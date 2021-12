Leipzig

Am Dienstag dem 14. Dezember erreichen die Geminiden – ein Meteorstrom – ihren Höhepunkt. Das bedeutet, Astronomie-Fans haben gute Chancen Sternschnuppen am Nachthimmel zu entdecken. In und um Leipzig ist eine Sichtung trotz des erhöhten Aufkommens eher unwahrscheinlich.

Schlechte Chancen um Leipzig, bessere in Sachsen-Anhalt

Grund ist das Wetter: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist die Wolkendecke in der Region zu dicht und versperrt somit die Sicht auf einen klaren Nachthimmel.

Wer unbedingt Geminiden sehen möchte, sollte in Richtung Sachsen-Anhalt fahren. Vor allem in den Mittelgebirgen und in den Bergen in Süddeutschland dürfte es die besten Aussichten geben, einen der verglühenden Meteore zu sehen – so DWD-Meteorologe Marco Manitta.

Weitere Geminiden in den kommenden Tagen

Die nach dem Sternbild Zwillinge benannten Geminiden mit 150 Meteoren pro Stunde gelten als reichster Strom des Jahres, so die Vereinigung der Sternfreunde. Wer trotz Bewölkung den Himmel beobachten will, sollte am Abend seinen Blick nach Osten richten. Das Sternbild Zwillinge - aus dem die Geminiden zu entspringen scheinen - werde im Laufe der Nacht dann über den Süden und am Morgen im Nordwesten stehen.

Die Zwillinge gehen nach Angaben der Vereinigung bereits in den Abendstunden am Osthimmel auf. Daher sei die gesamte Nacht über mit Sternschnuppen zu rechnen, auch noch in den Tagen nach dem 14. Dezember. Laut DWD stehen die Chancen für sternenklare Nächte in und um Leipzig jedoch auch in den kommenden Tagen eher schlecht.

Von Yvonne Schmidt/dpa