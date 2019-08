Leipzig

Tierisch was los: Am Wochenende verwandelten sich die Hallen 2 und 4 auf der Neuen Messe in ein riesiges Hunde- und Katzenparadies – da ließen die zweibeinigen Besucher natürlich nicht lange auf sich warten. Auch in diesem Jahr kamen wieder Tausende Tierfreunde zu der beliebten Publikumsmesse Hund & Katz 2019, die der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) organisiert hatte. Die Schönsten, die Besten – sie alle konnten bewundert und bewertet werden. Doch mindestens so spannend wie die Bewertungen waren das tierische Geschehen im Showprogramm und auf den Aktionsflächen. Darüber hinaus konnten sich Besucher wertvolle Tipps für die flauschigen Freunde zu Hause holen oder sich über die Anschaffung eines neuen Familienmitglieds informieren.

Zur Galerie Hunde und Katzen kamen am Wochenende auf der Neuen Messe Leipzig ganz groß raus. Fotograf Armin Kühne hat sich mal umgeschaut.

Treffen von Obi Wan Kenobi und Norwegischer Waldkatze

Zu den absoluten Höhepunkten zählte neben den Rassehunde-Wettbewerben die Internationale Rassekatzenausstellung des Felidae e.V. Diese war der Besuchermagnet in Halle 2. Dort wurden insgesamt über 300 Rassekatzen präsentiert, bestaunt und bewertet. Anmutig, schön, mysteriös – die meisten dieser Vierbeiner ließen sich von dem ganzen Messetrubel nicht weiter beeindrucken. Steckten zu neugierige Besucher ihren Kopf an die Plastikscheiben, schlossen die Samtpfoten einfach die Augen und dösten weg. Wissen sie vielleicht gar nicht, dass sie Krallen haben? Oh doch! Das erste Aufeinandertreffen von Neufundländer Obi Wan Kenobi von der Wässernach mit einer Norwegischen Waldkatze fiel im wahrsten Sinne des Wortes kratzbürstig aus: Adliger Name her oder hin – das Kätzchen streckte blitzschnell seine Krallen aus. Neufundland-Züchter Donald Peter aus dem thüringischen Hardisleben nahm’s mit Humor: „Kleine Stubentiger können halt nicht nur unschuldig gucken“. Anrührend könne solch ein Blick schon sein. Die kleinste Katze der Schau – die Exotic Shorthair – schien jedenfalls die größten Augen zu haben. Selbstverständlich war auch die größte Rassekatze der Welt vertreten. Darf ich vorstellen: Zeus of Maine Coon Castle – der vierjährige nordamerikanische Rassekater fühlt sich in Bahretal in der Sächsischen Schweiz wohl. Besitzer Jens Zierz züchtet seit vielen Jahren erfolgreich Maine-Coon-Kater, die auch schon Preise gewonnen haben.

Freundschaft muss erarbeitet werden

Mehr als zehn Millionen Katzen soll es in deutschen Haushalten geben, darunter auch zahlreiche mit Stammbaum. Norwegische Waldkatze, Maine Coon oder Bengal? Getigert, einfarbig oder bunt? Groß, klein, zierlich oder kräftig? Diva oder bester Kumpel? Welche Gemeinsamkeiten haben die Samtpfoten? „ Katzen sind vom Wesen her so verschieden wie wir Menschen“, sagt Anna Notthoff, 1.Vorsitzende des Katzenvereins Felidae e.V.. Gemeinsam sei ihnen ihr Unabhängigkeitsdrang, dass sie gern alle Fäden in der Hand haben. „Sie nehmen keine Befehle an“, so Notthoff. „Doch für einen Menschen, den sie lieben, oder auch ein anderes Tier, das sie mögen, tun sie alles. Dann fressen sie auch keinen Vogel. Die Beziehung Mensch-Katze ist eine auf Augenhöhe, man muss sich die Freundschaft mit einer Katze erarbeiten.“ Und wie ist es mit dem Mysterium Katze? „Viele Katzenhalter kennen das Phänomen: wenn ich krank bin, spürt es meine Katze noch vor mir selbst“, nennt Notthoff nur eine Eigenschaft der sensiblen Wesen. Mehr davon konnten Katzenfans und solche, die es werden wollen, zwei Tage lang ausgiebig beobachten.

Von Ingrid Hildebrandt