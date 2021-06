Geburtskliniken in Leipzig: Diese Regeln gelten jetzt für Mütter und Väter

Leipzig

Viele Schwangere und ihre Partner hatten während der Corona-Pandemie mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen. Nicht medizinisch, eher mit Blick auf Regelungen zur Begleitung rund um die Geburt: Unkomplizierte Besuche waren nicht ohne weiteres möglich; phasenweise konnten die Väter nicht mit in den Kreißsaal. Jetzt werden viele der Regelungen gelockert.

Uniklinik: Neue Besuchsregeln

So auch am Uniklinikum Leipzig (UKL). Väter dürfen bei der Geburt dabei sein, das war aber fast die ganze Zeit schon so. Wenn sie noch nicht komplett geimpft sind, wird vorher ein Schnelltest gemacht. Seit dem 5. Juni gibt es auch wieder Besuchszeiten für die Geburtsstationen – vorerst beschränkt auf 15 bis 17 Uhr und je einen Gast. Der Besuch darf in den zwei Stunden einmal wechseln. Er muss eine Maske tragen sowie vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Kurse zur Geburtsvorbereitung gibt es am UKL zurzeit nur online.

St. Elisabeth: Keine Familienzimmer

„Väter waren bis auf eine Woche rund um Ostern im vergangenen Jahr nie ausgeschlossen aus unserem Kreißsaal“, teilt auch Tina Murzik-Kaufmann mit, Sprecherin des St.-Elisabeth-Krankenhauses. Aktuell muss die Begleitperson für eine Geburt während ihres gesamten Aufenthalts eine FFP-2-Maske tragen, bei Aufnahme symptomfrei sein und sich einem Schnelltest unterziehen (auch wenn sie geimpft oder genesen ist). Wöchnerinnen dürfen pro Tag in der Besuchszeit (15 bis 18.30 Uhr) einen Gast empfangen – der braucht einen aktuellen Test, alternativ: Impf- oder Genesungsnachweis. Schwangere am St. Elisabeth können auch eine Begleitung mit in Sprechstunden und zu Voruntersuchungen bringen. Voraussetzung: FFP-2-Maske und tagesaktueller Coronatest (alternativ: Impf- oder Genesungsnachweis). Derzeit gibt es im St. Elisabeth keine Familienzimmer; Kreißsaal-Besichtigungen sind nicht möglich; es gibt Online-Vorbereitungskurse.

St. Georg: Partner dürfen an Kursen teilnehmen

Am St. Georg können inzwischen auch die Partner wieder an Geburtsvorbereitungskursen teilnehmen – mit FFP-2-Maske und Test. Selbst in der Corona-Hochphase konnten Partner unter Beachtung der Hygieneauflagen bei der Geburt im St. Georg dabei sein. Besuche sind seit dem heutigen Dienstag wieder möglich. „Es gilt die 1-1-1-Regel: Pro Patient ein Besucher für eine Stunde pro Tag“, sagt Klinik-Sprecherin Manuela Powollik. Dazu sei eine Abmeldung auf der Station erforderlich.

Helios: Väter können sich mit aufnehmen lassen

An der Hebammensprechstunde für werdende Mütter am Helios-Klinikum Schkeuditz dürfen Väter derzeit noch nicht dabei sein, ihrer Partnerin aber im Kreißsaal zur Seite stehen. Voraussetzung ist ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ein Schnelltest wird ebenfalls anerkannt und kann kostenlos in der Notaufnahme gemacht werden. Nach der Geburt dürfen die Partner ihre Partnerinnen dienstags und freitags zwischen 14.30 und 17.30 Uhr für eine Stunde besuchen, sagt Helios-Sprecher Stefan Möslein. Alternativ können sich Väter auf eigene Kosten als Begleitpersonen mit auf der Station aufnehmen lassen, müssen sich dann aber im Zimmer aufhalten.

Von Björn Meine