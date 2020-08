Leipzig

Eine Gassi-Pflicht für Hundehalter? Per Verordnung will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) Hunden ausreichend Auslauf garantieren. Bei Tierexperten in Leipzig stößt dieser Plan auf Bedenken und Kritik. „Das Gassigehen ist eine lebenswichtige Notwendigkeit der Hundehaltung, ohne ausdauernde Bewegung, Schnuppern, Hören, Sehen, Interaktion mit anderen Hunden und Menschen kann sich ein Hund nicht gesund entwickeln und verkümmert“, sagte der Leipziger Fachtierarzt Volker Jähnig gegenüber der LVZ. „Insofern ist die Forderung nach viel Bewegung für unsere Hunde zwar notwendig und wichtig, aber es ist nicht kontrollierbar.“

Mehr als 23.000 Hunde erfasst

Immerhin sind nach Angaben des Rathauses in Leipzig 23.265 Hunde erfasst. Doch ohnehin „implementieren die geplanten Neuerungen der Tierschutz-Hundeverordnung nach Auffassung des Veterinäramtes keine behördlichen Regelkontrollen der Ausführzeiten der Privathalter von Hunden“, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. Hierfür fehle es allein schon an den tierschutzrechtlichen Meldeverpflichtungen für Hundehalter. „Private Hundehalter werden vom Veterinäramt ausschließlich aufgrund eines Anlasses, wie zum Beispiel einer Anzeige zur nicht artgerechten Haltung des Hundes, kontrolliert“, stellte die Stadt klar.

Ob und in welcher Anzahl sich Beschwerden zu mangelndem Ausführen der Hunde häufen, sofern die konkrete Regelung – zweimal täglich mindestens eine Stunde – vom Gesetzgeber beschlossen werde, könne nicht eingeschätzt werden. Allerdings sei ungeachtet der geplanten Verordnung bereits jetzt ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz zu prüfen, wenn ein Hund weniger als zweimal täglich und unter einer Stunde täglich ausgeführt wird. „Denn das ist in der Regel nicht artgerecht“, so die Stadt. „Ausnahmen, wie zum Beispiel Ausführzeiten für Welpen, alte Tiere und Hunde in tierärztlicher Behandlung werden vom Veterinäramt beachtet.“

„Idee schlichtweg dumm“

„Ich halte diese Idee einer Gassi-Pflicht für schlichtweg dumm“, sagte Uwe M., der sich als Hundesitter selbstständig gemacht hat. „Jede Minute, die man Zeit mit seinem Hund verbringt, ist doch auch Balsam für die Seele. Ich bin seit 37 Jahren Hundehalter und kann sagen, meine Hunde haben mir das Leben gerettet.“ Zudem gebe es Wichtigeres als eine solche Regelung. „In Leipzig sind rund 10.000 Hunde nicht gemeldet“, weiß der Hundesitter. „Außerdem haben wir in Sachsen noch immer keine Haftpflicht für Hunde. Das wären dringende Probleme.“

Volker Jähnig, der Vizepräsident der Sächsischen Landestierärztekammer und Mitglied der Bundestierärztekammer ist, pflichtete bei. „Die jahrelange Forderung der Tierärzte Deutschlands nach einer Kennzeichnung aller Hunde, der Registrierung in einer zentralen Datenbank, einem Führerschein für die Hundehaltung sowie einer Haftpflichtversicherung der Halter für ihre Hunde wurde auch vom Tierschutzbeirat der Stadt Leipzig seit 2010 geteilt“, berichtete er. „Eine Gesetzesinitiative der Sächsischen Landestierärztekammer für ein neues Hundegesetz für Sachsen liegt seit 2012 in der Schublade des Sozialministeriums.“

Kennzeichnungspflicht kaum durchgesetzt

Nur so ließen sich aber verbesserte Bedingungen für ein gutes Hundeleben allgemein durchsetzen, so Jähnig. „Die Kennzeichnungspflicht für Hunde und Katzen ist übrigens eine Forderung auch des EU-Parlaments, wird in Deutschland aber bei Hunden nur in der Hälfte der Bundesländer durchgesetzt.“ Die Bundesministerin solle vielmehr für eine Durchsetzung dieser Mindestforderungen deutschlandweit sorgen, so der Veterinärmediziner. „Wir Tierärzte und ganz viele Hundeschulen warten darauf.“

Von Frank Döring