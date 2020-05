Kommafehler von Amazon bringt kleine Online-Händler in Not

Leipzig/München

Amazons Vorgehen gegen Wucherpreise während der Corona-Pandemie hat deutsche Online-Händler in Bedrängnis gebracht. Die Ursache ist offenbar ein Kommaproblem bei der programmierten Künstlichen Intelligenz (KI). Der Algorithmus erkennt nicht, dass ein Desinfektionsmittel nur 9,99 Euro kostet, sondern sieht den Preis als 999 Euro. Und schon bekam der Händler Probleme: Sein Konto wurde gesperrt. Nach Auskunft einer Amazon-Sprecherin gegenüber der LVZ ist der Fehler inzwischen behoben.

Amazon will Kunden vor Wucherpreisen schützen

Eigentlich wollte der weltgrößte Online-Händler seine Kunden vor Wucherpreisen für Desinfektionsmittel, Schutzmasken und andere Artikel, die in der Corona-Pandemie besonders gefragt sind, auf seinem Marktplatz schützen. Der E-Commerce-Riese nutzte ein spezielles Programm, um in der Masse an Daten Preisbewegungen nach oben herauszufinden.

Durch die Unterschiede im Umgang mit dem Komma in der Preisangabe – in den USA wird das Komma als Trennzeichen nach Tausend beispielsweise beim Preis von 3,999 Dollar gesetzt, in Europa kommt das Komma vor den Cent-Angaben beispielsweise bei 39,99 Euro – kam es offenbar zu Fehlbewertungen, die für betroffene Online-Händler in Deutschland schwerwiegende Folgen hatten.

Händlerbund sieht kleine Anbieter durch Sperrungen in Existenznöten

Der in Leipzig ansässig Händlerbund, der 80 000 Online-Anbieter vertritt, hat deswegen zahlreiche Anfragen bekommen, weil seine Juristen die Händler bei der Entsperrung der Konten unterstützen. Tim Arlt, der Operative Manager des Händlerbundes, sieht viele Amazon-Händler in ihrer Existenz bedroht und schlägt gegenüber der LVZ Alarm: „Zwar begrüßen wir, dass Amazon entschieden gegen Preistreiberei in Zeiten der Corona-Krise vorgeht, doch die Maßnahmen sind existenzbedrohend für viele Amazon-Händler. Der Händlerbund unterstützt seine Mitglieder seit Jahren bei gesperrten Konten und stellt fest, dass die Sperrung häufig ungerechtfertigt passiert oder Händler unwissentlich einen Fehler machen. Im aktuellen Fall ist es die Amazon-Software, die Probleme hervorruft. Wenn wir nicht schnell handeln, droht den kleineren und mittleren Händlern innerhalb weniger Wochen das Aus, sofern sie finanziell kein zweites Standbein haben.”

Tim Arlt, Operativer Manager des Händlerbundes in Leipzig Quelle: Händlerbund Management AG

Amazon räumt gegenüber der LVZ den Kommafehler ein, er sei aber inzwischen beseitigt worden. „Es gab einen vorübergehenden Fehler, der schnell behoben wurde und der sich auch nur auf Preisgrenzen ausgewirkt hatte, die Verkaufspartner für ihre Angebote setzen können, um Preisfehler zu vermeiden“, weist eine Amazon-Sprecherin die erhobenen Vorwürfe zurück.

Umfrage des Händlerbundes : 40 Prozent sagen, sie wurden gesperrt

Um ein genaueres Bild von der Lage zu haben, hat der Händlerbund zudem vor zwei Tagen eine Umfrage unter den Händlern zur Kontensperrung durch Amazon gestartet. „Das ist zwar nur eine Momentaufnahme und keine repräsentative Studie. Wenn aber 40 Prozent der Händler sagen, dass sie von Amazon gesperrt wurden, dann ist das schon enorm viel“, sagt Franziska Ulbricht, die Pressesprecherin des Händlerbundes, der LVZ.

94 Prozent derer, die gesperrt wurden, geben an, dass sie nicht wissen, was sie falsch gemacht haben. Sie halten die Sperrung durch Amazon nicht für gerechtfertigt. „Und wenn 65 Prozent der gesperrten Händler angeben, dass sie die Preise gar nicht erhöht haben, dann muss es andere Gründe haben. Der Kommafehler war es sicherlich bei vielen der Grund für die Sperrung“, so Franziska Ulbricht. Und sie nennt eine weitere Erkenntnis aus der Befragung. Bei einigen sei es so, dass sie Atemschutzmasken nicht mehr einzeln, sondern im Zehner- oder Hunderterpack verkaufen. Auch das habe das Kontrollsystem von Amazon offenbar nicht erkannt, sondern nur die höhere Summe registriert. Und schon erfolgte offenbar eine Produkt-Sperrung.

