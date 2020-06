Gedenken an den 17. Juni in Leipzig

Leipzig

Erinnerung an den 17. Juni 1953: In Leipzig wurde am Mittwoch der gewaltsamen Niederschlagung des Volksaufstands in der DDR gedacht. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU), Zeitzeuge Wilhelm Schlemmer und Tobias Hollitzer (Leiter der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“) erinnerten an die schwere Zeit. An der Gedenktafel in der Straße des 17. Juni legten sie einen Kranz nieder. Die Veranstaltung wurde durch das Bürgerkomitee Leipzig und die Vereinigung der Opfer des Stalinismus organisiert.

Zeitzeuge Wilhelm Schlemmer bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 vor der Gedenktafel in der Straße des 17. Juni. Quelle: Christian Modla

Anzeige

Vor 67 Jahren marschierten Belegschaften von Baustellen und Industriebetrieben ins Zentrum. In Leipzig legten 27 000 Arbeiter und Angestellte die Arbeit nieder. Zentrale Forderungen: Rücknahme von Normerhöhungen, Senkung der Lebensmittelpreise, Rücktritt der Regierung, freie Wahlen. In der damaligen Beethovenstraße verlangten Demonstranten die Freilassung politischer Gefangener. Beim Versuch, die U-Haftanstalt der Staatssicherheit zu stürmen, starb der 19-jährige Dieter Teich. Ein Volkspolizist hatte in die Menge geschossen. Neun Tote und mindestens 95 Verletzte waren im Bezirk Leipzig zu beklagen. Nach dem Aufstand gab es eine Verhaftungswelle. Von den durch Stasi und Volkspolizei in der Stadt fast 1000 Verhafteten wurden in Folge über 100 Personen – teils in Schauprozessen – zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, einer zum Tode.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Als das Volk aufstand – ein Blick auf den 17. Juni 1953 in Leipzig mit bisher unveröffentlichten Fotos.

Von bm/M.O.