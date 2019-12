Gemütlich statt gefährlich: Seniorenbüro „Inge und Walter“ auf der Eisenbahnstraße kämpft gegen Vorurteile

Leipzig

Bodentiefe Fenster lassen Tageslicht herein, die bekannt perlenden Klänge aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ dringen vom Klavier und immer wieder ertönt ein „Sie sind dran!“ aus der Rummikub-Runde. Irgendwer ist immer da, wenn das Seniorenbüro Ost „Inge und Walter“ in der Eisenbahnstraße 66 geöffnet hat. Anja Büchting, Sozialarbeiterin und ausgebildete Altenpflegerin, setzt noch kurz Teewasser auf. „Kurkuma oder Guten-Morgen-Tee?“, fragt sie ihre Kollegin Susanne Volk. Seit Eröffnung des Seniorenbüros Ost teilen sich die beiden die 40-Stunden-Stelle, unterstützt von ehrenamtlichen Kollegen.

Das Seniorenbüro Ost „Inge und Walter“ zeichnet sich durch freundliche und helle Räume aus. Quelle: André Kempner

Begeisterung ersetzt Vorurteile

Die Einrichtung strahlt gemütlichen Retro-Charme aus, ein enormes Regal bietet Informationsbroschüren zu Themen jeglicher Art – eingeteilt in Unterpunkte: Alltagshilfe, Migration oder Kultur, um ein paar zu nennen. Ein rundum freundliches Umfeld, aber für die beiden Leiterinnen gibt es ein Problem: die Lage des Seniorenbüros. „Die Vorurteile gegenüber der Eisenbahnstraße halten ganz viele Senioren davon ab, einfach mal bei uns vorbeizuschauen“, sagt Susanne Volk. Und dabei handelt es sich vor allem darum, um Vorurteile. Denn keiner der Senioren, die regelmäßig zum Seniorenbüro kommen, hat bisher schlechte Erfahrungen auf der Eisenbahnstraße gemacht – im Gegenteil. „Die älteren Damen hier sind ganz oft begeistert von dem Respekt gegenüber dem Alter, der hier in den Geschäften vorherrscht“, erzählt Volk. Also sobald die älteren Herrschaften den Schritt gewagt haben und sich den Seniorentreff genauer angesehen haben, kommen sie meist auch wieder. Die Hemmschwelle „ Eisenbahnstraße“ muss nur überwunden werden.

Anja Büchting und Susanne Volk kennen jeden Gast persönlich. Quelle: André Kempner

Ein ganzes Netzwerk von Frauen hat sich gefunden

Das vielfältige Angebot von „Inge und Walter“ bietet für jeden etwas: Gemeinschaft, Ansprache, Beratung oder Kurse zu den verschiedensten Themen. „Wir kennen jeden Gast persönlich“, betont Anja Büchting. Sie sieht die Aufgabe des Seniorenbüros darin, Erstkontakt zu sein, der vermittelt und über Angebote informiert. „Zum Beispiel kann sich jemand, der neu hergezogen ist, bei uns über die Angebote der LVB informieren.“ Aber in erster Linie sind Volk und Büchting eine empathische Anlaufstelle mit dem richtigen Gespür: „Wir haben auch schon neue Freundinnen verkuppelt, von denen wir dachten, dass sie gut zusammenpassen“, erzählen die beiden. So sei ein ganzes Netzwerk von Frauen entstanden, die sich gegenseitig helfen.

Neue Liebe im Alter: Der Einsamkeit entgegenwirken

Eine andere Form des Netzwerkens entsteht beim neuesten Angebot von „Inge und Walter“: Speed-Dating für Senioren. Seit Mai findet das Angebot regelmäßig statt und hat schon mehrere frische Pärchen zusammengebracht. Zehn Männer und zehn Frauen können pro Veranstaltung teilnehmen und sich im Schnellverfahren kennenlernen. Wenn zwischen zwei Teilnehmern gegenseitiges Interesse besteht, vermitteln Büchting und Volk den Kontakt – und ab diesem Zeitpunkt halten sie sich raus. „Ob da Partnerschaften oder Freundschaften entstehen – wir wollen vor allem der Einsamkeit entgegenwirken“, sind sich die beiden einig.

Von Katharina Stork