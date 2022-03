Garagenhof in Leipzig-Stötteritz bekommt eine Galgenfrist

Leipzig

Leichtes Aufatmen bei den Garagenpächtern in der Lausicker Straße: Ursprünglich wollte die Stadt die Pachtverträge über die 32 Garagen in Stötteritz schon zum Jahresende kündigen, weil sie das Grundstück für eine neue Schulsporthalle braucht. Doch die Bauarbeiten, das ließ Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) den Stadtrat jetzt wissen, sollen nicht – wie bisher geplant – schon 2023, sondern erst im Jahr 2028 beginnen.

Pächterin: Wir sind über jedes weitere Jahr dankbar

„Wir sind natürlich über jedes weitere Jahr dankbar, in dem wir unsere Garagen weiter nutzen können“, sagte Sabine Nissen von der Garagengemeinschaft Leipzig Süd-Ost Lausicker Straße e.V. gegenüber der LVZ. „Aber natürlich würden wir unsere Garagen gerne auf Dauer behalten“, so die Sprecherin. Die Pächter hatten mit einer Petition den Stadtrat um Hilfe gebeten. Sie wüssten nicht, wo sie ihre Autos sonst abstellen sollen. Der Parkdruck im Wohngebiet ist einfach zu groß geworden. Viele der zum Teil schon hoch betagten Pächter hatten die Garagen n den 1970er- und 1980er-Jahren selbst errichtet. Heute seien sie teilweise schon beim Einkaufen aufs Auto angewiesen, weil Versorgungsangebote in der Nähe fehlten. Seit vorigem Jahr ist auch noch der fußläufig für sie erreichbare „Nahkauf“-Laden in der Thiemstraße dicht.

Wollen ihre Garagen in der Lausicker Straße nicht hergeben: Hans-Jürgen Schulz, Martina Scherf-Fritsche, Günter Fritsche, Sabine und Reiner Nissen (v.l.). Quelle: André Kempner

Rathaus: Kündigungen frühestens Ende 2026

Die Stadt plant wegen steigender Schülerzahlen auf dem Areal des Garagenhofs seit langem eine neue Sporthalle. Noch zu Beginn dieses Jahres hieß es aus dem Rathaus, dass der Bau der Einfeld-Sporthalle schon 2023 beginnen werde. Mittlerweile sei die Schulbaustrategie jedoch überarbeitet worden. „Derzeitig wird von einem Baubeginn im Jahr 2028 ausgegangen, sodass die bestehenden Garagenpachtverträge frühestens zum Ende des Jahres 2026 gekündigt werden müssen“, heißt es nun aus Dienbergs Dezernat, das der Petitionsausschuss zu einer Stellungnahme aufgefordert hatte. Derzeit erarbeite das Amt für Gebäudemanagement eine Bebauungsstudie, in die auch die in der Thiemstraße bereits bestehende Turnhalle aus dem Jahr 1904 mit einbezogen wird. Sie grenzt direkt an das Garagenhofgrundstück. Der Standort sei ideal, da es von dort nur 770 Meter bis zur Oberschule am Weißeplatz und 750 Meter zum Gymnasium Neue Nikolaischule sind.

Einen anderen geeigneten Standort gebe es „nach umfassender Analyse“ nicht, argumentiert das Liegenschaftsamt. Das vom Garagenverein vorgeschlagene Areal in der Nähe des ATV-Sportplatzes entlang der Prager Straße sei nicht nur zu weit von den beiden Schulen entfernt, sondern auch „bauplanungsrechtlich ausgeschlossen“.

Diese Fläche zwischen ATV-Stadion und Prager Straße hält die Stadtverwaltung auch aus ökologischen Gründen für ungeeignet. Quelle: Klaus Staeubert

Erweiterung des „Parks der Freundschaft“ geplant

Das Areal gehört zum „Park der Freundschaft“. Der Flächennutzungsplan sieht das Gebiet als Grünfläche vor. Auf 19 500 Quadratmetern waren dort in den Jahren 2016/17 schon ökologische Ausgleichsmaßnahmen für das Industriegebiet „Östlich der Radefelder Allee“ erfolgt. Dafür seien auch große Flächen entsiegelt worden. Zudem soll der Eingangsbereich zum Landschaftsschutzgebiet „Etzoldsche Sandgrube und Rietzschketal Zweinaundorf“ neu gestaltet werden. Seit 2021 erwägt die Stadt auch die Erweiterung des dortigen Parks nach Westen. So soll ein ehemaliger Parkplatz begrünt und mit Outdoor-Sportanlagen, zum Beispiel einer Skateranlage, ausgestattet werden.

Dennoch, appelliert Garagenpächterin Sabine Nissen, sollte die Stadt nach weiteren Standortalternativen für die Sporthalle suchen.

Von Klaus Staeubert