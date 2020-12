Leipzig

Mittlerweile steht fest: Die Corona-Pandemie macht dem traditionellen Gänse- und Entenessen in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung – zumindest was den Genuss außer Haus betrifft. Das heißt jedoch nicht, dass man auf das traditionelle Advents- und Weihnachtsessen verzichten muss, denn das gebrutzelte Federvieh gibt es auch in der „To-Go“-Variante. Hier eine Auswahl an Restaurants und Lieferservices, die Gans und Ente liefern oder zum Abholen anbieten.

Auerbachs Keller

Wo: Grimmaische Straße 2-4 (Zentrum)Was: Gänsebraten mit Apfelrotkohl und Klößen (19 Euro pro Person) sowie verschiedene weihnachtliche Alternativmenüs (mehr Infos auf der Webseite).Wie: Per E-Mail unter info@auerbachs-keller-leipzig.de oder telefonisch unter 0341 216100. Abholung/Lieferung: Selbstabholung Freitag, Samstag, Sonntag zwischen 11.30 und 20 Uhr in der Mephisto-Bar. Heiligabend/ Weihnachten: Noch in Planung. Webseite: www.auerbachs-keller-leipzig.de

Barfusz

Wo: Markt 9 (Zentrum)Was: Gans mit Klößen und Rotkraut und einer Flasche Rotwein (85 Euro mit Beilagen, 60 Euro ohne Beilagen), Ente mit Klößen und Rotkraut (37,50 Euro).Wie: Bestellung per E-Mail unter Angabe der Telefonnummer an ganstogo@barfusz.de oder telefonisch unter 0341 9628624. Abholung/Lieferung: Für Selbstabholer. Lieferung auf Anfrage und gegen Gebühr möglich. Heiligabend/Weihnachen: Bestellungen für den 25. und 26. Dezember möglich. Bitte mindestens drei Tage im Voraus bestellen. Webseite: www.barfusz.de

Café Central

Wo: Reichsstraße 2 (Zentrum)Was: Gans mit Klößen und Rotkraut und einer Flasche Rotwein (85 Euro mit Beilagen, 60 Euro ohne Beilagen), Ente mit Klößen und Rotkraut (37,50 Euro).Wie: Bestellung per E-Mail unter Angabe der Telefonnummer an ganstogo@cafecentral-leipzig.de oder unter 0152 55344426. Abholung/Lieferung: Für Selbstabholer. Lieferung nach Absprache. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember zwischen 11 und 18.30 Uhr. Es empfiehlt sich, die Bestellung mindestens drei Tage im Voraus aufzugeben. Webseite: www.cafecentral-leipzig.de

Gänsemarkt Wermsdorf

Wo: Am Lindigt 1, 04779 WermsdorfWas: Gänsebraten mit Rotkohl, Soße und Klößen.Wie: Selbstabholung vor Ort. Ab 20 Portionen telefonisch vorbestellen unter 034364 88220. Heiligabend/ Weihnachten: Nein, Verkauf bis 22. Dezember. Webseite: www.eskildsen.de

Gasthof „Zum Schwarzen Ross“

Wo: Muldentalstraße 49 ( Liebertwolkwitz)Was: Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen (17,95 Euro pro Person) und weitere Menüs der Speisekarte.Wie: Bestellung eine Stunde vor Selbstabholung per Telefon unter 034297 43110. Abholung/Lieferung: Abholung von Montag bis Samstag 17 bis 19 Uhr und Sonntag 12 bis 14 Uhr. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember möglich. Größere Bestellungen nach Möglichkeit mindestens zwei Tage vorher anmelden. Kleinere Bestellungen können auch kurzfristig getätigt werden. Webseite: www.schwarzes-ross.de

Glashaus im Clarapark

Wo: Karl-Tauchnitz-Straße 26 (Zentrum-Süd)Was: Gans (für vier bis sechs Personen) mit Klößen und Rotkraut (85 Euro mit Beilagen, 60 Euro ohne Beilagen, als Drei-Gänge-Menü mit Schwarzwurzelsuppe und Tiramisu 125 Euro), Ente (für zwei Personen) mit Klößen und Rotkraut (37,50 Euro, auch als Drei-Gänge-Menü möglich).Wie: Per E-Mail unter Angabe der Telefonnummer an ganstogo@glashaus-leipzig.de. Abholung/Lieferung: Für Selbstabholer. Bitte 24 Stunden im Voraus bestellen, als Drei-Gänge-Menü 48 Stunden im Voraus. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember möglich. So früh wie möglich bestellen, da begrenztes Kontingent. Webseite: www.glashaus-leipzig.de

