Alumnat, Thomasschule, Thomaskirche und Tourneen – und natürlich Bach. Jede Menge Bach. Dies und noch viel mehr prägt das Leben eines Thomaners. Jährlich kommt eine neue Generation des weltberühmten Ensembles hinzu. Jene von 2013 begleitet die LVZ auf ihrem Weg zum Chor-Olymp in loser Folge.

Als eintönig kann man das Leben der Thomaner keinesfalls bezeichnen – auch nicht jenes der Sänger, die die LVZ seit ihrer Eignungsprüfung nun schon über viele Jahre begleitet. Pascal Leonhardt (17) und Nathanael Vorwergk (17) haben aufregende Monate während der Pandemie hinter sich. Umso schöner ist es nun für sie, gleich bei einem dreifachen Neustart hautnah dabei zu sein.

Neustart im Alltag

Der erste Neustart nach den schier endlosen Corona-Einschränkungen ist der des Alltags im Alumnat und in der Schule. „Es ist fast wieder wie früher“, freut sich Nathanael. Eigentlich dürften er und seine Mitschüler alles machen wie zuvor. Dafür gebe es ein Konzept mit abgestimmten regelmäßigen Tests. Pascal ist happy, dass alle wieder im Kasten – so der etwas flapsige Name fürs Alumnat – schlafen können. „Jetzt wird einem bewusst, was für eine Zeit wir hinter uns haben“, sekundiert Nathanael, in der der Alltag so ganz anders gewesen sei.

Pascal hat ausgemacht, dass das allgemeine Stresslevel gleich wieder nach oben springt. „In Schule und Chor ist es ein sehr intensives Arbeiten.“ Im abgelaufenen Schuljahr habe man sich sehr auf die Schule konzentrieren können, das sei nun anders. „Nächste Woche startet für uns dann bis Weihnachten die harte Klausurenphase“, schildert der 17-Jährige. Da müsse man schon Prioritäten setzen. Zeit für Hobbys gebe es kaum.

Neustart mit neuem Kantor

Der Schweizer Kirchenmusiker Andreas Reize zeichnet als neuer Thomaskantor maßgeblich für den nächsten Neustart verantwortlich. „Man merkt schon, dass er dem Chor seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken will und uns ganz viele neue Facetten entlocken möchte“, sagt Nathanael anerkennend. Musikalisch sei das sehr interessant,die Umstellung nach der probenarmen Zeit dauere aber sicher noch etwas.

„Starke Repertoire-Änderungen“ hat auch Pascal schon ausgemacht. Das sei zwar mit entsprechenden Belastungen verbunden, würde aber den Neustart auch musikalisch unterstreichen. Nathanael findet es zudem gut, dass auch einige Stücke in moderner Richtung dazukommen sowie „ein bisschen mehr Renaissance und Barock“.

Neustart für Schweizer

Beim dritten Neustart stehen Nathanael und Pascal in erster Linie helfend zur Seite. Seit Schuljahresbeginn ist der 15-jährige Schweizer Matteo De Bastiani neues Mitglied im Chor. Er ist neben dem Belgier Theodor der einzige Ausländer im Ensemble. Nathanael hat ihn im Sommer bereits bei einem mehrwöchigen Opernprojekt in der Schweiz kennengelernt. „Das hat mir hier den Einstieg sehr erleichtert“, sagt Matteo, der über die eher seltene Stimmlage Altus – auch als Countertenor bezeichnet – verfügt, einen italienischen Pass besitzt und zweisprachig aufgewachsen ist. Als ehemaliger Jugendfußballer hofft Matteo natürlich auch auf einen Platz im Thomaner-Team TC 1212.

Pascal unterstützt den Neustart des jungen Schweizers ebenso. „Ich habe ihn im Alumnat für meine Stube ausgewählt“, berichtet er. Matteo sei sehr höflich, offen und kommunikativ. „Das passt gut.“ Alle drei werden am Sonntag, 10. Oktober, in der Thomaskirche zu hören sein.

Interview mit Neu-Thomaner Matteo De Bastiani Warum Leipziger Thomanerchor und nicht Dresdner Kreuzchor oder Regensburger Domspatzen? Ich habe schon vier Jahre unter dem neuen Thomaskantor An-dreas Reize bei den Solothurner Singknaben gesungen. Durch seinen Wechsel nach Leipzig stand zur Debatte, ob dies auch für mich ein Thema wäre. Und das ist es. Schon gut eingelebt? Ja, sehr gut. Ich konnte schnell Kontakt zu anderen und auch neue Freunde finden. Bei ersten Konzerten durfte ich auch schon dabei sein. Nach jetzigem Stand: Ich habe alles richtig gemacht. Vermisst Du schon etwas? Ein bisschen meine Freunde sowie das gute und leichte italienische Essen zu Hause. Mit dem deutschen Essen muss ich mich noch ein wenig anfreunden. Wo gibt es Probleme? Eigentlich keine (lacht). Ich muss mich nur konzentrieren, hier 24/7 – also jeden Tag in der Woche – Hochdeutsch zu sprechen. Verlief der schulische Wechsel reibungslos? Insgesamt ja. In einigen Fächern gibt es durchaus Unterschiede. So sind wir in der Schweiz in den Naturwissenschaften noch nicht so weit wie hier. Und Physik hatten wir noch gar nicht, das gibt es bei uns erst ab der 10. Klasse. Das muss ich jetzt nacharbeiten, bekomme dafür auch Nachhilfe. Interveiw: Martin Pelzl

Für das Trio wie für alle anderen Sänger auch gilt nun, nach dem dreifachen Neustart das Tempo hochzuhalten, vielleicht sogar noch ein bisschen zu steigern. Um dem Dreiklang Traum–Talent–Thomaner zu alter Kraft zu verhelfen.

Das nächste Konzert mit dem Thomanerchor steht am Sonntag, 10. Oktober, ab 16 Uhr in der Thomaskirche an. „Sei was du bist“ lautet das Motto. Der Chor singt Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Sethus Calvisius, Max Reger, Hubert Parry, Josu Elberdin und Bernd Franke. Tickets gibt es in der Musikalienhandlung Oelsner, im Thomasshop sowie an allen anderen Vorverkaufsstellen und über www.reservix.de. Es gilt die 3G-Regel.

Von Martin Pelzl