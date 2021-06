Leipzig

Reisende müssen in Leipzig künftig wieder Gästetaxe zahlen. Die Betreiber von Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätzen sollen die kommunale Abgabe ab 1. Juli von ihren Gästen wieder einziehen und an die Stadt abführen.

Leipzig hatte die Erhebung der Gästetaxe aufgrund der Corona-Pandemie im März vergangenen Jahres ausgesetzt. Grund waren Einschränkungen bei Freizeit- und Kulturangeboten sowie die Tatsache, dass die Beherbergungsbetriebe über Monate nur Geschäftsreisende, nicht aber touristische Gäste empfangen durften.

Die Abgabe jetzt wieder einzufordern sei „keine einfache Entscheidung“ gewesen, so Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) auf LVZ-Anfrage. „Wir wissen um die Nöte der Tourismusbranche“, sagte er. Dennoch halte er die Wiederinkraftsetzung der Gästetaxe „für richtig und wichtig“. Bonew: „Wir wollen den Standort stärken und unterstützen.“ Die Einnahmen würden ausschließlich für Aufgaben und Projekte verwendet, die dem Tourismus in Leipzig dienen.

Unterstützung für Effie-Kongress und Saurierausstellung

So soll in diesem Jahr beispielsweise die Ausrichtung des „Effie“, des bundesweit größten Events der Marketingbranche im November in Leipzig, mit 150 .000 Euro unterstützt werden. Zu dem mehrtägigen Kongress des Gesamtverbandes der Kommunikationsagenturen GWA in der Kongreßhalle, auf dem die nationalen Werbe- und Kommunikations-Oskars verliehen werden, werden 800 Geschäftsführer von Top-Agenturen und deren Kunden in Leipzig erwartet.

Für die Dinosaurier-Ausstellung im Zoo in Leipzig gibt es Zuschüsse. Quelle: Andre Kempner

Zuschüsse soll es aber auch für Investitionen in der Touristeninformation in der Katharinenstraße geben, für die Saurierausstellung im Zoo, für die Bewirtschaftung der Galopprennbahn im Scheibenholz, für das Mendelssohn-Haus, für das Sommerkabarett der Academixer und die Erneuerung des Bootsstegs des Sportvereins Südwest.

Kämmerei erwartet in diesem Jahr 2,9 Millionen Euro aus der Gästetaxe

Für dieses Jahr erwartet die Kämmerei noch Einnahmen aus der Touristensteuer in Höhe von 2,9 Millionen Euro, das sind aufgrund des langen Lockdowns rund zwei Millionen Euro weniger als bislang geplant. Für kommendes Jahr hält der Finanzbürgermeister dagegen an seiner Prognose von 8,7 Millionen Euro fest.

Leipzig erhebt seit 2019 die Gästetaxe. Reisende müssen seitdem pro Aufenthaltstag und Person drei Euro zahlen. Bei Übernachtungskosten von bis zu 30 Euro reduziert sich die Abgabe jedoch auf einen Euro pro Tag. Zahlungspflichtig sind alle Personen, „die in der Stadt entgeltlich Unterkunft nehmen“. Befreit sind unter anderem Kinder und Jugendliche, Studenten und Auszubildende sowie Schwerbehinderte.

Die Landeshauptstadt Dresden hatte nach Angaben einer Sprecherin im Gegensatz zu Leipzig trotz der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht auf die Erhebung der Beherbergungssteuer verzichtet.

Von Klaus Staeubert