Lutherburg

Wo: Wittenberger Straße 26 (Eutritzsch)Was: Gänsekeule, Rotkohl und Klöße (18,90 Euro, 10 Prozent Rabatt bei Selbstabholung) und weitere Menüs der Speisekarte.Wie: Bestellung vor Ort oder telefonisch unter 0341 9015133 zu den Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 17 bis 20.30 Uhr, Sonntag 11 bis 13.30 Uhr. Abholung/Lieferung: Für Selbstabholer. Lieferung nur nach Absprache. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember zwischen 11 und 13.30 Uhr. Größere Bestellungen mehrere Tage vorher anmelden. Webseite: www.lutherburg-leipzig.de

Die wohl beliebteste Variante: Gans mit Klößen, Rotkohl und Soße. So wird der Braten auch von den meisten Leipziger Restaurants angeboten. (Symbolbild) Quelle: dpa-Zentralbild

Marriott Hotel

Wo: Am Hallischen Tor 1 (Zentrum)Was: Gans für vier Personen mit Rotkohl und Klößen als Beilage und einer Flasche Rotwein (92 Euro), Truthahn für sechs Personen mit Süßkartoffeln, Mais und Cranberries und einer Flasche Rotwein (112 Euro).Wie: Telefonisch unter 0341 9653160. Mindestens drei Werktage im Voraus bestellen. Abholung/Lieferung: Zur Selbstabholung oder Lieferung (bis 15 Kilometer, Aufpreis je nach Entfernung 15 bis 36 Euro). Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung und Lieferung möglich, mindestens drei Tage im Voraus bestellen. Webseite: www.marriott.de

Meet Beef Party- und Cateringservice

Was: Gans (fertig gebraten, 5 Kilogramm, 64,50 Euro), Gans mit Beilagen (75 Euro), Ente (fertig gebraten, 30 Euro), Gänsekeulen (fertig gebraten, 15,90 Euro), Gänsebrust (fertig gebraten, 16,90 Euro) und weitere Variationen. Auch frische Geflügel-Lieferungen möglich.Wie: Bestellungen online unter www.meet-beef.de. Abholung/Lieferung: Lieferung Heiligabend/ Weihnachten: Lieferung bis 23. Dezember ganztägig und am 24. Dezember vormittags.

Milchbar Pinguin

Wo: Markt 9 (Zentrum)Was: Gans mit Klößen und Rotkraut und einer Flasche Rotwein (85 Euro mit Beilagen, 60 Euro ohne Beilagen), Ente mit Klößen und Rotkraut (37,50 Euro).Wie: Bestellung 24 Stunden vor Abholung per E-Mail unter Angabe der Telefonnummer an ganstogo@milch-bar-pinguin.de oder unter 0152 55344426. Abholung/Lieferung: Für Selbstabholer. Lieferung nach Absprache. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember zwischen 11 und 18.30 Uhr. Es empfiehlt sich, die Bestellung mindestens drei Tage im Voraus aufzugeben. Webseite: www.milch-bar-pinguin.de

Mückenschlösschen

Wo: Waldstraße 86 (Zentrum-Nordwest)Was: Gans mit Klöße und Rotkraut und einer Flasche Rotwein (89 Euro mit Beilagen), Ente mit Klößen und Rotkraut (37,50 Euro).Wie: Bestellung 24 Stunden vor Abholung per E-Mail unter Angabe der Telefonnummer an mueckenteam@online.de oder täglich von 11.30 bis 20 Uhr unter 0341 9832051. Abholung/Lieferung: Abholung täglich von 11.30 bis 20 Uhr und vom 24. bis 26. Dezember von 11 bis 16 Uhr. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember zwischen 11 und 18.30 Uhr. Bestellung idealerweise bis Mitte Dezember. Webseite: www.mueckenschloesschen-leipzig.de

Ratskeller Leipzig

Wo: Lotterstraße 1 (Zentrum)Was: Gans für vier Personen mit Rotkohl, Klößen, Soße, Gänse-Consommé und einer Flasche Rotwein (99 Euro kalt zum Fertiggaren zu Hause, 109 Euro heiß), Ente für zwei Personen mit Rotkohl, Klößen, Soße, Gänse-Consommé und einer Flasche Rotwein (49 Euro kalt zum Fertiggaren zu Hause, 55 Euro heiß)Wie: Telefonisch unter 0341 1234567. Abholung/Lieferung: Zur Selbstabholung. Idealerweise zwei Tage im Voraus bestellen. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 24. Dezember von 11 bis 15.30 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 10 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr. Bestellungen mindestens zwei Tage im Voraus. Webseite: www.ratskeller-leipzig.de

