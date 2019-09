Leipzig

Gegen Autos in der City: Am Sonntag ist laut Stadt eine Demonstration unter dem Motto „Promenadenring autofrei“ geplant. Der Fahrradaufzug finde zwischen 15 und 17 Uhr entlang des Innenstadtrings, des Ranstädter Steinwegs und der Jahnallee statt.

Angemeldet habe die Demonstration der Verein „Autofrei leben“, die Veranstalter planen laut Stadt mit etwa 200 Teilnehmern. Zudem müsse mit Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden.

Animal Liberation March am Samstag

Am Sonnabend waren bereits einige Hundert Menschen zum „Animal Liberation March“ durch die Innenstadt gezogen. Mit vielen Bannern und unter Rufen wie „Lasst die Tiere frei“ zog der Demonstrationszug vom Markt aus in Richtung Süden, über den Wilhelm-Leuschner-Platz, Bayrischen Platz und später zurück zum Markt. Entlang der Route mussten Autofahrer kurzzeitig warten, ehe es weiterging.

Erst am Freitagabend waren etwa 25.000 Menschen in der Leipziger Innenstadt auf die Straße gegangen, um sich nach einem Aufruf von Fridays for Future am globalen Klimastreik zu beteiligen. Der innere Innenstadtring war deswegen mehrere Stunden lang gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

