit seiner Mutter, der Kunstreiterin Gisela Frankello, sicherte sich Bernhard Schmidt die Namensrechte und baute ab 2005 einen neuen Zirkus Aeros auf, damit der berühmte Großzirkus nicht in Vergessenheit gerät.

Von Kerstin Decker