Adolf Rotter gehörte zu den Gründern des jüdischen Sportklubs Bar Kochba und führte einen Rauchwarengroßhandel am Brühl 33. An dieser Stelle in der Leipziger Innenstadt wurde am Donnerstag-Nachmittag eine Gedenktafel feierlich enthüllt. Schüler hatten die Geschichte Rotters und seiner Familie recherchiert.