Für die Leipziger Jugendclubs ist Corona längst nicht vorbei

Tillmanns Antwort lautet: „Nichts.“ Der Zwölfjährige macht eine kurze Pause. „Mich zu Hause gelangweilt“, sagt er dann. Was er während Corona getan hat, war die Frage. Manchmal sei er rausgegangen, erzählt er. „Aber ich hatte Angst, erwischt zu werden“. Und drinnen? „Playstation. Außerdem hatten wir sehr viele Hausaufgaben.“ Tillmann Hörich berichtet vom ersten Lockdown im Frühjahr 2020, als die Kontaktbeschränkungen strenger waren als später in der Pandemie.

Der Oberschüler lebt im „gelben Block“. So nennt er den Plattenbau im Leipziger Stadtteil Lößnig. Seit das „Paradise“, der Offene Freizeittreff (OFT) des Viertels, wieder geöffnet hat, verbringt er die Nachmittage jedoch meistens dort. „Hier gibt es immer etwas zu tun“, sagt Tillmann. Tischtennis oder Billard spielen oder kickern zum Beispiel. „Meine Freunde sind hier.“ Zu fünft haben sie kürzlich ein Volleyball-Feld auf Vordermann gebracht. Ein neues Netz aufgehängt, Unkraut gezupft und einen schriftlichen Antrag an die Stadt Leipzig formuliert: ob sie neue Bälle und etwas Sand bekommen können?

Mit seinen Freunden hat der zwölfjährige Tillmann Hörich ein Volleyball-Feld des Freizeittreffs auf Vordermann gebracht. Aktuell läuft ein Antrag der Jungs auf neuen Sand und ein paar Bälle bei der Stadt Leipzig. Quelle: André Kempner

„Beteiligungsprojekt“ heißt diese Möglichkeit. Maximal 400 Euro kann die Geschäftsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung bewilligen, aber für das Volleyball-Vorhaben muss es gar nicht so viel Geld sein. Die Kinder sollen vor allem merken, dass sie etwas erreichen können, wenn sie sich kümmern. „Solche Anschaffungen haben meistens sehr viel mehr Wert, als sie kosten“, findet Matthias Stock, Fachbereichsleiter für Kinder- und Jugendarbeit bei der Kindervereinigung Leipzig. Der Verein ist Träger des „Paradise“ und zwölf weiterer OFTs in der Region, davon vier auf Leipziger Stadtgebiet, wo es insgesamt 41 OFTs gibt. 24 unterschiedliche freie Träger betreiben 37 davon, vier sind in städtischer Hand.

Möglichst niedrige Hürden

Die Grundmerkmale sind überall dieselben, erklärt Stock: Offenheit und Freiwilligkeit. „Junge Menschen kommen, wann sie wollen, gestalten ihre Freizeit nach ihren Ideen und können jederzeit gehen, wenn ihnen danach ist.“ Die Hürden sollen möglichst niedrig sein – normalerweise jedenfalls. Doch das Prinzip kollidiert mit den Erfordernissen einer Pandemie. Ute Hegemann, Leiterin des „Paradise“, sitzt am Eingang und schreibt auf, wer reinkommt. Sobald 30 da sind, müssen alle weiteren warten, bis jemand das Areal wieder verlässt.

„Wenn man die Kinder und Jugendlichen einmal aufgeschlossen hat, erzählen sie oft ganz viel“: Ute Hegemann (62) ist Leiterin des Offenen Freizeittreffs „Paradise“. Quelle: André Kempner

„Wer bist du denn?“, fragt sie jetzt manchmal, wenn sie ein Kind noch nicht kennt. „Vor Corona haben wir diese Frage bewusst nie gleich zu Beginn gestellt. Wir haben uns herangetastet, um ins Gespräch zu kommen.“ Vor Corona hielten sich auch mal 50 oder 60 Heranwachsende gleichzeitig in den Räumen und im Garten auf. „Wenn man die Kinder und Jugendlichen einmal aufgeschlossen hat, erzählen sie oft ganz viel“, sagt Hegemann. Sie ist eine von zwei festangestellten Sozialpädagogen im „Paradise“. Verstärkung erhalten sie von ehrenamtlichen Helfern und meist noch von einem Bufdi.

Für Kinder und Jugendliche ist Corona längst nicht vorbei

In den Gesprächen offenbaren sich nicht unbedingt die großen Missstände, aber oft die persönlichen Sorgen. „Ich habe mich manchmal so nutzlos gefühlt“, beschreibt Kora Zilian die Corona-Zeit. „Ohne soziale Kontakte.“ Die Gymnasiastin ist 15 Jahre alt und vor allem wegen des Tanzsaals im ersten Stock Stammgast im „Paradise“ – seit fast elf Jahren schon. Jeden Mittwoch übt ihre Modern-Dance-Gruppe dort. „Das ist mein Ausgleich zur Schule.“ Sie entwickeln Choreographien, schneidern Kostüme, bereiten Auftritte vor. Das alles läuft jetzt wieder, aber wie lang? „Seit Corona plane ich noch höchstens für zwei Wochen im Voraus“, sagt Kora nüchtern.

