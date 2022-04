Leipzig

Die riesige Hecke und der Zaun am Leipziger Rennbahnweg sind verschwunden. Jahrzehntelang schirmten sie die Galopprennbahn Scheibenholz in Richtung Clara-Zetkin-Park ab. Doch in den vergangenen Tagen herrschte auf einmal freie Sicht für alle Passanten auf die Pferderennbahn. Wird das auch zum großen Aufgalopp mit Tausenden Besuchern an diesem Sonntag so sein? Und warum musste die weit über zwei Meter hohe Hecke überhaupt weichen?

Die Antworten weiß Anne Horny von der Scheibenholz GmbH. „Der alte Zaun war an vielen Stellen völlig marode. Er hielt sich überhaupt nur noch senkrecht, weil er mit der Hecke verwachsen war. Deshalb haben wir uns entschieden, beides zusammen zu erneuern.“ Selbstverständlich habe der Rennbahnbetreiber vorab alle baulichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungen eingeholt, sich also mit der Stadt zu dem Vorhaben am Rand des Clara-Zetkin-Parks abgestimmt.

Rails am Geläuf gleich mit erneuert

Bei den Arbeiten wurden auch gleich die Rails am Rennbahnweg erneuert – so heißt die weiße Begrenzung des Geläufs. Diese meist aus Plastik gefertigten Stangen dienen auch zur Sicherheit, weil Rennpferde auf kurzen Strecken bis zu 90 Kilometer pro Stunde erreichen können.

Die Hecke am Rennbahnweg war an vielen Stellen mit dem alten Zaun verwachsen (Bild rechts). Nun wurde sie entfernt, um neben der Straße einen neuen Zaun setzen zu können. Quelle: Jens Rometsch

Aktuell steht nun ein provisorischer Bauzaun an dem lang gestreckten Halbrund. Er wird zum großen Aufgalopp am 1. Mai ab 12 Uhr mit einem Sichtschutz versehen sein, erläutert Horny. „Wir hoffen, dass möglichst viele Gäste kommen und können nicht auf den Eintritt verzichten“, bittet sie dafür um Verständnis. Von draußen kostenlos zuschauen dürfte also kaum möglich sein.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf jeden Fall noch in diesem Jahr werde an der alten Stelle ein neuer Zaun gesetzt und eine neue Hecke gepflanzt. „Vielleicht schaffen wir es gleich zwischen den nächsten Renntagen, eventuell auch erst nach der Saison. Das ist noch offen“, sagte sie. „Die ganze Begrenzung am Rennbahnweg stellen wir jedenfalls nun optimal her.“ An anderen Seiten der Anlage sei das zurzeit nicht nötig.

Von Jens Rometsch