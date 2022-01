Gegen Raser und Rüpel: Leipzig startet Kampagne zur Verkehrssicherheit

Leipzig

„Mehr Rücksicht, mehr Oma“ – in Leipzig ist am Montag eine große Werbekampagne für Sicherheit im Straßenverkehr gestartet worden. Bis Ende März würden an etlichen Plakataufstellern, in den sozialen Medien und in Anzeigen verschiedene Motive in Neongelb erscheinen, die auf das Problem aufmerksam machen, kündigte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) an. Zudem führt die Leipziger Polizei in jedem Monat eine besondere Schwerpunkt-Kontrolle durch.

Das Verkehrsklima in der Messestadt sei rauer geworden, sagte Jung bei der Vorstellung der Werbemotive. „In meinen Sprechstunden, auch zum Fuß- und Radverkehr, zeigt sich seit geraumer Zeit eine zunehmende Gereiztheit untereinander.“ Teilweise hänge das gewiss mit dem wachsenden Verkehrsaufkommen zusammen. Seit 2010 habe der Kfz-Bestand in Leipzig um mehr als 40.000 Autos zugelegt. Knapp 340.000 Pendler bewegten sich nun an Arbeitstagen über die Straßen.

OBM sieht mehr Aggressivität auf den Straßen

Dennoch wolle die Stadt nicht hinnehmen, dass durch eine aufgeheizte Stimmung Unfälle provoziert werden. „Wir setzen nicht auf Ellenbogenmentalität, sondern auf Respekt und Rücksichtnahme“, sagte Jung. Mit „pointierten Überschriften“ und in Signalfarbe wollten die Kommune, die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und die Polizeidirektion Leipzig in den kommenden Wochen auf Plakaten, Bannern, Anzeigen und Clips für ein aufmerksameres Miteinander auf den Straßen, Rad- und Fußwegen trommeln.

Mit der Werbekampagne „Leipzig passt auf“ wollen die Stadt, die Polizei und die Leipziger Verkehrsbetriebe zu mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr motivieren. Die 100.000 Euro kostende Aktion läuft zunächst bis Ende März 2022. Quelle: Stadt Leipzig

„Leipzig passt auf“ – so heißt die neue Kampagne. Zumindest zwei der sieben Motive könnten noch für Diskussionen sorgen. „Besser rot sehen, als draufgehen“, heißt es da zum Beispiel über das ordnungsgemäße Anhalten an Ampeln. Und die Bitte um Aufmerksamkeit für den Fakt, dass mehr als die Hälfte der betagten Seniorinnen und Senioren (über 75 Jahre) regelmäßig im Stadtgebiet unterwegs ist, bekommt die Überschrift: „Mehr Rücksicht, mehr Oma.“

Agentur Origo gewinnt 100.000-Euro-Budget

Eine Ausschreibung für die Kampagne habe die Marketing-Agentur Origo aus dem Schrödterhaus am Neumarkt gewonnen, erläuterte Michael Jana, der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA). Origo zählt unter anderem auch die Leipziger Messe und die Sparkasse, die Verbundnetz Gas AG (VNG) und den Stadtkonzern L-Gruppe zur Kundschaft. Das Budget von 100.000 Euro für „Leipzig passt auf“ werde jeweils zur Hälfte durch die Stadt Leipzig und durch die LVB finanziert, sagte Jana.

Laut Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) will die Stadtverwaltung gleichzeitig weitere konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umsetzen. Die Vorgabe dafür lieferten das Aktionsprogramm Radverkehr und die Mobilitätsstrategie 2030. Bei der Missachtung von Verkehrsregeln – etwa dem Zuparken von Radwegen – handele es sich nicht um Kavaliersdelikte, betonte Dienberg. Vielmehr gehe es um gefährliche Unfallquellen. Nicht ohne Grund habe der Bund die Bußgelder dafür erhöht. „Zwar sind in Leipzig die Unfälle an roten Ampeln rückläufig, aber es gibt sie immer noch.“

„Das Miteinander auf den Straßen muss sich verbessern“, sagte René Demmler, Präsident der Polizeidirektion Leipzig, und nickte. Auch wenn es stimme, dass die Unfallzahlen in Leipzig seit Jahren sinken: „Rund 12.000 Verkehrsunfälle mit mehr als 2000 Verletzten waren allein 2020 zu beklagen.“ Dabei seien 269 Menschen schwer verletzt und 14 getötet worden. 94 Prozent aller Unfälle gingen auf Fehler von Auto-, Laster- und Motorradfahrern zurück, etwa fünf Prozent auf Radfahrende, ein Prozent auf Fußgänger und Kinder.

Schwerpunkt-Kontrollen für jeweils eine Woche

Die Polizei wolle in den drei Monaten, die die Kampagne zunächst läuft, besondere Kontrollen zu Schwerpunktproblemen bei der Verkehrssicherheit in Leipzig durchführen. In der dritten Januar-Woche gehe es um Geschwindigkeitsüberwachungen vor Senioren-Wohnanlagen und Pflegeheimen, in der zweiten Februar-Woche um Radfahrende und in der zweiten März-Woche um zusätzliche Rotlicht-Blitzer an Ampeln.

Die LVB beklebten ihre Busse mit den Plakatmotiven und nutzten sie im Fahrgast-TV, erklärte Geschäftsführer Ulf Middelberg. Ein wichtiges Thema der Kampagne sei das sichere Ein- und Aussteigen an den Haltestellen. „Wir schulen unsere Fahrerinnen und Fahrer schon lange darauf, defensiv zu fahren. Oberste Priorität hat die Vermeidung von Unfällen“, sagte er. Jedoch müssten alle Leipzigerinnen und Leipziger bei dem Thema mithelfen. „Zum Beispiel kann es nicht sein, dass noch immer Leute mit Kopfhörern im Ohr und Blick aufs Handy über die Straße oder die Gleise gehen.“

Mehr Infos: www.leipzig.de/aufpassen.

Von Jens Rometsch