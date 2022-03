Leipzig

Erstmals überhaupt stehen Vater und Sohn gemeinsam vor der Kamera: Schauspieler Ben Becker (57) spielt eine Gastrolle bei „In aller Freundschaft“ an der Seite seines leiblichen Vaters Rolf Becker (86). Für den Senior geht damit ein Wunsch in Erfüllung: Den Dreh mit seinem Sohn hatte sich der gebürtige Leipziger anlässlich seines 87. Geburtstags am Donnerstag (31. März) gewünscht. Die Filmfirma Saxonia Media und der MDR gratulieren ihm damit auf besondere Art. Die dreitägigen Dreharbeiten für die Folge „Ein guter Mensch“ fanden in der vergangenen Woche in der Media City statt, ausgestrahlt wird die Folge 987 voraussichtlich im September.

Am Set wirklich nur Kollegen

Der vermeintliche Polizist Ulrich Zweigert (gespielt von Ben Becker, rechts) überwältigt zunächst den betagten Otto Stein (gespielt von Rolf Becker), doch der kann sich befreien. Quelle: Rudolf Wernicke

Die Leipziger Klinikserie feiert 2023 ihren 25. Geburtstag und die Ausstrahlung der 1000. Folge. Rolf Becker spielt seit 2006 in dem TV-Dauerbrenner mit. Hinter den Kulissen berät er sich gern mal mit seinem Sohn. Ben Becker: „Das erste Mal zusammen vor der Kamera, das macht natürlich Spaß. Und, weil man sich so gut kennt, ist es auch ein bisschen merkwürdig. Man kann sich ein bisschen in die Karten gucken. Das erhöht auch ein wenig die Spannung, aber ansonsten ist das natürlich unheimlich schön!“ Rolf Becker betonte: „Allerdings waren wir am Set wirklich nur Kollegen, das Familiäre kam nach Drehschluss.“

„Riverboat“ brachte Vater und Sohn zusammen

Als Ben Becker Ende 2019 im MDR-Riverboat zu Gast war, stattete er seinem Vater spontan einen Besuch im benachbarten Studio von „In aller Freundschaft“ ab. Und das war echt Zufall, wie er in der Talkshow berichtete: „Ich stand draußen, rauchte eine Zigarette, und da sagte man mir: Hier wird in ,In aller Freundschaft’ gedreht. Und mein Papa, Rolf Becker, dreht da. Ich gehe da rein in das fiktive Krankenhaus und da schreit mich einer an: Halt, hier dürfen Sie nicht rein! Dann kommen schon die ersten Weißkittel auf mich zu und ich frage: Dreht Rolf Becker denn heute? Der Aufnahmeleiter schaut auf die Dispo und sagt, er wäre gerade fertig, vielleicht erwische ich ihn noch in der Garderobe. Und ich sage: Das ist nicht wahr jetzt! Ich habe ihn seit dreieinhalb Monaten nicht gesehen.“ Durch die Sendung glückte das Wiedersehen zwischen Vater und Sohn, und beiden liefen die Tränen.

Sohn Ben spielt Einbrecher im Hause Stein

So verschieden das Vater-Sohn-Gespann ist, die Stimmlage der beiden ähnelt sich frappierend. So sehr, dass Vater Rolf Becker für Sohn Ben schon mal ein paar Sätze nachsynchronisiert hat und Ben am Telefon unerkannt den Vater imitierte. Bei „In aller Freundschaft“ treten die beiden als Kontrahenten auf: Ulrich Zweigert (Ben Becker) verschafft sich als angeblicher Polizist Zutritt zum Hause Stein und überwältigt Otto (Rolf Becker), als der dem Einbrecher auf die Schliche kommt. Dabei ist Ulrich selbst in keiner guten Verfassung, sodass es Otto gelingt, sich zu befreien und nun seinerseits Ulrich zur Strecke zu bringen. Denkt er zumindest …

„Tatort“ mit Tochter Meret Becker

Die Berliner Kriminalkommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke, links) finden Klaus Keller (Rolf Becker) an seinem 90. Geburtstag tot auf. Der Berliner „Tatort“ mit dem Titel „Ein paar Worte nach Mitternacht" wurde 2020 gedreht. Quelle: Stefan Erhard, dpa

Als Sohn des Schauspielerehepaars Monika Hansen und Rolf Becker wurde Ben Becker 1964 in Bremen geboren. Auch seine jüngere Schwester Meret Becker ist Schauspielerin. Aufgewachsen sind die Geschwister bei ihrem Stiefvater, dem verstorbenen Schauspieler Otto Sander. Mit seiner Tochter Meret Becker hatte Vater Rolf 2020 in einem Berliner „Tatort“ zusammen vor der Kamera gestanden.

Auch Enkelin Lilith Becker war schon in Leipzig

Schauspieler Ben Becker steht mit Tochter Lilith auf dem roten Teppich. Quelle: Andreas Arnold, dpa

Auch Ben Beckers Tochter – und Rolf Beckers Enkelin – Lilith Becker (22) hatte in Leipzig schon einen großen Auftritt. Zusammen mit sechs weiteren Promi-Töchtern feierte sie im Sommer 2019 den Start des TV-Formats „7 Töchter“, das seinerzeit auf Vox lief. Sieben Töchter prominenter Eltern wurden dafür ein Jahr lang von der Leipziger Filmfirma 99ProMedia begleitet.

