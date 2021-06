Leipzig

„Atme, atme!“ Immer wieder musste seine Frau ihn nachts wachrütteln. Frank Stranz leidet unter „obstruktiver Schlafapnoe“, der gefährlichen Form des Schnarchens. Wer einfach nur laut grunzt, stört zwar die Partnerin oder den Partner, hat sonst aber keine Probleme. Anders ist das bei Atemaussetzern.

Die entstehen, wenn nachts die Muskulatur erschlafft, die Zunge zurück in den Rachen sackt und die oberen Atemwege versperrt. Das kann zu teils extremem Sauerstoffabfall führen. So war das auch bei Frank Stranz.

Plötzlich schnellt die Zunge nach vorn

Der sitzt jetzt mit offenem Mund auf einem Behandlungsstuhl in der HNO-Abteilung des Klinikums St. Georg. Neben ihm stehen Marco Schirmer und Dr. Stefan Müller. „Stimulation kommt“, sagt Schirmer und tippt auf einen Tablet-Computer. Dann schnellt plötzlich die Zunge des 61-jährigen Patienten nach vorn. Marco Schirmer ist Manager beim Unternehmen Inspire, das Schlafschrittmacher herstellt.

Stefan Müller ist leitender HNO-Oberarzt und hat das Gerät vor vier Wochen verpflanzt. Jetzt wird es richtig eingestellt, dann kann Frank Stranz wieder nach Hause gehen und den Taktgeber in den kommenden Wochen mit einer Fernbedienung feinjustieren. Auf die braucht er abends auch bloß drücken, dann springt der Schrittmacher an.

Dieses Bild zeigt bloß eine Attrappe – die echte Fernbedienung für den Schnarchschrittmacher sieht aber im Prinzip genauso aus. Quelle: Christian Modla

Das Gerät soll ihm zu einem besseren Leben verhelfen, die übliche Behandlung mit einer Maske funktionierte nicht. „Ich fühlte mich schlaff und kaputt“, erzählt der Ladekran-Führer. Wer tonnenschwere Lasten durch die Luft steuert, muss genauso gut konzentriert sein, wie ein HNO-Arzt, der Schlafschrittmacher einbaut.

Stefan Müller hat das Verfahren aus der Asklepiosklinik in Hamburg-Harburg mitgebracht; von dort kam er im April. Stranz ist sein dritter Schrittmacher-Patient, Nummer vier folgt im Juli. Eingeführt hat das Verfahren in Leipzig allerdings die Uniklinik, wo es bereits Erfahrungen mit fünf Patienten gibt. Die Therapie existiert seit knapp zehn Jahren. Einige Tausend Taktgeber wurden seitdem weltweit verbaut.

Kleine Stromstöße sorgen für freie Bahn

Und so funktioniert es: Das Gerät wird wie ein Herzschrittmacher unter dem Brustmuskel eingesetzt und mit einem speziellen Nerv verbunden. Später straffen kleine Stromstöße die Zunge nachts, sodass sie nicht in die Luftröhre zurückfallen kann. „Der Nerv hat 40 Abgänge“, erklärt Oberarzt Müller, „nur einige sind dafür verantwortlich, dass die Zunge nach vorne kommt, die anderen ziehen sie nach hinten.“ Der Operateur findet die richtigen Stellen durch Tests während des Eingriffs.

Sekundenschlaf als Folge von Atemaussetzern

Wer unter Atemaussetzern beim Schlafen leidet, muss behandelt werden. Denn die Betroffenen wachen nicht nur häufig auf und haben am nächsten Tag Probleme - so wird der Sekundenschlaf beim Autofahren in vielen Fällen mit der obstruktiven Schlafapnoe in Verbindung gebracht.

Der Körper gerät zudem unter dauerhaften Stress, Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko steigen. Wer zu viel auf die Waage bringt, ist besonders betroffen. Es gebe einen klaren Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Übergewichts und der Zahl der Atemaussetzer pro Stunde, sagt Stefan Müller.

Oberarzt Dr. Stefan Müller erklärt Frank Stranz die Funktionsweise des Schnarchschrittmachers. Quelle: Christian Modla

Neue Geräte brauchen keine Batterien mehr

Standard-Therapie ist eine Überdruck-Maske, die beim Schlafen getragen wird. In Frage kommen auch Operationen an Mandeln oder Weichgaumen, aber die seien schmerzhaft und der Patienten habe oft lange damit zu tun, erklärt Müller. Der Schlafschrittmacher kommt zurzeit nur für wenige Patienten in Frage.

Trotzdem sieht der Oberarzt noch Potenzial. Auch die Technik entwickelt sich weiter: Die Stromversorgung aktueller Geräte funktioniert sieben bis zehn Jahre, künftige Modelle brauchen keine Batterien mehr.

Von Björn Meine