Gemeinwohlatlas: Die Leipziger verfügen über einen Grundoptimismus

Studienleiter Professor Timo Meynhardt spricht im Interview über Intention und Ergebnisse des Gemeinwohlatlas Leipzig 2020.

Herr Meynhardt, wie bewerten Sie die Ergebnisse?

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vielleicht spielt da auch die Covid-19-Krise eine Rolle, in der sich staatliche und private Organisationen bewährt haben. Wie gut das Ergebnis wirklich ist, werden wir erst im direkten Städtevergleich erfahren.

Was war die positivste Überraschung?

Am positivsten überrascht hat mich der Grundoptimismus der Leipziger Bevölkerung, der aus den Resultaten abzulesen ist. Im Vergleich zur gesamtdeutschen Erhebung zeigt sich, dass sich die Leipziger Bevölkerung weniger Sorgen um das Gemeinwohl in Deutschland macht (59 Prozent zu 81 Prozent). Die Leipziger sind auch optimistischer, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht, als die Deutschen insgesamt.

Mehrheit empfindet Verlust des Miteinanders

Was blieb negativ haften?

Nicht unbedingt negativ, aber in jedem Fall erfolgskritisch für die nächsten Jahre ist für mich der Fortbestand der wahrgenommenen Ost-West-Unterschiede. Nur 26 von 100 Befragten empfinden die Vorstellungen über Gemeinwohl in den neuen und alten Ländern als gleich. Für 71 von 100 Befragten hat sich die Vorstellung davon, was Gemeinwohl bedeutet, in den neuen Ländern seit 1990 deutlich gewandelt. Vor allem wird ein Verlust des Miteinanders zugunsten einer gewachsenen Ellenbogenmentalität konstatiert.

Warum ist Gemeinwohl für Unternehmen und Organisationen so wichtig?

Kein Unternehmen und keine Organisation kann es sich leisten, die Wirkung auf das Gemeinwohl zu negieren. Wer wachsen will, muss mehr als einen sicheren Arbeitsplatz und ein gutes Gehalt bieten. Wobei in Sachen Gehälter in Leipzig durchaus noch Aufholbedarf besteht. Nicht nur junge Menschen fragen nach der Sinnhaftigkeit von Produkten und Dienstleistungen, auch Investoren und Kunden. Jedes Unternehmen stützt sich auf Voraussetzungen, die ein funktionierendes Gemeinwesen bietet. Wir leben in einem gewaltigen Transformationsprozess, sind mittendrin in einer sozial-ökologischen Wende und da ist es gut, sich der Abhängigkeiten von anderen und dem eigenen Beitrag zum großen Ganzen bewusst zu sein.

Es ist der erste Gemeinwohlatlas, der eine Stadt betrifft. Wie kam das?

Nachdem wir in der Schweiz und in Deutschland seit Jahren Gemeinwohlatlanten auf Landesebene erstellen, hat uns aus Forschungssicht die Übertragung des Ansatzes auf eine Stadt interessiert.

„Europäischer Marktplatz“ Leipzig

Warum gerade Leipzig?

Leipzig war nie weg von der Landkarte als „europäischer Marktplatz“. Seit der Wiedervereinigung 1990 hat die Stadt einen Weg genommen, der sie heute wieder zum Vorreiter vieler Entwicklungen der modernen Großstadt im 21. Jahrhundert macht. Insofern weist Leipzig auch auf Deutschland und Europa.

Was wollen Sie damit bewirken?

Es sind vor allem drei Gesichtspunkte: Erstens, wir möchten mit der Studie eine wissenschaftlich begründete Basis für das Gespräch zu Gemeinwohlfragen in der Stadt anbieten, die es in dieser Form bisher nicht gibt. Diese Transparenz kann im besten Fall das gegenseitige Verständnis zwischen den Akteuren in der Stadt und frische Ideen fördern. Wir können als Stadt nur gemeinsam sinnvoll wachsen. Zweitens ist es uns ein Anliegen, das in Leipzig historisch tief verankerte unternehmerische und bürgerliche Gemeinwohldenken zu stärken und damit bundesweit auch ein Zeichen setzen. Drittens, als HHL möchten wir uns noch mehr in das Stadtgeschehen einbringen und selbst als „Bürger der Stadt“ wirken.

Welche Schlussfolgerungen sollten die Unternehmen und Organisationen ziehen?

Dies hängt natürlich vom Einzelfall ab. In jedem Fall sollten die Verantwortlichen die Resultate ernst nehmen und zuhören. Entscheidend ist nicht so sehr der Rankingplatz; eher steht die Frage im Raum, welche Botschaft die Bevölkerung mit ihrer „Abstimmung“ sendet. Für uns ist Gemeinwohl keine Schönwetterfrage, sondern die Antwort nach der Daseinsberechtigung in einem Gemeinwesen. Wer diese Frage gut beantworten kann, hat es leichter. Dies ist auch eine Kernbotschaft des Leipziger Führungsmodells, das wir seit einigen Jahren an der Handelshochschule entwickeln.

Zur Person Timo Meynhardt (48) lehrt seit 2015 an der Handelshochschule Leipzig (HHL) Wirtschaftspsychologie und Führung. Der gebürtige Rudolstädter studierte Psychologie in Jena, Oxford und Peking. Der Diplom-Psychologe wurde 2004 an der Uni St. Gallen promoviert und habilitierte sich dort in Betriebswirtschaftslehre. Meynhardt ist verheiratet und hat drei Kinder.

Von Ulrich Milde und Ulrich Langer