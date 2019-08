Leipzig

Der Tüv Süd hat das Wunderwerk gerade geprüft, den Dauerbetrieb genehmigt und das Qualitätsmanagement zertifiziert. In Mölkau ist für mehrere Millionen Euro eine riesige Maschine entstanden, die der Leipziger Firma Futalis einen Sprung nach vorn ermöglichen soll.

Junges Unternehmen zählt schon 70 Mitarbeiter

Schon 70 Mitarbeiter zählt das erst 2011 gegründete Unternehmen. Es stellt individuelle Tiernahrung für Hunde her, was ein recht aufwendiges Unterfangen ist.

Hier kommt das Futter an. Quelle: Kempner

Im Internet können die Kunden ganz einfach alle wichtigen Daten ihres Vierbeiners eingeben, erklärt Geschäftsführer Janes Potthoff (37). Je nachdem, wie alt das Tier ist, zu welcher Rasse es gehört, ob es zu viel oder zu wenig Kilo wiegt, Allergien oder Erkrankungen hat, werde dann die optimale Futterrezeptur ermittelt.

Natürlich auf wissenschaftlicher Basis, denn die noch junge Firma ging aus einem Gemeinschaftsprojekt des Leipziger Uni-Institutes für Tierernährung sowie der Leipziger Handelshochschule hervor.

Frisches Futter innerhalb von 3 Tagen

Größere Bestellungen werden bei dem Leipziger Tiernahrungshersteller noch von Hand erledigt. Quelle: André Kempner

„Die neue Anlage ermöglicht uns eine Durchlaufzeit von 48 Stunden“, erläutert Potthoff. „Das ist die Frist zwischen der Bestellung durch den Kunden und der Übergabe des Versandpakets an DHL. Binnen drei Tagen kommt die Lieferung also beim Empfänger an.“ Damit sei Futalis sehr wettbewerbsfähig zu anderen Versandhändlern.

Man biete aber keine Massenware, sondern ein individuelles Futter, das genau zum jeweiligen Hund passt. Dies sei auch der Grund, weshalb die Tüten nicht nur im Internet geordert werden können. Futalis arbeite inzwischen außerdem mit mehr als 1500 Tierärzten im deutschsprachigen Raum zusammen.

Jede Mischung ist anders

Ob exakt abgewogene Tagestüte oder Wochenration – früher musste noch jede einzelne Mahlzeit von Hand zusammengestellt werden – aus rund 40 möglichen Zutaten. Verschiedene Fleischsorten, Süßkartoffeln, Reis, Kürbis, Möhren, Leinöl, Rüben oder Hefe. „Das funktioniert bei uns nach dem Lego-Prinzip. Jede Mischung ist anders, damit am Ende genau der Kalorien-, Nährstoff- und Vitamingehalt in einer Tagesration steckt, der am besten zum Schützling des Kunden passt“, sagt Co-Geschäftsführer Christian Hetke (33).

Doch mit steigender Nachfrage stieß die Manufaktur-Methode an ihre Grenzen – auch hinsichtlich der Kosten bei Kleinstbestellungen. Also tat sich Futalis 2015 mit dem Fotodienstleister Cewe aus Oldenburg zusammen, der ein Spezialist für die Abwicklung großer Mengen von individuellen Aufträgen ist.

Große Produktionshalle in Mölkau gefunden

Gemeinsam wurde eine neuartige Automatisierungsanlage entwickelt – und dann durch Spezialanlagenbauer aus der Region angefertigt. In Mölkau fand Futalis für das technische Wunder eine deutlich größere Halle, die durch die Insolvenz der Veranstaltungsagentur CWC Pasemann im Jahr 2015 gerade frei geworden war.

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit lief dort schon seit 2018 der Probebetrieb für die Mega-Maschine. Sie kann alle denkbaren Rationen von bis zu 2,5 Kilo im Handumdrehen erstellen und abfüllen, so Hetke. „Um Verpackungsmaterial zu sparen, wird jede Tüte gemäß der Füllmenge genau auf die richtige Länge geschnitten.“ Das Material sei zudem recyclebar.

Wenn der Kunde es wünscht, werden der Name und ein Foto des Hundes auf die Verpackung gedruckt. Das Etikett listet auch sämtliche Inhaltsstoffe der jeweiligen Futterration auf. Quelle: André Kempner

Auf jede Packung druckt die Maschine ein Foto und den Namen des Hundes, sofern der Kunde oder Tierarzt beides zur Verfügung stellt. „Wir liegen jetzt bei einem Auslastungsgrad von 80 Prozent im Zwei-Schicht-Betrieb“, berichtet Hetke. „2020 werden es sicher 100 Prozent sein.“

Zeitnah sechs weitere Großmaschinen geplant

Um weiter wachsen zu können, will das Unternehmen in den nächsten vier Jahren etwa ein halbes Dutzend solcher Maschinen bauen, verrät er. Für drei davon sei in der Mölkauer Halle noch Platz. „Natürlich werden wir unseren Prototypen dabei weiter verbessern.“

Bestellungen von mehr als 2,5 Kilo oder einige ganz besondere Mischungen werden übrigens weiter von Hand erledigt. Futalis suche schon jetzt dringend weitere Mitarbeiter, so Potthoff: „Zum Beispiel Techniker, Mechatroniker, Kundenbetreuer und Tierärzte.“

Von Jens Rometsch