Die Gastronomiebranche geht durch schwere Zeiten. In der Pandemie prägten Meldungen über Schließungen, Personalmangel und wirtschaftlichen Nöten das Bild der Leipziger Gastroszene. Erst längere Lockdown-Phasen, dann eingeschränkte Öffnungszeiten – zwei Jahre blieb das Glas halbleer statt halbvoll. Trotzdem: Es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Im vergangenen Jahr wurden in Leipzig 158 gastronomische Einrichtungen, darunter fünf Cafés, neu angemeldet. Wie gelingt es, in der Coronakrise ein Café zu öffnen? Susanne Riecke und Gonzalo Dornel haben es geschafft – im Musikviertel betreiben sie seit Ende Oktober das Café „Glücksbringer“.

Geschäftsgründung ohne Personal

Sie haben sich ihren Traum vom eigenen Café erfüllt – trotz Pandemie und erschwerten Bedingungen, die viele Leipziger Gastronomen in die Knie zwangen. Und ja, Bedenken hatten auch sie. „Gonzalo wollte sich selbstständig machen und wegen Corona hatten wir eigentlich vor, uns einen Foodtruck anzuschaffen“, erzählt die 25-jährige Lehramtsstudentin. Eine Anzeige im Internet gab den Plänen dann eine neue Richtung. Ein Café im Zentrum-West wäre zu haben. „Das Risiko war uns bewusst. Allerdings hofften wir damals, dass das Schlimmste in dieser Pandemie überstanden ist“, so Riecke.

„Wenn du ein Geschäft während der Pandemie gründest, kalkulierst du von Anfang an weniger Getränke und Speisen. Zu Beginn haben wir alles alleine bestritten – mit Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Ganz ohne Personal geht das auf Dauer aber nicht“, erklärt sie weiter.

Die Einhaltung der Abstandsregeln sei kein großes Problem gewesen. Das dünn bestuhlte Café kam den Corona-Verordnungen entgegen. Nur die Tische wurden noch ein bisschen weiter auseinandergezogen, um allem gerecht zu werden. Und falls ein Gast seine Impfnachweise vergessen hat, dann kann er sich die Leckereien auch mit nach Hause nehmen. Heute freut sich das Paar schon auf den nahen Frühling und angenehme Temperaturen im Freien. Auf dem Gehweg vorm Café werden dann ein paar Gäste ihren Kaffee in der Sonne trinken können.

Essen macht glücklich

Der 27-jährige Koch, der in Uruguay geboren und aufgewachsen ist, hatte schon als Zehnjähriger eine Vision: „Meine Familie saß am Tisch beim Essen und alle waren glücklich. Da wollte ich Koch werden“, erinnert sich Dornel. Nach einer dreijährigen Ausbildung verließ er seine Heimat und ging nach Frankreich, um von den Profis die Kochkunst zu lernen. „Das hat meine Augen geöffnet, und ich habe viel erfahren“, erklärt der Gastronom. Sein Weg führte ihn auch in eine Patisserie – das Backen ist heute zur Leidenschaft geworden.

Letzte Absprachen bevor das Café öffnet: Das Paar setzt auf Nachhaltigkeit, faire Bezahlung der Produzenten und glückliche Gäste. Quelle: André Kempner

Weltreise ade, hallo Leipzig

Eigentlich wollte Gonzalo Dornel auf eine Weltreise gehen, um noch mehr über die Geschichte des Essens zu erfahren. Er kam aber nur bis Irland, weil er in Dublin einer jungen Frau begegnete. Heute sind sie ein Paar, das demnächst sein erstes Kind erwartet, und aus einer gemeinsamen Idee mit viel Herz ein Business in Leipzig aufgebaut hat. Leipzig, da sind sich die beiden einig, sei ein idealer Ort für die Umsetzung ihrer Pläne.

Das „Glücksbringer“ ist nicht das einzige Lokal, das zwischen Lockdown und Corona-Notfallverordnungen in der Messestadt neu eröffnet hat. Im Firmenregister der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig stehen 158 Eintragungen zu gastronomischen Einrichtungen im vergangenen Jahr. Nicht alles sind Neueröffnungen – auch beim Wechsel des Inhabers oder der Rechtsform sind diese Einträge notwendig.

Im „Glücksbringer“ setzen die Betreiber auf regionale Partner, die Lebensmittel und Getränke aus eigenem Anbau oder Produktion zuliefern. Veganer, Vegetarier oder Menschen, die sich glutenfrei ernähren, werden in der Speisekarte fündig. „Manche kommen aber auch nur wegen unseres Cheesecake vorbei“, freut sich Riecke. Ihr Partner, der in seiner Mini-Küche eigenen Rezepte kreiert, probiert auch gerne Exotisches aus: „Letztens kam eine Kaki-Torte auf den Tisch. Die Früchte hatte ich im Supermarkt entdeckt“, schwärmt er. Und manchmal passiert es, dass sich ein glücklicher Gast ans E-Piano in der Ecke setzt und musiziert.

