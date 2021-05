Leipzig

Es ist gar nicht so einfach, exakt diese Wörter mit der Geschichte zu verbinden, wie man zum Beispiel die Liebe des Lebens kennengelernt hat. „Linderung“ lautet einer der 15 Begriffe, „Senat“ kommt vor und „Cluster“. War damals ein „Krug“ involviert? Und was passierte an der „Ecke“? Doch genau das ist die Aufgabe: Das Erlebnis, an das man sich zuvor in 15 schriftlichen Sätzen erinnert hat, mit 15 zugewiesenen Wörtern zu verknüpfen. „Überzeugen Sie sich, dass es tatsächlich so passiert ist!“, steht auf der „Mnemolab“-Internetseite in der Anleitung.

Es handelt sich um ein online frei verfügbares Gedächtnistraining und um ein internationales Forschungsprojekt, an dem auch zwei Studierende der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) mitwirken – in Form von Nebenjobs sogar gegen Bezahlung. Tore Arndt ist 26 und programmiert die Website. Jonas Gwozdz ist 22, Webdesigner und zudem für verständliche Erklärungstexte zuständig. „Damit sich die Leute denken: Hey, das probiere ich mal aus!“, sagt er.

Beide studieren Medieninformatik an der HTWK, und einer ihrer Professoren, der Experte für virtuelle Realität sowie Objekt- und Gesten-Erkennung Kiran Varanasi, brachte sie mit der Neurowissenschaftlerin Felicitas Kluger zusammen, die an der Uni im kanadischen Alberta für ihre Doktorarbeit über Gedächtnistechniken forscht. Der Stifterverband, ein Wirtschaftsverein zur Wissenschaftsförderung, finanziert unter anderem die Stellen der zwei Leipziger, jeweils 15 Stunden pro Woche.

Ältere Menschen erinnern sich an Erlebnisse von früher

Im Fokus der Forschung stehen vor allem ältere Menschen. Mit einem altersgerechten Gedächtnistraining könnten sie ihre Merkfähigkeit erheblich verbessern, lautet die Hoffnung. Kluger hat eine alternative Technik zur gängigen Loci-Methode entwickelt. Bei der etablierten Vorgehensweise läuft man im Kopf eine Route durch eine bekannte Umgebung ab und platziert darin die Informationen, die man sich einprägen soll. Doch im Alter kann mitunter ein Teil des Gehirns von einer anbahnenden Demenz betroffen sein, in dem die räumliche Orientierung sitzt. Dagegen sind Anekdoten von früher bei vielen älteren Menschen erstaunlich präsent: „Sie erzählen gern aus der Vergangenheit und erinnern sich oft an viele Einzelheiten“, erläutert Gwozdz.

Kluger nennt ihre Methode „autobiographisch“: Die Probanden zerteilen ein prägendes Erlebnis in 15 chronologische Szenen und ordnen anschließend jedem Aspekt das zu merkende Detail zu. Also wurde der Wein auf der Feier, auf der einem die große Liebe über den Weg lief, eben aus einem „Krug“ eingeschenkt. Und an der „Ecke“ zur eigenen Straße fragte man sich auf dem Heimweg zum ersten Mal, was das wohl für ein Gefühl in der Magengrube sei.

Gedächtnistest im Selbstversuch online

„Ob die autobiographische Methode für ältere Menschen tatsächlich besser funktioniert, das wollen wir herausfinden“, erklärt Arndt. Seit Februar sitzt er an der Programmierung, im März stieß Gwozdz zum Team aus insgesamt sieben Forscherinnen und Forschern aus Alberta und Leipzig. Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, Informatiker, aber auch Hochschul-Lehrerinnen und Lehrer gehören zur Gruppe. Die Basis ist gelegt: Der Gedächtnistest steht seit kurzem zum Selbstversuch online zur Verfügung. Persönliche Daten werden dabei nicht abgefragt, das Ergebnis wird aber gespeichert und soll erste Hinweise auf die Erfolgsquote liefern.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als nächstes wollen sie die Versuchsanordnung verbreitern. Eine App ist geplant und eine Anwendung, die eine virtuelle Realität um das Gedächtnistraining herum aufbaut. Die Plattform soll nach Fertigstellung von Forschungsgruppen weltweit für Studien genutzt werden. Eine künstliche Intelligenz soll die Trainingsmethode auf jeden Nutzer zuschneiden, der mehr als eine Runde absolviert. Zunächst werde aber ein Video produziert, um überhaupt auf das „Mnemolab“ aufmerksam zu machen, kündigt Gwozdz an. „Denn es bringt ja nichts, wenn das Verfahren super funktioniert, aber niemand davon weiß.“

Sollte sich das ändern und viele Menschen lernen das Gedächtnislabor kennen, stellt sich womöglich heraus, dass sich gerade abwegige Verknüpfungen besonders gut merken lassen. Wer vergisst schon, dass die Liebe des Lebens am ersten romantischen Abend vom Onkel vorschwärmt, der im Berliner „Senat“ sitzt? Sollte sie kurz nach dem ersten Kuss auch noch über „Cluster“ philosophieren, dann müssen wahrlich große Gefühle im Spiel sein, wenn gleichwohl die „Linderung“ aller Seelenqualen einkehrt.

Von Mathias Wöbking