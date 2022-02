Gegen den Bundestrend: Omikron-Welle steigt in Sachsen an – jedes zweite Grundschulkind hatte Corona

Leipzig

Die Omikron-Welle scheint in Deutschland allmählich an Fahrt zu verlieren. In den Bundesländern, die als erstes von der Corona-Mutation betroffen waren, sanken die Neuinfektionen zuletzt leicht – auf Sachsen trifft dies allerdings noch nicht zu. Nachdem Omikron im Freistaat erst Wochen später dominierte, ist der Scheitelpunkt bisher noch nicht in Sicht. Die Ansteckungen mit dem Virus nehmen deshalb in Sachsen weiter zu.

Das hat inzwischen auch Auswirkungen auf den Krankenstand: Betroffene melden sich mit Atemwegsproblemen bei den Hausärzten, Unternehmen müssen Ausfälle kompensieren, Eltern und Kindern verharren in Quarantäne. Auch in den Kliniken des Freistaates werden wieder mehr Covid-19-Fälle registriert. Die Auslastung der Isolierstationen stieg innerhalb von einer Woche um ein Drittel, in der besonders betroffenen Region um Leipzig ist die Covid-19-Vorwarnstufe auf Normalstationen erreicht, in Dresden die auf Intensivstationen. Von einer Überlastung, wie noch im Herbst, kann aber bisher keine Rede sein.

Zehntausende Corona-Fälle – ein Dutzend mal Influenza

Etwa 51.000 Menschen haben sich in der vergangenen Woche in Sachsen trotz aller Schutzmaßnahmen mit dem Corona-Virus infiziert. Zum Vergleich der Infektiosität: Im selben Zeitraum wurden zwölf Influenza- (Grippe) und 128 Norovirus-Fälle (Magen-Darm) an das Robert Koch-Institut gemeldet. Die Ansteckungsgefahr mit Omikron war demnach 4000-fach höher als bei der saisonalen Grippe.

In der letzten Schulwoche vor den Halbjahreszeugnissen waren unter den Betroffenen auch 17.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Das ist seit Beginn der Pandemie der höchste Wochenwert für alle im Kita- und Schulalter. In der am stärksten betroffenen Gruppe der Grundschülerinnen und Grundschüler hat in Sachsen inzwischen fast jedes zweite Kind (67.000 Fälle/48 Prozent) eine Infektion durchgemacht. Doppelt geimpft sind hier weniger als fünf Prozent. Die jetzt beginnenden Schulferien dürften das Geschehen bei den Jüngsten zumindest etwas beruhigen.

Von den Kindern ausgehend hat sich Omikron auf die jüngeren Erwachsenen verbreitet. In den Altersgruppen der 30- und 40-Jährigen gab es in der vergangenen Woche die höchsten Anstiege bei den 7-Tage-Inzidenzen in Sachsen. Die gute Nachricht: Im Vergleich dazu sind die Ältesten auch weiterhin weniger betroffen. Gänzlich unproblematisch ist da Lage aber nicht: 4700 sächsische Seniorinnen und Senioren über 60 Jahren haben sich allein in den vergangenen sieben Tagen mit Omikron infiziert, darunter knapp 1000 80-Jährige und älter.

Gerade im Freistaat liegt hier – trotz der im Vergleich zu Delta weniger „krank machenden“ Omikron-Variante – weiterhin die größte Gefahr. Denn erst 82 Prozent der Seniorinnen und Senioren sind bisher grundimmunisiert und Zweidrittel geboostert. Abzüglich der bisher Genesenen und Verstorbenen bleiben so in Sachsen noch etwa 100.000 Menschen über 60 Jahren, die bisher gar keinen Schutz gegen das immer noch schwere Krankheitsverläufe auslösende Virus und seine Folgen haben.

Trend in Sachsen Kliniken leicht ansteigend

Tatsache ist aber auch: So erhebliche Konsequenzen, wie noch in früheren Wellen, hat der sächsische Impf-Malus aktuell nicht. Die Situation jetzt ähnelt eher jener zwischen der Winter- und Frühlingswelle im vergangenen Jahr. Nach sinkender Covid-19-Belegung hat sich der Trend nun wieder umgekehrt, füllen sich die Klinik-Betten mit mehr Betroffenen. Im Vergleich zur Vorwoche kamen sachsenweit knapp 180 Hospitalisierungen dazu, darunter neun schwerste Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen.

Inwieweit die weiter steigenden Infektionszahlen das Gesundheitssystem im Bundesland mit der geringsten Impfquote belasten werden, lässt sich nicht abschließend beurteilen. Im ähnlich lückenhaft durchimpften Nachbarland Brandenburg erreichte die 7-Tage-Inzidenz zum Wochenstart eine Inzidenz von 1800 – das würde in Sachsen täglich 10.000 Neuinfektionen oder mehr bedeuten. Zu einer Überlastung der Kliniken hat die Situation in Brandenburg bisher trotzdem nicht geführt, auch nicht zu sprunghaft gestiegenen Todeszahlen. Aus Sachsen wurde am Montag den zweiten Tag infolge kein Verlust aufgrund der Covid-19-Erkrankung gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind hier 14.217 Menschen infolge ihrer Infektion mit dem Virus gestorben.

Weitere Fakten zur Corona-Pandemie aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe