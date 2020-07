Gemeinsam statt allein: Neue Performance-Plattform in der Heilandskirche

Leipzig

Performing Arts in Leipzig? Gibt es, und nicht einmal so wenig. Allerdings tritt sie gerade vorrangig in Isolation auf, spielt jeweils für sich allein, wie losgelöst voneinander und eingekapselt in der Nische eines seltsamen Autismus. Doch das soll sich jetzt ändern.

Unter dem Titel „You are warmly invited“ haben Theatermacherin Alisa Hecke und Performance-Künstlerin Angelika Waniek eine Reihe ins Leben gerufen, die nicht nur nach dem momentanen Stand der Performing Arts in Leipzig fragt, sondern auch nach Optionen für deren Zukunft, nach einer Optimierung von Austausch, Rezeption, Vernetzung. Und damit einhergehend, so bleibt zu hoffen, natürlich auch nach einer Optimierung der künstlerischen Qualität.

Präsentation und Gespräch

Von diesem Wochenende an versammelt „You are warmly invited“ in loser Folge Protagonisten der Leipziger Performance-Szene im Kunstraum Westpol A.I.R. Space in der Heilandskirche Leipzig-Plagwitz. Neben Gespräch und Diskussion sind dabei auch künstlerische Präsentationen und die Vorstellung von Konzeptideen angedacht.

Bestandsaufnahmen von Arbeiten, die sich noch im Entstehungsprozess befinden und deren Bandbreite die darstellende und bildende Kunst ebenso wie die Spielformen des Interdisziplinären umfasst. Von der szenischen Skizze bis zum aktuellen Stand einer Video- oder Audioproduktion scheint in jedem Fall ein reizvoller Abwechslungsreichtum gewährleistet.

Synergien erhofft

Welche inhaltlich-formalen Diskussionen und Synergien sich daraus letztlich entwickeln und welche Netze kooperierender Infrastrukturen sich wiederum tatsächlich knüpfen lassen, bleibt abzuwarten. Das ab Durchlauf Nummer drei, geplant für Dezember, auch maßgebliche Leipziger Institutionen wie Residenz Schauspiel, Schaubühne Lindenfels und das Lofft involviert sind, ist schon mal ein gutes Zeichen.

Heilandskirche in Plagwitz, Weißenfelser Straße 16; Start am Samstag um 16 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr; mit Marten Flegel/Studio Urbanistan/ Nora Frohmann, Clemens Fellmann; Moderation: Julia Kurz.

Von Steffen Georgi