Schloßkrug Gundorf

Wo: Leipziger Straße 204 (Böhlitz-Ehrenberg)Was: Ganze Ente, vorgegart oder fertig aus dem Ofen (32,50 Euro), Viertel Gans mit Rotkohl und Klößen (20,90 Euro). Weitere Variationen und Weihnachtsgerichte auf der Webseite.Wie: Bestellungen bis Freitag 14 Uhr per E-Mail (Formular auf Webseite) oder telefonisch unter 0176 64888219. Abholung/Lieferung: Selbstabholung am Freitag von 17 Uhr bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 14 Uhr und 17 Uhr bis 19 Uhr. Heiligabend/ Weihnachten: Noch in Planung. Webseite: www.schlosskrug-gundorf.de

Schnittstelle 1845

Wo: Gerhard-Langner-Weg 1 (Probstheida)Was: Geschmorte Gänsekeule (17,90 Euro), geschmorte, ausgelöste Gänsebrust (19,90 Euro), geschmorte Gänsekeule und halbe geschmorte Gänsebrust (24,90 Euro), Flasche Wein (17,90 Euro).Alle Gerichte kommen mit Apfel-Rotkraut, Kartoffelklößen und Gänsejus mit Aromen von Beifuß und Cranberry. Weitere Weihnachtsmenüs erhältlich.Wie: Bestellungen mittwochs bis sonntags zwischen 12 und 20 Uhr telefonisch unter 0178 44585797, per Whatsapp oder info@schnittstelle1845.de. Abholung/Lieferung: Zur Selbstabholung. Lieferung ab zehn Personen nach Absprache möglich. Heiligabend/ Weihnachten: Vorbestellung bis 21. Dezember. Selbstabholung ganztägig am 25. und 26. Dezember. Webseite: www.schnittstelle1845.de

Spizz

Wo: Markt 9 (Zentrum)Was: Gans mit Klöße und Rotkraut und einer Flasche Rotwein (85 Euro mit Beilagen, 60 Euro ohne Beilagen), Ente mit Klößen und Rotkraut (37,50 Euro).Wie: Bestellung 24 Stunden vor Abholung per E-Mail unter Angabe der Telefonnummer an ganstogo@spizz.de. Abholung/Lieferung: Für Selbstabholer. Lieferung nach Rücksprache. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember zwischen 11 und 18.30 Uhr. Es empfiehlt sich, die Bestellung mindestens drei Tage im Voraus aufzugeben. Webseite: www.spizz.org

Wenzel Prager Bierstuben

Wo: Kleine Fleischergasse 8 (Zentrum)Was: Zwei Gänsekeulen mit Kartoffelknödeln, Rotkraut oder Grünkohl und Soße (25,90 Euro), ganze Ente mit Kartoffelknödeln, Rotkraut oder Grünkohl und Soße (25,90 Euro). Weitere Gerichte à la carte. Wie: Bestellen vor Ort oder telefonisch unter 0341 99998918 (täglich 11 bis 20.30 Uhr). Bestellungen können auch kurzfristig bearbeitet werden. Abholung/Lieferung: Zur Selbstabholung. Heiligabend/ Weihnachten: Selbstabholung am 25. und 26. Dezember. Größere Bestellungen bis zum 23. Dezember anmelden. Webseite: www.wenzel-bierstuben.de

Wirtshaus „West Gohlis “

Wo: Herloßsohnstraße 42a ( Gohlis-Süd)Was: Viertel oder halbe Ente mit Apfelrotkohl, geschmortem Rosenkohl und Thüringer Klößen (17 bis 22 Euro), dazu weitere Weihnachtsmenüs, Vorspeisen und Desserts (ausschließlich am 25. bis 27. Dezember).Wie: Verbindlich bis zum 15. Dezember, 20 Uhr, vorbestellen unter 0170 8457308 oder kontakt@westgohlis.de. Abholung/Lieferung: Abholung am 25. bis 27. Dezember möglich. Heiligabend/ Weihnachten: Bestellung ausschließlich für den 25. bis 27. Dezember möglich. Webseite: www.westgohlis.de

Von Bastian Schröder