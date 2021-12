Leipzig

Gibt es etwas zu feiern, darf alles eine Nummer größer, üppiger, schöner sein. Vor allem, wenn es aufs Jahresende zugeht. Doch nicht nur dann geht Werner Schaarschmidts Restaurant als „gute Stube“ von Gohlis durch. Das Ambiente der drei Gasträume spricht für sich: Kissen auf den Bänken, Dekoration, historisches Spielzeug, Nippes und Bücher, Musikinstrumente, Fotos und Bilder soweit das Auge reicht, selbst auf dem Weg zur Toilette. Kein Zentimeter scheint ungenutzt. Ein roter Faden als Thema dieser Sammelleidenschaft ist nicht erkennbar. Aber das Publikum hier weiß, die inszenierte Wohnlichkeit gepaart mit traditioneller Küche offensichtlich zu schätzen. Am Freitagabend meines letzten Besuchs bleibt nicht mal der kleine Zweier-Tisch zwischen Tresen und Treppe leer. Es ist warm und gemütlich und es tut in diesen rauen Zeiten einfach gut, sich darauf einzulassen. Jeder Gast wird begrüßt und bei der Auswahl der Plätze, Speisen und Getränke beraten. Hat man einen Wunsch ist jemand in der Nähe, hat man gerade keinen, stört auch niemand.

Traditionelles aus der Küche

Auf der großen Tafel, die allen Neuankömmlingen zur Seite gestellt wird, stehen Gerichte, die es hier schon vor mehr als 20 Jahren gab, wie ich in einem älteren Text von mir entdeckt habe, zum Beispiel Zanderfilet, sächsischen Hasenbraten mit Wickelklößen oder die Gohliser Guller, die als „hübsche Überraschung, heiß & kalt“ inzwischen nur noch Gäste überraschen dürfte, die zum ersten Mal einkehren. Sei’s drum – warum sollte die Küche Gerichte streichen, die immer wieder nachgefragt werden? Zum Beispiel von mir, hatte ich doch längst vergessen, was es damit auf sich hat. Allerdings werde ich das „Geheimnis“ dieser mit zwei großen Sahnebergen dekorierten, recht aufwändig herzustellenden Süßspeise, zu der eine edelsüße Beerenauslese ins Glas fließt, auch diesmal nicht verraten.

Doch von vorn, denn erstmal starte ich mit einer Waldpilzsuppe, die ein kräftiges, typisches Aroma verströmt. Für den Hauptgang hatte ich mich schon für das Zanderfilet mit Wildbrokkoli und Mandeln entschieden, dann aber doch Lammrücken mit Keniabohnen und spanischen Kartoffeln entdeckt. So kam ich in den Genuss eines langsam saftig-rosa gegarten Stücks vom Lamm nebst grünen Bohnen und halbierten, in der Schale gegarten und kurz in der Pfanne geschwenkten Knollen. Dazu gab es keine dicke Sauce, sondern einen leichten, dezent mit Thymian gewürzten, konzentrierten Fleischsaft. Auf den Punkt gebraten kam auch eine Gänsebrust aus dem Ofen direkt auf den weiß gedeckten Tisch, knusprig die Haut, das Fett gut ausgebraten, klassisch mit Apfelrotkohl und Hüllerle serviert. Die Bezeichnung für die Klöße hat der Hausherr aus Thüringen eingeführt.

Steckbrief: Schaarschmidts Restaurant Adresse: Coppistraße 32, 04157 Leipzig, Telefon: 03419120517 Internet: www.schaarschmidts.de Konzept: Restaurant mit gutbürgerlicher, ambitionierter Küche Extras: keine Geöffnet: Montag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr Preise: Vorspeisen 11,50 bis 16,50 Euro, Suppen 7,90 Euro, Hauptgerichte 18,90 bis 35 Euro Desserts 8,90 bis 10,50 Euro Kartenzahlung: Girocard, Master, Visa Gesamtnote: 9/10 Essen: 9,5 Service: 9,5 Ambiente: 8,5 Fazit: Verfeinerte, aber bodenständige Küche und familiäre Atmosphäre.

Versiert flambiert

Vom ausgezeichneten Essen lenkt nur ab, wenn in der Nähe sitzende Gäste, es müssen mindestens zwei sein, Hirschrückenfilet bestellen. Dann zeigt sich, dass die Crew im Zusammenspiel zwischen Küche und Service scheinbar störungsfrei agiert. Der Kellner, man ist fast geneigt ihn als „Herr Ober“ anzusprechen, läuft zur Hochform auf: Er stellt ein Pfännchen und die Gin-Flasche auf den Servicetisch, flambiert mit geübten Griffen das Fleisch, verteilt es auf die in der Küche mit Waldpilzen und Buttermilchgetzen vorbereiteten Teller und fügt sorgsam ein „Beerensößchen“ hinzu. Den Aufwand betreibt heute kaum mehr ein Lokal am Platz. Hier kann das Personal zeigen, was es einst gelernt hat.

Ebenso ins Konzept passen die Getränke, darunter alkoholfreie, verschiedene Sorten sächsischer Biere oder wohl mehr als 100 Weine aus Sachsen (Goldriesling, Elbling), von Saale-Unstrut und aus der ganzen Welt, detailreich aufgelistet in der schwergewichtigen Weinkarte.

Übrigens hat am Nachbartisch eine Familie mit drei Kindern Platz genommen, denen der Küchenchef mit Spaghetti Bolognese wohl eine Freude machen will. Aber dazu sind sie nicht hergekommen: Die zwei Kleinen teilen sich eine Portion Zander, die Große wählt Rinderroulade mit Rosenkohl und Wickelklößen. Es muss den Köchen doch Freude machen, den Nachwuchs so schlemmen zu sehen!

