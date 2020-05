Helmholtz-Forschungszentrum auf Magdeborner Halbinsel ist Thema im Rat Großpösna

Großpösna.

Die nächste Sitzung des Großpösnaer Gemeinderates findet kommenden Montag ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle des Bürger- und Vereinshaus statt. Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) berichtet über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeinde. Darüber hinaus steht der Beschluss einer Absichtserklärung mit dem Helmholtz-Umweltforschungszentrum Leipzig (UFZ) auf der Tagesordnung.

Neuer Campus auf ehemaligem Braunkohlegebiet

In Sachsen sollen zwei neue Helmholtz-Forschungszentren entstehen, eines davon auf der Magdeborner Halbinsel. Das früher zur Braunkohlegewinnung genutzte Areal sei wegen seiner zentralen Lage in Mitteldeutschland, der Nähe zur Metropolregion Leipzig sowie der guten Infrastruktur ein idealer Standort, heißt es von Seiten des UFZ sowie des Landkreises Leipzig. Mit dem „Centre for Climate Action and Innovation – Research & Engineering (Claire) – zu deutsch: Zentrum für Klimamaßnahmen und Innovation – Forschung & Technik, ist ein bisher einzigartiges, neues Zentrum geplant, das die Folgen des Klimawandels erforschen und neue Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel entwickeln soll. Von den rund 90 Hektar der Magdeborner Halbinsel würde das Helmholtz Zentrum rund zehn bis zwölf für Büro- und Nutzflächen, Freiflächen und Parkplätze benötigen. Durch die Ansiedlung sollen mittelfristig bis zu 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Für Planung und Bau müssten bis zu 60 Millionen Euro investiert werden.

Einklang mit touristischer Entwicklung

Die Absichtserklärung enthält neben einer Übereinkunft zum Einklang mit den touristischen Entwicklungszielen Großpösnas die grundsätzliche Befürwortung und Unterstützung durch die Gemeinde und legt die gemeinsamen Schritte bis zur Bewerbung im September 2020 fest. Dazu gehören ein städtebaulicher Entwurf sowie die Vorbereitung eines Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan.

