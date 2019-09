In Leipzig ist am Dienstag die erste Europäische Kammermusik Akademie in Leipzig gestartet. Unter dem Motto „Welcome Europe!“ fand das Auftaktkonzert in der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ statt. Bis Sonntag präsentieren sich in Leipzig Ensembles aus zehn europäischen Ländern an 17 verschiedenen Spielstätten.