Leipzig

„Der große Vorteil: Sie leistet unkompliziert Ersthilfe.“ Davon ist Steve Laurenz überzeugt. Der 31-jährige Rechtsanwalt gehört zum Team, das einkommensschwachen Bürgern in der neuen anwaltlichen Beratungsstelle in Leipzig Auskunft geben wird. Am Donnerstag ist das Büro im Amtsgericht in der Südvorstadt feierlich eröffnet worden. Start ist nächsten Dienstag, 15 Uhr.

Die Beratungsstelle solle „Schwellenängste nehmen“ und „ein Türöffner“ für diejenigen sozial Bedürftigen sein, denen der Weg zur Justiz schwerfalle, sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU). Partner des Projekts ist die Rechtsanwaltskammer Sachsen, dessen Präsident Detlef Haselbach betonte, dass mit der neuen Anlaufstelle gerade „Bedürftigen der Zugang zum Recht ermöglicht“ werden solle.

2009 Projektstart in Sachsen

Bereits vor zehn Jahren wurde das Projekt im Freistaat aus der Taufe gehoben. Zunächst habe das Augenmerk auf dem ländlichen Raum gelegen, hieß es am Donnerstag. Die ersten Einrichtungen dieser Art seien 2009 in Löbau und Torgau eingerichtet worden. Pirna erhielt im vorigen Jahr die anwaltliche Beratungsstelle Nummer 13. Bei dem nunmehr 14. Büro in Leipzig solle es nicht bleiben, versicherte Gemkow. Für die Messestadt sei eine zweite zentral gelegene derartige kostenfreie Erstberatungsstelle geplant, wobei Termin und Ort noch nicht feststünden. Überhaupt solle das Projekt in Sachsen fortgeführt werden.

Bislang hätten im Schnitt 1500 Bürger pro Jahr den Rechtsrat eines Anwaltes gesucht und erhalten. Laut Ministeriumssprecher Jörg Herold betrafen die meisten Fragen das Sozialrecht, auch familien-, arbeits- und mietrechtliche Probleme seien häufig Gegenstand der Gespräche gewesen.

20 Rechtsanwälte im Team

Rund die Hälfte der Fälle kann den Erfahrungen zufolge sofort abschließend gelöst werden. Sollte dies nicht gelingen, können sich einkommensschwache Bürger aber auch einen Beratungshilfeschein holen, der sie berechtigt, einen Anwalt ihrer Wahl aufzusuchen. Diese Scheine erhalten Betroffene in der Rechtsantragsstelle des Amtsgerichtes. Dessen Präsident Michael Wolting ist gespannt darauf, „wie sich die Angebote verzahnen“.

Etwa 20 Rechtsanwälte erklärten sich bislang zur Mitwirkung im gerade eröffneten Büro bereit. Die Premiere am 21. Mai bestreitet Anwalt Philipp Lange (35).

Anwaltliche Beratungsstelle, Amtsgericht Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 64, Raum 063, geöffnet immer dienstags 15 bis 17 Uhr.

Von Sabine Kreuz