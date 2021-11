Gas wird für Mitgas-Kunden deutlich teurer – erste Versorger sind pleite

Leipzig

Die kalte Jahreszeit steht bevor, und Kunden des mitteldeutschen Versorgers Mitgas müssen sich auf höhere Gaspreise einstellen. Veränderungen gibt es auch beim Strompreis, wie das Mutterunternehmen EnviaM ankündigt.

Jährlich 225 Euro Mehrkosten

Keine guten Nachrichten für Kunden der Mitteldeutschen Gasversorgung Mitgas, denn im kommenden Jahr müssen sie deutlich mehr für Gas bezahlen. Ein Durchschnittshaushalt im Netzgebiet der Mitnetz Gas mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden zahlt dann rund 225 Euro mehr pro Jahr, wie Mitgas-Geschäftsführer Andreas Auerbach ankündigte. Das entspricht einem Anstieg von 16 Prozent.

Mitgas versorgt über das eigene Netz rund 75.000 Privat- und Gewerbekunden vorwiegend in Westsachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Insgesamt hat Mitgas rund 168.000 Privat- und Gewerbekunden.

Beschaffungskosten für Erdgas sind explodiert

Verantwortlich für den Anstieg seien unter anderem die CO2-Abgabe sowie die Kostenexplosion bei der Beschaffung von Erdgas. „Infolgedessen hatten etliche Gasversorger bereits in den vergangenen Wochen die Preise erhöht. Wir dagegen halten die Preise noch bis zum Jahresende stabil“, hieß es.

Dass sich die Beschaffungskosten seit Anfang 2021 vervierfacht haben, sei unter anderem auf den riesigen Energiehunger in China zurückzuführen, aber auch auf das Abschalten weiterer Kernkraftwerke in Deutschland, so Auerbach. Dadurch ist ein höherer Gasverbrauch zu erwarten, was den Preis in die Höhe getrieben hat.

Mit einem Ende der Preis-Rallye rechne er frühestens im zweiten Quartal des kommenden Jahres. Dann gehe voraussichtlich auch die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb. Russland habe seine Lieferverpflichtungen zwar erfüllt, könnte mehr Gas liefern, macht das aber nicht, so der Mitgas-Chef. Auch das habe den Preis nach oben getrieben.

Kunden von Pleite gegangenen Versorgern werden übernommen

Zurückhaltend antwortete er auf die Frage, ob Mitgas im Laufe des kommenden Jahres die Preise möglicherweise erneut anpassen muss. „Das hängt davon ab, wie viele Kunden wir übernehmen müssen.“ Mitgas muss als Grundversorger einspringen, wenn andere Versorger pleite gehen oder aus anderen Gründen kein Gas mehr liefern können.

Bislang habe man Kunden von vier Unternehmen – drei davon seien insolvent – übernommen. Sollten in sehr großer Zahl Neukunden hinzukommen, müsse der mitteldeutsche Versorger Gas in größerer Menge nachordern, was dann zu Preisanpassungen führen könnte.

Auerbach lobte die eigene Einkaufsstrategie. Bislang seien die Speicher zu 68 Prozent und damit ausreichend gefüllt. „Im Gegensatz zu anderen Versorgern zocken wir nicht, sondern kaufen langfristig ein.“ Wäre das nicht so, hätte man aktuell die Preise viel stärker anheben müssen.

Auerbach: Politik soll Stromsteuer absenken

Auch für Strom müssen Kunden der Muttergesellschaft Envia Mitteldeutsche Energie AG künftig mehr bezahlen. Der Anstieg ist aber weit geringer als der beim Gas, was auf die gesunkene EEG-Umlage zurückzuführen sei, so Auerbach, zugleich EnviaM-Vorstand Vertrieb.

Ein Privatkunde mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 2000 Kilowattstunden zahlt ab 1. Januar 725 Euro und damit vier Euro jährlich mehr. Gewerbliche Kunden mit einem Durchschnittsverbrauch von 6000 Kilowattstunden bezahlen 1960 Euro und damit elf Euro weniger. Von der Preisanpassung für Strom sind rund 770.000 Privat- und Gewerbekunden von EnviaM im Netzgebiet der Mitnetz Strom betroffen. Das Netzgebiet erstreckt sich ebenfalls über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Auerbach rief die Politik auf, beim Strompreis für weitere Entlastung zu sorgen. So forderte er den ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent sowie den kompletten Wegfall der EEG-Umlage. Auch sollte die Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß reduziert werden.

Von Andreas Dunte