Leipzig

„L“ steht für Leipziger Gruppe. Der kommunale Unternehmensverbund aus Leipziger Stadtwerken, Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB), Leipziger Wasserwerken sowie Sportbädern beschäftigt rund 4900 Menschen.

Die Stellenangebote auf der Internetseite des Verbundes zeigen die Bandbreite der möglichen Tätigkeiten: Gesucht werden zum Beispiel Beteiligungsmanager, Kaufmännische Projektleiter, Mechatroniker, Busfahrer, Gebäudereiniger, Projektbearbeiter Havarie- und Störungsmanagement, Elektromonteure oder Mitarbeiter für Graffitientfernung und Gärtner.

Nach welchem Tarif bezahlt die Leipziger Gruppe?

2021 wurde für die Gruppe der Zukunftstarifvertrag abgeschlossen, sagt Personalstrategin Susann Planert. „Dieser Tarifvertrag beschreibt, wie die Leipziger Gruppe und die Beteiligungsunternehmen die Aus- und Weiterbildung weiter voranbringen werden, wie mobiles Arbeiten in Zukunft aussehen wird, wie Digitalisierung konkret umgesetzt, wie verschiedene Lebensphasen berücksichtigt sowie Chancengleichheit gestärkt und mit welchen Instrumenten die Veränderungen der Arbeitswelt angegangen werden.“

Da durch die Leipziger Gruppe Daseinsvorsorge in verschiedenen Sparten erbracht wird, unterliegen diese auch verschiedenen Tarifen. Alle personalführenden Unternehmen sind tarifgebunden. Bezahlt wird nach AVEU-Tarif (AVEU: Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen) beziehungsweise TV-N (Tarifvertrag für den Nahverkehr) und diversen Haustarifverträgen.

Wie hoch ist der Urlaubsanspruch?

Die wöchentliche Arbeitszeit liegt bei 38 beziehungsweise 39 Stunden. In beiden Tarifwerken gibt es einen tariflichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen. Ausgehandelt wurden auch Sonderzahlungen, Zuschüsse (etwa für die Mobilität in der Stadt), eine betriebliche Altersvorsorge und Rabatte bei ausgewählten Partnern und andere soziale Leistungen. Was die Altersvorsorge angeht, variieren die Leistungen zwischen einer Zusatzrente und Einmalzahlungen.

Was verdient man in den Unternehmen der Leipziger Gruppe?

„Unsere Unternehmen bieten eine attraktive Jahresvergütung, welche sich nach der jeweiligen Tätigkeit und den Qualifikationsanforderungen aus den tariflichen Vereinbarungen ableitet“, sagt Personalstrategin Planert. Für ausgebildete und berufserfahrene Fachkräfte beträgt die jährliche Bruttovergütung zwischen 30.000 und 45.000 Euro. Mit zunehmender Berufserfahrung findet – je nach Einstieg – eine gesicherte Vergütungsentwicklung innerhalb des Tarifwerkes statt.

Tarifliche Zulagen können das individuelle Gehalt ergänzen. In Tätigkeiten, für die eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung benötigt wird, steigen Beschäftigte zwischen rund 43.500 und 59.000 Euro im Jahr ein.

Wie sehen Beschäftigte ihren Arbeitgeber?

Auf verschiedenen Portalen wird die Leipziger Gruppe als attraktiver Arbeitgeber mit interessanter Unternehmenskultur bewertet, letzteres gilt insbesondere für die Leipziger Stadtwerke. Als positiv werden die Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten angesehen. Das sagen Beschäftigte auch über die Wasserwerke. Zudem merken einige an, dass die Gehälter „besser sein“ könnten und sie wünschen die Einführung von Vertrauensarbeitszeit. Beschäftigte der LVB loben den respektvollen Umgang und Work-Life-Balance, wünschen sich aber mehr Gehalt und flexiblere Arbeitszeiten.

In welchem Maße stellt die Unternehmensgruppe ein?

