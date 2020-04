Gästehaus am Park soll bis spätestens Ende 2025 saniert sein

Leipzig

Nach 25 Jahren des Leerstandes soll das ehemalige „ Gästehaus des Ministerrates und Politbüros der DDR“ in der Schwägrichenstraße 14 endlich saniert werden. Wie das Leipziger Baudezernat am Dienstag mitteilte, kann der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung über den entsprechenden Bebauungsplan und einen Durchführungsvertrag mit dem Investor entscheiden.

Relief von Malerstar Heisig kehrt zurück

Der Vertrag sehe vor, die Umbauarbeiten zu einem modernen Wohnkomplex bis spätestens Ende des Jahres 2025 abzuschließen, hieß es weiter. In dem ruinierten Gebäudeensemble im Musikviertel sollen auf 10 600 Quadratmetern maximal 130 Wohnungen entstehen. Die beiden 1968 eröffneten Bestandsgebäude werden denkmalgerecht saniert. Dazu gehören eine originalgetreue Fassadengestaltung und die Rekonstruktion des Wandreliefs des Leipziger Malers Bernhard Heisig (1925 – 2011): Das sechs Meter lange Werk ist Teil des Foyers des ehemaligen Gästehauses.

Anzeige

Zur Leipziger Frühjahrsmesse 1987 reichten sich DDR-Staatschef Erich Honecker (rechts) und Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß (CSU) erneut im Gästehaus am Clara-Zetkin-Park die Hand. Ganz links im Bild: DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski. Quelle: Rainer Mittelstädt

Der zweigeschossige Flachbau sowie das sechsgeschossige Bestandsgebäude an der Schwägrichenstraße erhalten jeweils noch ein zurückgesetztes, sogenanntes Staffelgeschoss auf dem Dach. An der Ecke Karl-Tauchnitz-/Haydnstraße entsteht ein siebengeschossiger Neubau. Alle drei Häuser bekommen begrünte Dächer. Die Autos der Nutzer verschwinden in einer Tiefgarage. Deren Zufahrt erfolgt über die Karl-Tauchnitz-Straße, die Ausfahrt ist in der Schwägrichenstraße geplant. Neben familiengerechten sind auch barrierefrei erreichbare Wohnungen in jedem der Häuser vorgesehen. Als untergeordnete Nutzung können im Objekt freie Berufe ausgeübt werden.

Grundstück kostete neun Millionen Euro

Den Entwurf zum Bebauungsplan hatte die Stadt schon vor einem Jahr veröffentlicht. Stellungnahmen dazu flossen in die nun vorliegenden Papiere ein, so das Dezernat. Investor ist die Leipziger Firma Lewo Gästehaus am Park GmbH, vertreten durch die Komplementärin EBV Projekt GmbH. Wie berichtet, hatte EBV das 10 500 Quadratmeter große Grundstück erst 2016 für über neun Millionen Euro aus Privathand erworben. Damalige Hoffnungen, die Sanierung ohne ein zeitaufwendiges Bebauungsplanverfahren alsbald beginnen zu können, erfüllten sich indes nicht.

Honecker genoss Dosenbier und die FAZ

Errichtet wurde das Ensemble genau gegenüber vom Clara-Zetkin-Park noch auf Geheiß von DDR-Staatschef Walter Ulbricht. Ab 1971 stieg dort sein Nachfolger Erich Honecker zweimal im Jahr zu den Leipziger Messen ab, ließ sich laut damaligen Mitarbeitern gern ein kaltes DAB-Dosenbier und die Frankfurter Allgemeine Zeitung ( FAZ) servieren. In dem abhörsicheren Keller unter dem Gebäude sollen Honecker und Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß ( CSU) 1983 auch über einen Milliarden-Kredit für die fast bankrotte DDR gesprochen haben.

Im Juli 1995 wurde das gesamte Inventar aus dem Gästehaus versteigert. Quelle: André Kempner

Strauß erhielt bei erneuten Besuchen 1985 und 1987 eine Suite, die das Möbelkombinat Hellerau extra in den bajuwarischen Landesfarben Blau und Weiß gestaltet hatte. Diese Suite blieb unverändert, bis die Treuhand 1995 das Gästehaus für 20 Millionen D-Mark an die Hamburger Restaurantkette Block verkaufte. Block ließ das gesamte Inventar am 15. Juli 1995 versteigern. Seitdem stand alles leer. Immer wieder stiegen Vandalen in die Ruine ein, zerstörten Fenster und Türen und nahmen alles Brauchbare mit.

Dubrau für denkmalgerechten Erhalt

Block und später auch andere Eigentümer wollten die Honecker-Herberge eigentlich abreißen, stattdessen ein riesiges Grandhotel hinsetzen. Dagegen stemmte sich Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) erfolgreich. Auch Architekturkritiker und Denkmalschützer forderten den originalgetreuen Erhalt des seit 2013 denkmalgeschützten Stahlbeton-Ensembles.

Lewo hat Bauantrag schon eingereicht

Lewo beziehungsweise EBV haben schon etliche historische Gebäude in Leipzig denkmalgerecht saniert, zum Beispiel die Globus-Werke in Plagwitz. Der Bauantrag für das Gästehaus ist bereits eingereicht. Angesichts der noch nötigen, formalen Schritte bleibt es aber eher unwahrscheinlich, dass die Bagger noch dieses Jahr anrücken können.

Von Jens Rometsch