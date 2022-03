Leipzig

Deutschland bangt um die Gaslieferungen aus Russland. Denn aus dem Gas wird hierzulande häufig Strom produziert – und niemand will, dass die Stromversorgung zusammenbricht. Doch woher kommt der Strom, den die Leipziger aktuell nutzen?

Leipziger beziehen Strom aus ganz Europa

Leipzigs Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) in der Eutritzscher Straße produziert schon seit über 20 Jahren Strom aus Gas – seit einigen Tagen wieder mit Hochdruck. Allerdings wird die Anlage aktuell nicht mit Gas, sondern mit Öl betrieben. Das Kraftwerk wurde bereits bei seiner Errichtung für einen möglichen Brennstoffwechsel in kritischen Versorgungsphasen konzipiert. „Gas ist inzwischen teurer als Öl“, skizziert Frank Viereckl von der stadteigenen Leipziger L-Gruppe den Grund für den Umstieg auf Öl.

Der Strom wird aus vielen Quellen gespeist: Das ist der „Mix“, der am Montag um 10 Uhr durch das deutschlandweite Stromnetz floss – auch nach Leipzig. Quelle: W. Sens / A. Kempner, www.smard.de

Leipzigs Stadtwerke speisen ihren erzeugten Strom ins europäische Stromnetz ein – ebenso wie Betreiber von Windkraftanlagen, Solar-Parks , Kohle-Meiler oder Kernkraftanlagen. Aus diesem „Gesamtnetz“ fließt dann der Strom direkt an Haushaltskunden in Deutschland, auch nach Leipzig.

„In einem Monat ist der Winter vorbei“

Ein Blick auf die Internetseite smard.de zeigt stundengenau, wie sich dieser Strommix zusammensetzt: Am Montag, Punkt 10 Uhr, floss dort weit mehr Strom aus Solar- und Windquellen als aus Gasanlagen. Aber nicht immer scheint die Sonne und weht der Wind – an solchen Tagen steigt der Anteil fossiler Energien wie Gas deutlich an. „Rund 50 Prozent unseres Gases kommt aus Russland, 50 Prozent aus anderen Ländern“, skizziert Sprecher Viereckl den „Gasmix“ der Leipziger Stadtwerke. Dieses Gas werde nicht nur für die Produktion von Strom und Fernwärme in der GuD-Anlage genutzt, sondern auch von den fünf dezentralen Blockheizkraftwerken, die in mehreren Stadtteilen Strom- und Fernwärme produzieren. Ihr Öl kaufen die Stadtwerke bei Bedarf aus einem Pool von rund 60 verschiedenen Anbietern. Die dabei georderten relativ geringen Mengen könnten auch bei einer Versorgungsunterbrechung durch Russland weiter bezogen werden, heißt es.

Würden die Gas-Lieferungen aus Russland von heute auf morgen ausfallen, bekämen Leipzigs Stadtwerke trotz des relativ hoch erscheinenden 50-Prozent-Anteils kein größeres Problem bei der Stromerzeugung mit Gas, sagt er. Die Vorräte in den deutschen Gasspeichern könnten dies aktuell kompensieren, heißt es im Unternehmen. „Und in einem Monat ist der Winter vorbei“, betont der Sprecher. „Aber mittel- und langfristig würde es in einem solchen Fall Probleme geben. Die sind aber nur durch die Bundesregierung oder europaweit lösbar.“

Bei der Bundesnetzagentur hieß es am Montag, der aktuelle Füllstand der deutschen Gasspeicher liege „nahe an dem Stand, der in den vergangenen Jahren jeweils Ende Februar verfügbar“ gewesen sei. „Die Gasspeicher in Deutschland sind ausreichend gefüllt“, so eine Sprecherin. „die Gasimportflüsse haben sich in den letzten Tagen nicht nennenswert verschoben. Auch aus Russland fließt weiterhin Gas nach Deutschland.“

Discount-Anbieter wieder stärker unter Druck

Bei den Leipziger Stadtwerken steigt auch wieder die Zahl der Kunden, die wegen der Insolvenz ihrer Stromanbieter von dem Unternehmen versorgt werden müssen. „Vor zwei Wochen schien es, als verlangsame sich diese Entwicklung, aber inzwischen können erneut einige Discount-Anbieter keinen Strom mehr kaufen, weil die Preise für sie zu hoch sind“, skizziert der Sprecher die Marktentwicklung. Das Leipziger Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr rund 10.000 Kunden aufgenommen, deren Anbieter keinen Strom mehr liefern konnten.

Die Zukunft der Leipziger Energieproduktion entsteht an der Bornaischen Straße. Dort entsteht bis zum Jahresende das neue Heizkraftwerk Süd. Es soll mit Gas betrieben werden, aber auch auf Wasserstoff umgestellt werden können. Quelle: André Kempner

Für Leipzigs Stromversorgung haben die Stadtwerke auch aus einem anderen Grund enorme Bedeutung: Obwohl das Unternehmen keine Zahlen nennt, beziffern Beobachter den Marktanteil des Unternehmens in Leipzig mit rund 70 Prozent – gut zwei Drittel aller Leipziger Haushalte würden danach ihren Strom von der Stadtfirma beziehen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lippendorf liefert stabil – und soll bis 2035 vom Netz

Bei der Fernwärmeversorgung – die in Leipzig ausschließlich in den Händen der Stadtwerke liegt – ist Leipzig aktuell noch vom Kohlekraftwerk Lippendorf abhängig. „Rund 60 bis 70 Prozent unserer Fernwärme beziehen wir bisher von dort“, sagt der Sprecher. „Die übrigen 30 bis 40 Prozent produzieren wir selbst – und mit Fertigstellung des neuen Heizkraftwerkes Süd steigt dieser Anteil in den nächsten Jahren auf 100 Prozent.“ Da die Kohle in Sachsen abgebaut wird, drohen dort keine Engpässe. Die Lieferbeziehung mit Lippendorf läuft noch bis zum Jahr 2025. Die Pläne der Bundesregierung sehen allerdings vor, dieses Kraftwerk im Jahr 2035 vom Netz zu nehmen.

Einen Standortvorteil hat Leipzig auch bei der Versorgung mit Windenergie. Denn in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg stehen Windparks von enormen Ausmaßen. „Solche großen Anlagen gibt es in den südlichen Bundesländern nicht“, betont Viereckl.

Von Andreas Tappert