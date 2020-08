Leipzig

Verspielte Kinder, ambitionierte Jugendliche und treffsichere Senioren – die öffentlichen Tischtennisplatten in Leipzig haben während der Corona-Krise an Zuspruch gewonnen und einige beliebte Treffpunkte von der Stadt neue Netze erhalten. An insgesamt 104 Orten stehen Tische in der Messestadt verteilt, an den beliebtesten Plätzen gleich mehrere nebeneinander. Aber welche Platten sind die besten und wo stehen sie?

Die LVZ hat sich mit den Profis der Leutzscher Füchse auf die Suche nach den besten Spots gemacht und fünf Treffpunkte getestet. Tho Do Thi und Anna Helbig spielen für den Tischtennisverein in der 2. Bundesliga und haben die Plätze genau unter die Lupe genommen. Sie haben Material, Zustand, Untergrund, Atmosphäre sowie Umgebung getestet und mit ein paar Ballwechseln auf die Probe gestellt. Eine Übersichtskarte aller Platten finden Sie hier.

„Mit einem Match in der Halle ist das natürlich nicht zu vergleichen, aber das kann auch nicht der Anspruch sein“, sagt Helbig. Die 29-Jährige spielt seit 17 Jahren im Verein und ist professionelle Bedingungen gewöhnt. „Ich habe damals aber auch auf Steinplatten angefangen zu spielen“, verrät die Fitness- und Ernährungs-Trainerin. Seit Mitte Juni können die Damen der Leutzscher Füchse wieder gemeinsam in der Halle trainieren, vorher mussten sie allerdings fast drei Monate auf ihr Hallentraining verzichten.

Ihre Treffsicherheit haben die beiden in der Zeit nicht verloren; Risse und Löcher in den Steinplatten stellten ihre Fähigkeiten dennoch vor eine Herausforderung. So waren die Platten im Vergleich:

Leipzig-Zentrum: Tischtennisplatte am Floßplatz

Mitten im kleinen Park auf dem Floßplatz steht eine Steinplatte mit Metallnetz. Graffiti ziert die Spielfläche, der Boden um die Platte herum ist mit Steinkacheln ausgelegt. Sitzmöglichkeiten und viel Platz runden die Location ab.

Tho Do Thi und Anna Helbig von den Leutzscher Füchsen testen die Tischtennisplatte am Floßplatz. Quelle: Kempner

„Die Spielfläche hat ein paar kleinere Löcher, aber insgesamt springt der Ball ziemlich gut“, analysiert Thi. Der Steinboden und der großzügige Bewegungsspielraum hinter der Platte kommt bei den beiden Profis beim Testspiel gut an. „Der Platz ist cool gemacht und trotz der zentralen Lage komplett im Grünen. Außerdem schirmen die Bäume und Büsche den Tisch vom Wind ab“, lobt Helbig. Für ein Einzel-Match eine gute Platte, für eine „chinesische Runde“ aber ungeeignet, urteilt die 29-Jährige: „Beim Rundlauf hätte ich Angst mich zu verletzen. Der Staub macht die glatten Steine ganz schön rutschig.“

4 von 5 Bällen für die Tischtennisplatte am Floßplatz. Quelle: Kempner

Leipzig-Südvorstadt: Tischtennisplatte am Rennbahnweg

Am Rande des großen Spielplatzes im Clara-Zetkin-Park am Rennbahnweg steht eine grüne Metallplatte mit einer kleinen Trennwand statt eines Netzes. Der Steinboden unter der Platte ist etwas uneben und eine größere Pfütze hat sich auf einer Seite des Tisches gebildet.

Tho Do Thi und Anna Helbig von den Leutzscher Füchsen testen die Tischtennisplatte am Rennbahnweg im Zetkinpark Quelle: Kempner

Nach wenigen Schlägen kritisiert Thi: „Hier ist es ganz schön windig.“ Das gehöre zum Spielen im Freien zwar dazu, sei aber bei dieser Platte besonders auffällig. Ein großer Pluspunkt ist für die beiden die Metallspielfläche. „Der Ball springt auf der Platte super ab. Hier spielt es sich deutlich schneller als auf den anderen aus Stein“, schätzt Helbig ein. Durch die kleinen Risse verspringt der Ball beim Spiel jedoch mehrfach und ruiniert den ein oder anderen Ballwechsel. „Für Eltern ist die Location mit dem großen Spielplatz aber wirklich klasse“, findet Helbig.

