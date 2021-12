Gastwirt in Leipzig-Gohlis erschossen: Mehr als zehn Jahre Haft für Todesschützen

Leipzig

Er erschoss einen Gastwirt auf offener Straße: Der Albaner Mariglen M. (36) ist vom Landgericht Leipzig wegen Mordes zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der Familienvater hatte zum Prozessauftakt im Juli die Bluttat gestanden.

Wegen Mordes verurteilt: Mariglen M. beim Prozessauftakt, hier mit seinem Verteidiger Stephan Bonell. Quelle: Andre Kempner

Mehrere Schüsse krachten am 7. August 2019 gegen 3.30 Uhr vor der Kneipe „Zum fröhlichen Zecher“ in der Georg-Schumann-Straße. Zunächst war Mariglen M. mit dem türkischen Lokal-Betreiber Emrah K. (24) in Streit geraten – dem Angeklagten zufolge habe der Wirt ihn böse angeschaut und sei laut geworden. Daraufhin habe er die Pistole gezogen.

Schuss traf ins Herz

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Albaner mit einer Halbautomatik der Marke Glock, Kaliber neun Millimeter, einen Warnschuss abgab, um seinen Widersacher zur Ruhe zu bringen. Das Projektil durchschlug ein Fenster und verletzte einen Unbeteiligten.

Emrah K. zog sich daraufhin in sein Lokal zurück und holte eine ungeladene Softair-Waffe. Als er damit wieder an der Eingangstür zu sehen war, soll Mariglen M. mehrmals geschossen und den Türken ins Herz getroffen haben. Laut Anklage zielte er direkt auf seinen Kontrahenten, um ihn zu töten. Er habe ihn bestrafen wollen, weil er nicht nachgab. Für Emrah K. kam jede Hilfe zu spät. Einige Schritte schleppte er sich noch in Richtung des Hinterausgangs, brach dann zusammen und starb.

Todesschütze tauchte in Spanien unter

Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte seine Bluttat bereut. Er habe nicht geplant, jemanden zu erschießen. Zur Tatzeit habe er reichlich Alkohol, Kokain und Crystal intus gehabt, was für eine verminderte Schuldfähigkeit sprechen würde. Als sein Gegenspieler mit der Softair-Waffe aufgetaucht sei, „habe ich gedacht, er erschießt mich“. Gefeuert habe er, ohne hinzusehen.

Der Albaner, der seit neun Jahren mit gefälschten Dokumenten in Deutschland lebt, floh vom Tatort und setzte sich ins Ausland ab. Im Oktober 2020 wurde er in Spanien gefasst. Die dortige Auslieferungshaft wurde nun auf das Urteil angerechnet, teilte das Gericht auf Anfrage mit. Für zehn Jahre und sieben Monate muss der Todesschütze hinter Gitter – wegen Mordes und versuchter Nötigung. Die Leipziger Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung plädierte hingegen auf lediglich sechs Jahre Haft wegen Totschlags und versuchter Nötigung.

Dass die tödlichen Schüsse im Zusammenhang mit Drogengeschäften gefallen sein könnten, spielte keine Rolle. Zeugen hatten nach der Tat darüber berichtet und befürchtet, dass sich Konflikte unter Dealern von der Eisenbahnstraße nach Gohlis verlagern könnten. Doch offenbar war die Staatsanwaltschaft zu anderen Erkenntnissen gelangt. In der Anklage war ein solcher Hintergrund der Tat kein Thema. Mariglen M. hatte in seinem Geständnis auch versichert, das spätere Opfer nicht gekannt und nie zuvor gesehen zu haben.