Normalerweise laufen die Online-Umfragen des Händlerbundes über vier Wochen mit gut 400 Teilnehmern am Ende. Wenn sich bei dieser Befragung in zwei Tagen schon 287 Händler beteiligt haben, dann zeige das die Brisanz des Themas, so die Sprecherin.

Online-Händler machen ihrem Ärger Luft

„Wir haben Androhungen zur Sperrung bekommen, obwohl wir unsere Preise nicht angehoben haben. Wir wurden sogar von einer ,Verkaufsagentin’ telefonisch kontaktiert, die sich durchaus bewusst war, dass der Fehler in ihrem System liegt, sie aber nichts dagegen tun könne. Wir sollten Widerspruch gegen die Deaktivierung einlegen. Seit dem 24.04. ist nichts passiert. Die Artikel sind weiterhin offline, obwohl unser Preis unter dem von Mitbewerben liegt“, macht ein Online-Händler in dem Umfragefeld für Bemerkungen seinem Ärger Luft.

Einzelne Artikel wurden gesperrt

„Nicht unser Konto, sondern einzelne Artikel wurden gesperrt. Der Preis war aber unverändert“, schreibt ein anderer Händler in der Umfrage.

„ Amazon hat uns bei mehreren Artikeln Hochpreisfehler angezeigt, obwohl wir immer unter dem Durchschnittspreis lagen“, beklagt ein weiterer Umfrageteilnehmer.

„ASIN werden willkürlich gesperrt, obwohl keine Preistreiberei vorliegt. Die KI ist offenbar nicht in der Lage zu erkennen, dass es sich z.B. um einen Doppelpack oder einen 10er-Pack eines Artikels handelt und meldet einen zu hohen Preis mit sofortiger Löschung der ASIN. Bei uns mehrfach so geschehen“, versteht ein Online-Anbieter die Welt nicht mehr. ASIN ist die Amazon-Standard-Identifikationsnummer.

Verwirrung um Packungsgrößen

„Produkte werden willkürlich gesperrt, obwohl keine Preistreiberei vorliegt. Das System ist offenbar nicht in der Lage zu erkennen, dass es sich um einen Doppelpack oder einen 10er-Pack eines Artikels handelt und meldet einen zu hohen Preis mit sofortiger Löschung. Bei uns mehrfach so geschehen. Betrifft auch Artikel, die mit Corona überhaupt nichts zu tun haben“, beschwert sich ein weiterer ein Händler.

„Bei mir werden auch ständig Produkte wegen Hochpreisfehler abgeschaltet, aber meist wurde diese nach 7 bis 14 Tagen wieder von Amazon aktiviert“, berichtet ein Online-Händler von seien Erfahrungen.

Amazon bietet betroffenen Händlern Hilfe an

Der Online-Riese Amazon versichert, dass er kein Interesse daran habe, Händler zu sperren, es gehe nur um überteuerte Produkte – und er bietet den Händlern Hilfe an. Amazon unterstreicht, dass sein Vorgehen gegen die Preistreiberei im Interesse der Kunden ist. Es gehe um die Einhaltung der Richtlinien. „Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren Kunden niedrige Preise, eine große Auswahl und eine schnelle Lieferung zu bieten“, sagt eine Amazon-Sprecherin gegenüber der LVZ. „Wir entfernen proaktiv Angebote, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Allgemein stellen wir sicher, dass unsere Systeme Maßnahmen ergreifen, um Preistreiberei zu verhindern. Sie zielen jedoch nicht darauf ab, Verkaufspartner aufgrund eines versehentlichen Preisfehlers zu sperren.“

Wenn Verkaufspartner Bedenken haben, werden sie gebeten, „sich an unseren Seller-Support zu wenden. Wir arbeiten weiterhin intensiv daran, sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Verkaufspartner eine positive Einkaufs- und Verkaufsumgebung zu schaffen“, erklärt die Sprecherin. Wie viele Händler von den Sperrungen betroffen sind, konnte sie nicht sagen.

Von Anita Kecke