3 von 5 Bällen

3 von 5 Bällen für die Tischtennisplatte am Rennbahnweg im Zetkinpark Quelle: Kempner

Leipzig-Lindenau: Tischtennisplatten an der Karl-Heine-Straße

Der größte öffentliche Tischtennistreff in Leipzig ist auf dem Karl-Heine-Platz in Lindenau zu finden. Drei moderne Steinplatten stehen direkt nebeneinander, zahlreiche Sitzbänke umgeben das großräumig gepflasterte Spielfeld. Aufgrund der hohen Nachfrage erhielt der Treffpunkt 2019 seine dritte Platte.

Tho Do Thi und Anna Helbig von den Leutzscher Füchsen testen die Tischtennisplatte am Karl-Heine-Platz Quelle: Kempner

„Der Untergrund ist absolut top und die Platte hat kaum Kratzer“, lobt Helbig. Sie kennt die Ecke gut und weiß: „Hier wird wirklich viel gespielt. Echt cool, dass hier gleich drei so gute Platten stehen.“ Auch Thi lobt die Location. „Hier hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Der Belag der Platten ist top, der Boden gut, kaum Wind, genug Sitzmöglichkeiten – einfach super!“

5 von 5 Bällen

5 von 5 Bällen für die Tischtennisplatten am Karl-Heine-Platz. Quelle: Kempner

Leipzig-Gohlis : Tischtennisplatte auf dem Freiligrathplatz

An einem kleinen Spielplatz im Park auf dem Freiligrathplatz steht eine einzelne Steinplatte mit Metallnetz. Mit zahlreichen Graffitis versehen und von Büschen und Bäumen umringt, punktet die Platte bei den Spielerinnen mit Charme, aber nicht mit Qualität. Der Steinboden unter dem Tisch ist nur wenige Schritte breit, etwas schief und wurde an einigen Stellen von Wurzeln nach oben gehoben.

Tho Do Thi und Anna Helbig von den Leutzscher Füchsen testen die Tischtennisplatte am Freiligrathplatz Quelle: Kempner

„Hier ist kaum Platz zum Spielen. Zwei Schritte nach hinten und man ist auf dem Gehweg oder auf der Wiese“, kritisiert Helbig. Noch schlimmer: Nur etwas über einen Meter neben der Platte liegt ein großer Findling, der wohl als Sitzmöglichkeit gedacht war, aber eher zur Stolperfalle wird. An Rundlauf sei nicht zu denken, bewertet Thi. Beim Spiel verspringen regelmäßig die Bälle, mehrere große Risse ziehen sich durch den Tisch. Für Spieler mit etwas mehr Anspruch ist die Platte nicht ausreichend.

2 von 5 Bällen

2 von 5 Bällen für die Tischtennisplatte am Freiligrathplatz. Quelle: Kempner

Leipzig-Neuschönefeld: Tischtennisplatte im Stadtteilpark Rabet

Umringt von mehreren Beachvolleyballfeldern, einem Streetsoccerkäfig und einem Skatepark steht im Rabet-Park eine Steinplatte mit neuem Metallnetz und Pflastersteinboden. Die große Laufbahn um den Park und zahlreiche Sitzmöglichkeiten runden die sportliche Atmosphäre ab. Bis 2017 stand hier eine ramponierte Steinplatte ohne Netz, beim Neubau der Calistenic-Anlage erhielt der Treffpunkt auch eine neue Platte.

Tho Do Thi und Anna Helbig von den Leutzscher Füchsen testen die Tischtennisplatte am Rabet Quelle: Kempner

„Die Platte hat ein paar kleinere Löcher und Kratzer, der Wind zieht hier ein bisschen durch – insgesamt aber ein toller Platz“, analysiert die 29-Jährige. Ihre Mannschaftskollegin ergänzt: „Eine echt sportliche Atmosphäre.“ Die Kombination von Fitnessübungen, Fußball und Tischtennis an einem Ort kommt bei den Profis gut an. Kritik gibt es für den etwas abgenutzten Belag und die geringe Anzahl an Platten – zumindest im Vergleich zum restlichen Angebot des Parks.

4 von 5 Bällen

4 von 5 Bällen für die Tischtennisplatte am Rabet Quelle: Kempner

Von Tilman Kortenhaus