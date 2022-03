Leipzig

Der russische Krieg in der Ukraine zwingt tausende Menschen zur Flucht. Die Reporterinnen und Reporter der Leipziger Volkszeitung berichten fast täglich darüber. Darum geht es auch in der neusten Folge „LVZ Unsere Story – Der Podcast, der hinter die Recherche blickt“, die ab sofort bei Spotify, Apple Podcast und Co. sowie auf dem verfügbar ist.

LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg gibt Einblicke und Hintergrundinfos in die Planung der sächsischen Landespolitik. Wie sind die Pläne für ihre Integration?

Emotionale Momente während der Reise durch Polen

Reporter Björn Meine war dabei, als Wissenschaftsminister bis an die ukrainische Grenze gereist ist, um 180 Menschen auf der Flucht nach Deutschland zu bringen. Björn Meine erzählt von emotionalen Momenten und von der Er erklärt, warum es schwer für ihn war, in dieser Situation in der Reporterrolle zu bleiben.

Außerdem erwarten sie exklusive Tonaufnahmen in einer polnischen Erstaufnahme, in der Gemkow über die Situation, der Menschen spricht.

Von Nicole Grziwa