Tanz ist ihre Leidenschaft: Seit elf Jahren besucht die 15-jährige Kora Zilian daher regelmäßig den Offenen Freizeittreff „Paradise“. Quelle: André Kempner

Tom Pannwitt ist Referent des Stadtjugendrings, des Dachverbands der Kinder- und Jugendarbeit in Leipzig. Viele Erwachsene verhielten sich, als wäre Corona vorbei, kritisiert er. „Aber wir dürfen nicht vergessen: Für Kinder und Jugendliche hat sich längst nicht alles entspannt.“ Schon aus dem Grund, dass auch nach den Sommerferien die wenigsten von ihnen geimpft sein werden. Eine vierte Welle könnte noch mehr als die bisherigen zu Lasten der jungen Menschen gehen.

Gerade für sie ist die Pandemie aber in vielerlei Hinsicht verlorene Zeit. „In einem Jahr tut sich so viel in diesem Alter“, sagt Stock von der Kindervereinigung. „Selbst gewählte Kontakte zu Gleichaltrigen sind für die Entwicklung von besonderer Bedeutung.“ Fast wöchentlich erweitert sich der Horizont. „Diese Erfahrungen lassen sich nicht nachholen, nur gemeinsam aufarbeiten.“ In einem OFT haben Kinder und Jugendliche die Chance, eine andere Rolle als in der Schule einzunehmen. „Vielleicht nicht mehr das Problemkind zu sein, sondern mit Fähigkeiten zu glänzen, die an der Schule niemand sieht“, erläutert Stock.

„Junge Menschen kommen, wann sie wollen, gestalten ihre Freizeit nach ihren Ideen und können jederzeit gehen, wenn ihnen danach ist“: Matthias Stock (36) ist Fachbereichsleiter für Kinder- und Jugendarbeit bei der Kindervereinigung Leipzig. Quelle: André Kempner

Falls die Inzidenzen wieder massiv steigen, sollten nicht nur die Schulen, sondern auch die Freizeittreffs so lange wie möglich offen bleiben, fordert er. „Hier arbeiten verantwortungsbewusste Fachkräfte, und jeder OFT hat ein passendes Hygiene-Konzept.“ In den bisherigen Lockdowns habe sich gezeigt, wie schnell sonst der mühsam aufgebaute Kontakt oft weg sei. Von einigen kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur die Vornamen. Wie viele Kinder und Jugendlichen den Treffs den Rücken kehren, weil manchmal bereits voll ist, wenn sie aufkreuzen, und sie nicht mehr jederzeit unverbindlich vorbeischauen können – darüber hat niemand einen Überblick. 2018 zählte man 255.000 Besuche in den Leipziger OFTs. So viele werden es 2021 schon wegen der aktuellen Kapazitätsgrenzen nicht. Aber gehen wirklich Jugendliche verloren? „Die Fluktuation war immer groß, vor allem bei den Älteren“, sagt Hegemann vom „Paradise“.

Alle zwei Jahre ein neuer Antrag ans Jugendamt

Die OFTs sind keine Problemzonen, ganz im Gegenteil. Aber ihr niedrigschwelliges Angebot kann jungen Menschen mit Problemen Halt geben, bevor sie abrutschen. Die 15-jährige Kora beobachtet, dass die Abgründe näherrücken: „Depressionen, Ess-Störungen – vor Corona schien das alles weit weg“, sagt sie. „Auf einmal kenne ich aber Leute, die das betrifft.“ Leipzig wächst und baut neue Kindergärten und Schulen. „Logisch wäre eigentlich, auch das Angebot an Offenen Freizeittreffs auszubauen“, findet Pannwitt vom Stadtjugendring. Nicht alle Leipziger Stadtteile sind gleichermaßen abgedeckt, je weiter entfernt vom Zentrum, desto weniger OFTs. Das betrifft vor allem den Nordwesten der Stadt. Die Einrichtungen der freien Träger finanzieren sich in der Regel über Projektförderungen, die sie im Jugendamt alle zwei Jahre neu beantragen. Einen kleinen Anteil der Mittel bringen sie selbst auf. In vielen OFTs reicht die Förderung nur für zwei oder drei hauptamtliche Personalstellen. „Wenn einer davon länger krank ist, wird es schon schwierig“, sagt Stock.

In den neu gebauten Kitas überlegen die Kinder nicht, woher der Ball kommt, mit dem sie spielen, und wer das Kostüm für die Tanz-Vorführung beim Sommerfest näht. Aber man kann sich leicht ausrechnen, bis wann die Kleinen dem Hort-Alter entwachsen sind. In ein paar Jahren werden sie nachmittags vielleicht nach Räumen und Freiräumen suchen, um ihr Stück vom Leben selbst zu prägen.

Von Mathias Wöbking