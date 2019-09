Leipzig

Eine Demonstration der IG Bauen-Agrar-Umwelt kann am Donnerstag in der Leipziger Innenstadt für Verkehrsbehinderungen sorgen. Unter dem Motto „ Tarifkonflikt Gebäudereiniger“ sei ein Aufzug mit etwa 400 Teilnehmern angezeigt, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Losgehen soll es demnach ab 11 Uhr.

Die Route führt vom Augustusplatz über Grimmaischen Steinweg, Johannisplatz, Talstraße, Liebigstraße, Nürnberger Straße, Windmühlenstraße, Grünewaldstraße, Roßplatz, Universitätsstraße, Schillerstraße, Neumarkt, Reichsstraße, Am Hallischen Tor, Willy-Brandt-Platz und Goethestraße zurück zum Augustusplatz. Bis 14 Uhr seien deswegen Einschränkungen im Verkehr möglich, so die Stadt.

Die Gewerkschaft IG Bau hatte Gebäudereiniger in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand ist Teil einer 48-stündigen Streikwelle im Vorfeld der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Montag. In Leipzig finde die zentrale Protestkundgebung statt, so die IG Bauen-Agrar-Wohnen.

Von jhz