Nach Angaben von Susann Planert gibt es mehr als 100 Arbeitsgebiete. Ausgebildet wird in 30 Berufen. Die Zahl der Bewerbungen sei groß. So erreichten die Leipziger Gruppe im vergangenen Jahr knapp 4700 Bewerbungen, die in 310 Neueinstellungen mündeten.

Bewerbungen seien jederzeit möglich, heißt es. „Auch Quereinsteiger sind willkommen.“ Besonders gern gesehen werden Bewerbungen bei den Verkehrsbetrieben (vom Fahren über das Reinigen der Fahrzeuge bis zum Prüfen der Fahrscheine), in den Bereichen der Ingenieur- und Naturwissenschaften (wie Geoinformatik, Erneuerbare Energiesysteme, Bauingenieurwesen Hoch- und Tiefbau, Technik), in den Bereichen Wirtschaftsinformatik und IT-Ausbildung, für Duale Studiengänge. Auch in den Bereichen Straßenbau und Sportbäder werden Kräfte gesucht.

Wie geht die Gruppe mit Chancengleichheit und Inklusion um?

„Chancengleichheit, Teilhabe und Inklusion sind für die Leipziger Gruppe ebenso selbstverständlich wie wichtig“, meint Susann Planert. Im Unternehmen werde auf ein vorurteilsfreies Umfeld geachtet und auf ein respektvolles und faires Miteinander. 2019 wurde eine Konzernbetriebsvereinbarung zur Inklusion geschlossen und kürzlich der Beitritt zur Charta der Vielfalt unterzeichnet. Planert betont, dass die Unternehmensgruppe als erste in Leipzig am Christopher Street Day (CSD) teilgenommen hat.

Gibt es die Möglichkeit flexibel zu arbeiten?

Ja, für Beschäftigte gibt es die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und zu einer langfristigen Dienstplanung beziehungsweise betrieblichen Einsatzplanung. Susann Planert: „Die Unternehmen der Leipziger Gruppe unterstützen die Beschäftigten auch aktiv bei der Kinderbetreuung. Es gibt diverse Kooperationsverträge sowie Kita-Kontingente zugunsten der Mitarbeiter.“

Wie hoch ist der Frauenanteil in der Gruppe?

Der Frauenanteil beträgt 28 Prozent. „Wir sind bestrebt, diesen weiter zu erhöhen“, so Susann Planert.

Welchen Stellenwert hat die Weiterbildung?

Für die Beschäftigten der Gruppe steht ein breites Spektrum an Qualifizierungsmöglichkeiten im hauseigenen Bildungs- und Entwicklungszentrum aber auch bei externen Trägern, so Susann Planert. „Ob Schulung von Sozialkompetenzen, fachliche Weiterbildung, Angebote für verschiedene Zielgruppen wie Trainee-Programme oder ein konzernweites Entwicklungsprogramm für Führungskräfte, E-Learning und Bildungsfreistellung – es wird großen Wert auf die kontinuierliche Weiterentwicklung gelegt.“

Spielt die Gesundheitsvorsorge eine Rolle?

Ja, es wird auf ergonomische Arbeitsplätze geachtet. Im Unternehmen besteht die Möglichkeit, sich gegen Grippe impfen zulassen. Es werden Massagen angeboten. Im Unternehmen gibt es eine betriebsärztliche Versorgung.

In welchen Berufen wird ausgebildet?

Im Jahr 2021 starteten 64 Azubis ihre Ausbildung. In ähnlicher Größenordnung plant die Gruppe auch in diesem Jahr duale Studiengänge und Lehrausbildungen. Ausgebildet wird unter anderem zum Tiefbaufacharbeiter, Elektroniker, Zerspanungstechniker, Mechatroniker, Straßenbahnfahrer, Wassertechniker, Landwirt und Koch.

Eine Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre – auch Azubis erhalten eine Jahressonderzahlung. Im Zukunftstarifvertrag ist vereinbart, dass Azubis „nach der Ausbildung, bei entsprechender Bewährung, unbefristet übernommen werden“.

Von Andreas Dunte