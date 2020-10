Geheimnisse zu Mordfall verraten? Leipziger Polizistin wehrt sich

Leipzig

Eine Polizistin aus Leipzig soll über einen Mordfall Interna ausgeplaudert haben. Es geht um das Tötungsverbrechen an Stefan M. in Leipzig-Plagwitz, das nach wie vor ungeklärt ist. Bereits vor drei Jahren, am 1. Oktober 2017, war der 34-Jährige gegen 22.15 Uhr vor seinem Haus in der Eduardstraße mit Stichen am Hals tödlich verletzt worden. Der DHL-Mitarbeiter hatte sich auf dem Heimweg von seiner Arbeit befunden, war kurz zuvor aus der Straßenbahn der Linie 1 gestiegen und anschließend nach Hause gelaufen.

Einspruch gegen Strafbefehl

Die Staatsanwaltschaft lastet der 30-jährigen Beamtin an, unmittelbar nach dem Mord das Dienstgeheimnis und die besondere Geheimhaltungspflicht verletzt zu haben. Mit Kollegen wurde die Frau bei der Absicherung des Tatorts eingesetzt. Auf schriftlichem Weg war ihr ein Strafbefehl zugegangen, gegen den sie jedoch Einspruch erhob, sodass seit Mittwoch vor dem Leipziger Amtsgericht verhandelt wird.

Die beschuldigte Polizistin soll im Oktober 2017 einer Mitarbeiterin in einem Restaurant beim Kauf eines Bechers Kaffee unter anderem erzählt haben, dass das Mordopfer und seine Freundin zehn Jahre miteinander liiert gewesen seien und beide bei DHL gearbeitet hätten. Zu den preisgegebenen Details, so Staatsanwalt Lothar Lehnert am Mittwoch, hätten auch Angaben über Stichverletzungen am Hals des Opfers gehört. Zudem sei ein Polizeihund bei der Spurensuche zunächst in die falsche Richtung gelaufen.

Belastungszeugin krank

Die 30-Jährige wehrte sich vehement gegen die Vorwürfe. Demnach habe sie keineswegs gegenüber der Lokal-Mitarbeiterin Details offenbart. Auf deren drängendes Nachfragen „sagte ich in barschem Ton, dass es nichts Interessantes mitzuteilen gibt“. Diese Aussage bestätigten vor Gericht im Wesentlichen zwei Ohrenzeugen des Gesprächs: ein Polizist und eine weitere Lokal-Angestellte. Diejenige Mitarbeiterin allerdings, die die Polizistin schwer belastet hatte und inzwischen nicht mehr in dem Restaurant arbeitet, meldete sich krank. Amtsrichter Tobias Merkel vertagte den Prozess daraufhin auf den 28. Oktober. Immer wieder drehte es sich am Mittwoch um die Frage, wie detailreich Medien schon unmittelbar nach dem Mord über den Fall berichtet hatten.

Laut Staatsanwaltschaft gibt es bislang trotz zahlreicher Hinweise und rund 1800 Zeugenvernehmungen noch immer keine konkrete Spur zum Mörder.

Von Sabine Kreuz