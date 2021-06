Geheime Kriminellen-Chats geknackt: Prozesswelle gegen Großdealer in Leipzig

Leipzig

Sie schwadronierten ungeniert über Drogenlieferungen und konspirative Wohnungen, schickten sich Selfies mit Luxusuhren, Waffen und stapelweise Geld: Unbehelligt tauschten sich Schwerverbrecher aus ganz Europa über ein geheimes Kommunikationssystem aus – bis französische und niederländische Spezialermittler im vergangenen Jahr das verschlüsselte Netzwerk knackten. Seither gab es hunderte Verhaftungen. Auch auf die Leipziger Justiz rollt im Sommer eine Prozesswelle zu. Am Landgericht sind derzeit rund zehn Verfahren gegen mutmaßliche Großkriminelle anhängig, teilte die Behörde auf LVZ-Anfrage mit.

1500 Euro für sechs Monate Abo

Grundlage der Anklageschriften sind Daten eines polizeilichen Spähangriffs auf die Firma EnchroChat. Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA) bot das Unternehmen seinen Kunden Mobiltelefone mit besonderen Gimmicks an. Installiert war demnach ausschließlich Software zum Austausch von Textnachrichten und Bildern mit EncroChat-Geräten, später soll auch telefonieren möglich gewesen sein. Die Installation anderer Programme war unmöglich, so das BKA, ebenso ein Zugriff auf das Internet. Das streng geheime Chatten mit den Krypto-Handys hatte seinen Preis: 1500 Euro mussten Nutzer für ein halbes Jahr im Abo zahlen, das spezielle Gerät kostete extra. Vertrieb und Nutzung liefen anonym, die Bezahlung war nur bar an öffentlichen Orten möglich. Ein Service für jene, die in der Hierarchie der Organisierten Kriminalität weiter oben stehen und sich luxuriöse Sicherheitstechnik leisten können.

Weil die Kommunikation derart abgeschottet und verschlüsselt war, dass sie von Sicherheitsbehörden lange Zeit nicht ausgelesen werden konnte, benahmen sich die Großgangster in den Chats alles andere als zurückhaltend. Manche Aufnahmen müssen auf die Ermittler gewirkt haben wie Szenen aus der Netflix-Serie „Narcos“, die sich mit dem ausschweifenden Leben des kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar befasst. Die Beweislast gilt mithin als erdrückend. „Das ist wie ein Elfmeter“, heißt es aus Ermittlerkreisen, „sofern die Daten tatsächlich verwertbar sind.“ Doch genau das ist aktuell der Knackpunkt: Renommierte Anwaltskanzleien wollen im Auftrag von Beschuldigten erreichen, dass die Daten in Strafprozessen nicht verwertet werden dürfen. So sei der behördliche Hackerangriff auf die Kryptofirma anlasslos erfolgt, was gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen würde.

„Konspiratives Verhalten“

Allerdings liegen bereits erste Gerichtsbeschlüsse vor, die das Vorgehen der Ermittler als „nicht anlass- und verdachtslos“ beurteilen. „Schon die Verwendung eines Krypto-Handys der Firma EncroChat deutet auf ein konspiratives Verhalten zur Begehung und Verdeckung von Straftaten hin“, so das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) Bremen im Dezember vorigen Jahres auf die Beschwerde eines mutmaßlichen Drogenhändlers. „Soweit bislang bekannt, wurde die Technik dieses Anbieters in großem Maße und vorwiegend europaweit im kriminellen Milieu zur Begehung von schweren Straftaten genutzt.“

Die französischen Behörden hätten die Überwachung der Telekommunikation in eigenen Verfahren nach richterlicher Anordnung durchgeführt ohne eine Veranlassung deutscher Behörden. Diese Ermittlungen hätten sich auch auf Deutschland erstreckt. Aus den übermittelten Daten im Rahmen des internationalen polizeilichen Nachrichtenaustausches sollen sich schließlich „Hinweise auf die Begehung von schweren Straftaten auf deutschem Hoheitsgebiet“ ergeben haben, so das OLG. „Das löste die Pflicht der Staatsanwaltschaft aus, den Sachverhalt zu erforschen.“ Kurz: Es bestehe kein Verbot, die über EnchroChat ausgetauschte Kommunikation im Strafverfahren zu verwerten, so das Bremer OLG in dem konkreten Fall. Das letzte Wort dürfte aber in diesem Tatkomplex das Bundesverfassungsgericht haben.

Erste Verhandlungen im Sommer

Am Landgericht Leipzig sollen die ersten EnchroChat-Prozesse voraussichtlich in diesem Sommer starten. Etwas Zeitdruck besteht, weil fast alle Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen und die Verfahren somit dem Beschleunigungsgebot unterliegen. Während es in Ermittlungen in anderen Ländern auch um Mordaufträge, Waffendeals und geplante Entführungen geht, kommen in Leipzig ausschließlich mutmaßliche Großdealer aus dem Rauschgifthandel vor Gericht. Allein diese Verfahren hätten erschreckend deutlich gemacht, verlautete aus Behördenkreisen, wie viele Drogen tagtäglich in Leipzig und Umgebung verkauft werden.

Von Frank Döring