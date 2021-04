Gedenken an Kriegsende in Leipzig: „Man konnte wieder Leben wagen“

Leipzig

Zehn Monate nach ihrem ersten Kampfeinsatz am Omaha Beach in der Normandie stand die 2. Infanterie-Division der US-Armee in Leipzig. Es war der 18. April 1945, als die „Indianheads“ die in Trümmern liegende Reichsmessestadt erreichten und sie gemeinsam mit der 69. Infanteriedivision von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft befreiten. 76 Jahre später gedachte die Stadt am Sonnabend der Befreier – und erinnerte an die wenigen Wochen eines demokratischen Neuanfangs. „Dieser furchtbare Krieg war zu Ende und man konnte wieder Leben wagen, so etwas wie Freiheit und Zukunft spüren“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei der Gedenkveranstaltung an der „Runden Ecke“.

US-Konsul von Historie beeindruckt

Nachdem 2020 sämtliche Vorhaben zum 75. Jahrestag der Befreiung – etwa ein „Tag der Stadtgeschichte“ – der Corona-Krise zum Opfer gefallen waren, fanden diesmal zumindest im kleinen Rahmen Gedenkveranstaltungen statt. An der „Runden Ecke“ legte Jung gemeinsam mit US-Generalkonsul Kenichiro Toko und Museumschef Tobias Hollitzer Blumen nieder.

Gedenkveranstaltung an der „Runden Ecke“ zum 76. Jahrestag der Befreiung Leipzigs durch die US-Armee: Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), Museumsleiter Tobias Hollitzer und US-Generalkonsul Kenichiro Toko (von links) ehren die Toten. Quelle: Dirk Knofe

„Gedenken ist wichtig“, so Toko, „denn nur wenn wir uns an die Geschichte erinnern, können wir dafür sorgen, dass wir Fehler nicht wiederholen.“ Er sei beeindruckt von der Geschichte des Gebäudes am Dittrichring, welches so sehr die Historie der Stadt widerspiegele. Hauptquartier der US-Armee, Sitz der sowjetischen Militäradministration und dann über Jahrzehnte als Zentrale der Stasi ein „Symbol für Überwachung und Unterdrückung“, so der Generalkonsul, bevor mutige Bürger die Vision eines freien und demokratisch regierten Leipzigs doch noch Wirklichkeit werden ließen. „Diese wechselvolle Geschichte erinnert uns daran, dass freiheitlich-demokratische Grundwerte keine Selbstverständlichkeit sind.“

„Geschichtsklitterung hat sich tief eingegraben“

Gedenkstätten-Leiter Hollitzer erklärte, dass die ersten Wochen eines demokratischen Neuanfangs unter amerikanischer Besatzung nicht nur systematisch verschwiegen und verdrängt, sondern auch diffamiert wurden. „Im Schulunterricht wurde vermittelt, dass die tatsächliche Befreiung erst durch den Einzug der Sowjetarmee stattfand“, sagte er. „Geschichtsklitterung hat sich im gemeinsamen Erinnern in dieser Stadt tief eingegraben.“ Deshalb müsse man sich bewusst machen, „wie zerbrechlich der antitotalitäre Konsens ist“ und sich „gegen extremistische Ideen und Ideologien, egal ob von rechts, links oder islamistisch“, engagieren.

Kabarettist Meigl Hoffmann, der sich in der Bürgerinitiative zur Rettung des Capa-Hauses engagiert, als Hygienebeauftragter. Wegen der Corona-Pandemie musste das Gedenken kleiner ausfallen – und das Mikrofon regelmäßig desinfiziert werden. Quelle: Christian Modla

Auf aktuelle Bezüge wies am Tag des Gedenkens auch Kabarettist Meigl Hoffmann hin, der sich seit Jahren in der Bürgerinitiative Capa-Haus engagiert. „Der innergesellschaftliche Ton nimmt an Schärfe zu“, sagte er gegenüber der LVZ. „Wir sollten uns auf demokratische Grundwerte besinnen, im Umgang miteinander, mit der Geschichte und im Umgang mit der Zukunft. Man muss sich gegenseitig zuhören und versuchen, den anderen zu verstehen.“

Diese Szene hielt US-Kriegsreporter Robert Capa am 18. April 1945 auf der Leipziger Zeppelinbrücke fest. Quelle: Robert Capa

Oberbürgermeister würdigt Capa-Haus-Initiative

Hoffmann und seine Mitstreiter gedachten am Sonnabend am Capa-Haus der Befreier. Als Gäste dabei waren neben Jung und Toko auch Verbindungsoffiziere von amerikanischer, britischer, französischer, polnischer und ungarischer Armee. Im Gebäude an der heutigen Jahnallee sollten vor 76 Jahren Soldaten der 2. US-Infanterie-Division die Erstürmung der Zeppelinbrücke decken. Der 21-jährige Maschinengewehrschütze Raymond J. Bowman aus der Nähe von New York wurde von einem Schuss tödlich getroffen. US-Kriegsreporter Robert Capa hielt den Moment fest und schuf damit ein ikonisches Foto. „Hier und an anderen Orten haben wir heute die Chance, ganz authentisch und nah noch einmal nachzuspüren“, so der Oberbürgermeister. „Ohne die Initiative Capa-Haus hätten wir diesen authentischen Ort vielleicht nicht mehr, hätten wir die Erinnerung an Raymond Bowman verloren, wäre dieser Moment im großen Bild des Kriegsgrauens ein blinder, unpersönlicher Fleck, der uns gar nichts mehr angeht.“

Der Moment des Todes: Maschinengewehrschütze Raymond J. Bowman, postiert auf einem Balkon des heutigen Capa-Hauses, ist getroffen. Im Zimmer steht Kriegsfotograf Robert Capa und drückt auf den Auslöser. Die Aufnahmen druckte das „Life“-Magazin im Mai 1945. Quelle: LVZ-Archiv

Erst am 20. April um 2 Uhr nachts war der Krieg vorbei

Und es war nicht der einzige Ort in Leipzig, an dem in diesen letzten Kriegstagen erbittert gekämpft wurde. Auch am Völkerschlachtdenkmal, am Hauptbahnhof, am Felsenkeller und am Neuen Rathaus stießen die US-Truppen auf Widerstand. Rund 200 deutsche Soldaten, Volkssturmmänner und Hitlerjungen sowie über 20 US-Soldaten kamen in diesen Gefechten ums Leben. Jung erinnerte auch an die Insassen des KZ-Außenlagers in Abtnaundorf. „Am 18. April hatten dort SS-Schergen rund 300 Häftlinge in eine Baracke gepfercht und diese angezündet. Mehr als 80 Menschen kamen in den Flammen um oder wurden erschossen, als sie fliehen wollten. Als US-Einheiten den Ort des Massakers erreichten, waren sie starr vor Entsetzen.“ Erst mit der Kapitulation der letzten deutschen Verteidiger am 20. April 1945 gegen 2 Uhr war der Krieg für die Leipziger vorbei.

