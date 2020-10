Leipzig

Samstagmorgen im Leipziger „ Geburtshaus ins Leben“: insgesamt sieben Paare finden sich hier über fünf Wochen hinweg zu einem Vorbereitungskurs zusammen. Großes Gesprächsthema zwischen den werdenden Eltern ist neben der Geburt die Frage nach dem Geburtsort. Einen Wunsch teilen dabei alle: Die Partner und Partnerinnen sollen bei der Entbindung anwesend sein.

„Ich habe mich im Uniklinikum registriert“, erklärt eine der Schwangeren. „Hoffentlich ändern sich die Corona-Maßnahmen bis dahin nicht allzu sehr.“ Ihre Sorge gilt dabei dem, was Anfang des Jahres passiert war: Für eine kurze Zeit im März waren keine externen Unterstützer in den Krankenhäusern bei den Geburten erlaubt.

Zwar sind Begleitpersonen in den Leipziger Kreißsälen seit Mitte April wieder gestattet, dennoch bleibt eine große Verunsicherung bei den Schwangeren zurück. Kommt es bei steigenden Fallzahlen im Winter erneut zu einer Ausschließung der Partner von den Geburten? Müssen die Mütter auf der Wochenbettstation alleine bleiben?

Besuche höchstens für eine Stunde am Tag erlaubt

Zum Teil verschiedene Regelungen bei den Krankenhäusern sorgen für zusätzliche Verwirrung: So darf zwar im Klinikum St. Georg, dem Leipziger Uniklinikum und dem St. Elisabeth wieder eine Person zur Unterstützung mit in den Kreißsaal, jedoch unter unterschiedlichen Bedingungen. Im St. Elisabeth dürfen Vertraute beispielsweise den Kreißsaal nicht verlassen und müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen, während im Uniklinikum Partner die gesamte Zeit der Geburt begleiten können, also auch das Warten auf die Geburtsphase. Im St. Georg gilt dies nur, wenn die werdenden Eltern sich im Vorhinein für ein Familienzimmer entschieden haben.

Auf der Wöchnerinnenstation müssen die Mütter allerdings nach aktuellen Besucherbeschränkungen aller Leipziger Kliniken immer noch die meiste Zeit ohne das andere Elternteil ihres Kindes verbringen. Besuche sind hier nur höchstens 60 Minuten lang pro Tag erlaubt und auch nur von einer ausgewählten Person. Das Uniklinikum führt zudem bei allen werdenden Müttern einen Corona-Test durch – sowie bei allen stationär aufgenommen Patienten und Patientinnen.

Die große Frage jedoch bleibt: Ist es möglich, dass bei steigenden Corona-Fallzahlen erneut keine Begleitpersonen in den Kreißsälen zugelassen werden? Das Uniklinikum Leipzig schließt diesen Fall nicht aus, äußert sich jedoch nur zurückhaltend auf eine Anfrage der LVZ: „Wir werden die Entwicklung aufmerksam beobachten. Eine solche Entscheidung wäre aber der letzte Schritt, den wir gern im Interesse der Familien vermeiden würden.“

Geburtshaus als Alternative zum Krankenhaus

Diese Unsicherheit führt dazu, dass viele werdende Eltern besonders jetzt eine Entbindung außerhalb der Krankenhäuser vorziehen. Eine Alternative bieten hier die drei Leipziger Geburtshäuser, deren Hygienekonzepte eine Begleitung durch Partner und Partnerinnen grundsätzlich zulassen. Diese sind jedoch oft über Wochen hinweg schon ausgebucht.

Geburtszimmer im Geburtshaus ins Leben. Quelle: Dirk Knofe

Das „ Geburtshaus ins Leben“ wurde im November 2003 eröffnet und ist Leipzigs ältestes Geburtshaus. Seitdem begleitet Gründerin und Hebamme Rim Bitzer-Mehlem Frauen hier bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Auch das Geburtshaus hat seit Corona bestimmte Hygienemaßnahmen treffen müssen – ausgeschlossen bleibt hier jedoch niemand. „Die Partner dürfen nach wie vor mit dabei sein. Aber: In allen öffentlichen Räumen des Geburtshauses müssen Masken getragen werden und nach dem Hereinkommen müssen alle zunächst ihre Hände waschen und desinfizieren. Außerdem wird das Behandlungszimmer nach jeder Person desinfiziert.“

Seitdem im März Begleitpersonen von Geburten in Krankenhäusern ausgeschlossen waren, erreichen Rim Bitzer-Mehlem vermehrt Anfragen von Frauen, die nun doch spontan im Geburtshaus statt in einer Klinik gebären wollen. Nur in seltenen Fällen kann und möchte sie solche Fälle jedoch auch annehmen: „Es gibt schließlich Gründe warum die Frauen sich für eine Krankenhausgeburt entschieden haben, der direkte Zugang zu bestimmten Medikamenten oder einem OP zum Beispiel. Das kann ich hier im Geburtshaus nicht bieten. Plötzlich ist dann aber das wichtigste, dass der Partner dabei sein kann.“

Auch werdende Väter im Ausnahmezustand

Andrea Held, die seit zehn Jahren im Leipziger Geburtshaus „Rundfrau“ als Hebamme arbeitet, erwartet, dass mit steigenden Corona-Fallzahlen auch hier die Nachfrage nach Geburten im Geburtshaus wieder ansteigen wird. Im Frühjahr riefen sie teilweise Frauen an, die schon in den Wehen lagen und ins Geburtshaus kommen wollten. Seitdem ist es der Hebamme besonders wichtig klar zu machen, dass ohne Vorbetreuung aus Sicherheitsgründen keine Geburt im Geburtshaus möglich ist. Dabei hat sie natürlich Verständnis für die Lage der Schwangeren und sieht die Maßnahmen der Krankenhäuser kritisch: „Partner gehören einfach dazu, auch zum Wochenbett. Nicht nur die Frauen befinden sich bei der Geburt in einer besonderen Situation, auch die werdenden Väter sind in einem Ausnahmezustand. Es ist nicht der richtige Weg sie auszuschließen.“

Laut Andrea Held ist besonders jetzt eine gute Vorbereitung das A und O in der Schwangerschaft. Werdenden Müttern empfiehlt sie deshalb: „Wichtig ist sich gut zu informieren, genau nachzufragen und sich vorzubereiten. Egal wo man entbindet, nur so kann die Geburt selbstbestimmt bleiben.“

Von Lea Crescenti