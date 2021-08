Leipzig

„Na? - Scheißt du auch aufs Klima?“ Das werden Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell in Teilen von Leipzig gefragt. Unter anderem im Grafischen Viertel sind in der Nacht zum Montag Aufkleber mit dieser Aufschrift an abgestellten Fahrzeugen aufgetaucht.

Wer hinter der Aktion steckt, ist nicht bekannt. Die Klebeschilder enthalten eine Internet-Adresse und einen QR-Code. Beide führen zu einer Webseite, auf der die Städte Leipzig und Halle aufgefordert werden, umweltfreundliche Alternativen für den innerstädtischen Verkehr umzusetzen.

Juristische Schritte werden geprüft

Die Webseite enthält kein Impressum. Statt dessen sind zwei Telefonnummern angegeben, die in die Rathäuser der beiden Städte führen. Im Leipzig gingen bereits zahlreiche Anrufe von erbosten Bürgern ein, die die Stadtverwaltung für verantwortlich halten. Die Anruferinnen und Anrufer empören sich über beschädigten Lack an ihren Autos, da die Aufkleber teils nur schwer wieder abgehen.

Die Stadt Leipzig weist auf Anfrage darauf hin, dass weder die Klebeschilder noch die Internetseite von den Stadtverwaltungen in Leipzig und Halle stammen. Juristische Schritte würden geprüft. Unter der angegebenen Rufnummer im Büro für Ratsangelegenheiten in Leipzig ist aktuell niemand mehr zu erreichen. In Halle hat es bislang noch keine Anrufe von Bürgern wegen der Aufkleber gegeben.

Klimanotstand in Leipzig längst in Kraft

Zu den Forderungen auf der angegebenen Webseite gehören der Ausbau und die Verbilligung des öffentlichen Nahverkehrs, der starke Ausbau von Fahrradwegen, die Einrichtung von kostenlosen Fahrradparkhäuser oder die Reduzierung von Parkraum zugunsten von Radfahrern und Fußgängern.

Ebenfalls gefordert wird die Ausrufung des Klimanotstands in Leipzig und Halle. Das ist allerdings längst geschehen – tatsächlich wurde in Leipzig schon im Oktober 2019 der Klimanotstand ausgerufen.

Von Kerstin Decker