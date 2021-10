Gefahrenstelle in Leipzig-Schleußig: Stadt kündigt Schritte gegen häufige Unfälle an

Leipzig

Für die Gefahrenstelle im Leipziger Stadtteil Schleußig ist offenbar eine Lösung in Sicht. Nachdem die LVZ über die Häufung von Unfällen im Bereich Könneritzstraße/Schnorrstraße berichtet hatte, stellte nun das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt auf Anfrage geplante Schritte für mehr Verkehrssicherheit in Aussicht.

Tatsächlich hatte die Polizei in den vergangenen Wochen hier einen Zuwachs an Verkehrsunfällen registriert, betroffen waren demnach vor allem Radfahrer. Unfallursache war den Ermittlern zufolge hauptsächlich das Fehlverhalten von Autofahrern. Demnach kam es in den zurückliegenden zwei Monaten zu vier Verkehrsunfällen an dieser Stelle.

Vollsperrung am Adler ist Problem

Die Stadt berichtete nun gegenüber der LVZ, dass es im August und September dieses Jahres allein drei Abbiegeunfälle mit Beteiligung von Radfahrern oder Fußgängern gegeben habe. Zum Vergleich: Zuvor hatte es von 2018 bis 2020 in diesem Straßenabschnitt insgesamt gerade mal zwei Verkehrsunfälle gegeben, an denen Radfahrer beteiligt waren, und keinen einzigen Unfall mit Fußgängern.

Doch wie kommt es plötzlich zu einer derartigen Verschärfung der Situation? Immerhin gilt auf der Straße sogar Tempo 30, was zumindest einige Verkehrsplaner als Mittel ansehen, um Unfallzahlen zu senken. Das Verkehrs- und Tiefbauamt nannte jetzt eine konkrete Ursache dafür: „Das scheint vor allem durch das erhöhte Verkehrsaufkommen infolge der Baumaßnahme am Adler bedingt zu sein“, so die Behörde. Dort gilt seit 24. Juli dieses Jahres Vollsperrung.

Analysen der Unfallkommission

Ende Oktober werde aber diese Baumaßnahme zumindest vorläufig beendet. „Für den Beginn des nächsten Bauabschnitts am Adler im März 2022 prüfen wir deshalb verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich Könneritz-/Schnorrstraße“, versicherte die Stadt. Was dies konkret sein könnte, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt jedoch nicht mit. Zuvor hatte die Polizei bereits die Errichtung einer Ampelanlage als Möglichkeit ins Spiel gebracht, um den zunehmenden Verkehrsunfällen entgegenzuwirken.

Letztlich müsste sich auch die Verkehrsunfallkommission der Stadt damit befassen, in der neben Polizei sowie Verkehrs- und Tiefbauamt auch die Straßenverkehrsbehörde und die Straßenbaubehörde arbeiten. Entsprechende Unfallanalysen dieses Gremiums würden dann zu diversen Konsequenzen führen, etwa stärkerer Verkehrsüberwachung der Polizei, Regelung des Verkehrs und gegebenenfalls auch Straßenbaumaßnahmen. Die Unfallkommission identifiziert auch sogenannte Unfallhäufungsstellen in der Stadt. An innerstädtischen Kreuzungen und Einmündungen wären dies beispielsweise Bereiche mit mindestens fünf Unfällen gleichen Typs pro Jahr oder mindestens fünf Unfälle mit Personenschaden innerhalb von drei Jahren.

