Leipzig

Michael Baumann steht im Geräteschuppen seiner Gartensparte und späht nach draußen wie eine jagende Katze durchs hohe Gras. „Hier, komm ma her“, ruft er und winkt einen seiner Gartenfreunde mit dem Zeigefinger heran. Der eilt herbei. Ein paar Meter entfernt von den beiden laufen vier Menschen vorbei, gerade so erwachsen. Baumann und der andere Mann verfolgen die Gruppe mit den Augen, bis sie aus dem Blickfeld verschwinden. „Da sind die Jungs“, sagt Baumann. Alsbald will er sie mal zur Rede stellen. „Wir haben nämlich einen Problemgarten“, erklärt er dann.

Ein Samstagvormittag im Mai, es ist Arbeitseinsatz in der Kleingartenanlage Gartenfreunde Südost. Michael Baumann ist 58 Jahre alt, schrebert seit 1989 und ist seit sechs Jahren in seinem Verein der Vorsitzende. Wenn er an diesem Samstag nicht gerade nach Problemen schaut, sammelt er zwei Euro ein von jedem, der eine Schubkarre Rausgerupftes im Grünschnitt-Container entsorgen will. 452 Gärten gibt es bei den Gartenfreunden Südost, rund 40 davon werden jedes Jahr neu verpachtet, ratzfatz geht das, denn auf der Warteliste stehen 70 Namen. Wer eine Parzelle will, muss die Regeln akzeptieren. Die lauten, nur zum Beispiel: Hecken sind auf einen Meter zwanzig zu kürzen, große Trampoline sind verboten, für Gewächshäuser und Pools sind Anträge zu schreiben. Und mittags, zwischen 13 und 15 Uhr, ist Ruhe zu halten. Trotzdem steigt der Andrang stetig, fällt das Durchschnittsalter der Kleingärtner seit Jahren. Was suchen die jungen Menschen hier bloß? Und finden sie es?

Zwischen zwei Regenschauern schrauben Antje Kahnt und ihr Freund Thomas Kern Holzbretter für eine Terrassen-Bank zusammen. Beide sind Anfang 30 und Neu-Gärtner, ihre Parzelle haben sie seit einem Jahr. Eine gute Idee fanden sie, wegen Corona, aber auch so. „Gartenarbeit ist wie Urlaub“, sagt sie, die Vertriebschefin bei einem Startup ist. Klar, man denke immer, so eine Gartenanlage sei spießig. „Ich bin aber ganz froh, dass wir hier nicht mit anderen Leuten in unserem Alter darum wetteifern, wer die stylischeren bunten Lampions hat“, sagt Kahnt. Die Regeln, ja, die habe man zur Kenntnis genommen. Rhabarber, Spinat und Blumenkohl sind gepflanzt, der Rasen gemäht - sogar Vorstandschef Baumann wird über den Garten der beiden später sagen, das sei einer, „bei dem unser Herz lacht.“ Thomas Kern findet eh: „Ganz ehrlich, der Kleingarten ist doch der einzige Ort in meinem Leben, an dem ich mich an irgendwelche Regeln halten muss.“

Antje Kahnt und Thomas Kern werkeln in ihrem Garten. Quelle: Nora Börding

Ein überspitzter Satz, ganz sicher, aber eines stimmt: Die Regeln, an die sich Thomas Kern im Kleingarten halten muss, sind besondere, irgendwie aus der Zeit gefallene. Und sie sind der Grund, warum Jung-Gärtner und Alt-Gärtner so manches mal aneinandergeraten.

Kleingärten sind ein Privileg – wenn man sich an die Regeln hält

Kleingärten sind, das muss man wissen, ein unglaublich günstiger Luxus. Alles in allem 130 Euro kostet etwa ein durchschnittlicher Garten in Michael Baumanns Kolonie - pro Jahr. Das liegt an einem Gesetz, das inzwischen 100 Jahre alt ist: Seit 1919 sind Kleingärten als Rückzugsort für jedermann geschützt. Heute stehen die Pachtpreisbindung und der Kündigungsschutz im Bundeskleingartengesetz.

Diese Privilegien bekommt aber nur, wer sich auch an den Rest des Gesetzes hält und die entscheidende Regel dort lautet: die Parzellen müssen „kleingärtnerisch“ genutzt werden. Der Streit, den es darum immer wieder gibt, hat es 2004 bis vor den Bundesgerichtshof geschafft, und der hat geurteilt: Auf mindestens einem Drittel der Gartenfläche müssen Nutzpflanzen angebaut werden. Ein weiteres Gartendrittel ist, so wird die Regel ausgelegt, für Freizeit und Erholung da, das restliche Drittel für die Laube. Rasen, Sonnenliege, Grill und fertig - so einfach geht das jedenfalls nicht.

In Garten Nummer 399 buddelt Ulrike Hahn im Schatten der Süßkirsche. Vor dem Sprechen wischt sie sich eine Haarsträhne mit dem halbwegs sauberen Handrücken aus dem Gesicht. „Es sehr entspannend, in der Erde zu wühlen“ sagt sie, die Brandschutzingenieurin ist, die Kinder zum Gärtnern überreden muss und es beim Mann gar nicht erst versucht. „Für mich ist das keine Arbeit. Vor allem nicht, wenn man nicht jedes Unkraut entfernen will.“ Die Regeln? Ist doch gut, findet Hahn. Nur wenn das Kleingartenwesen erhalten bleibe, bleibe der Pachtzins so niedrig wie er derzeit ist.

Blick in den Garten von Ulrike Hahn. Sie setzt auf eine naturnahe Bepflanzung. Quelle: Nora Börding

Hahn ist 40 Jahre alt und gehört wie Antje Kahnt und Thomas Kern zur Abteilung Generationswechsel im Kleingarten. Einer Untersuchung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zufolge ist das Durchschnittsalter in deutschen Schreberkolonien zwischen 2013 und 2019 gefallen, von 60 auf 56 Jahre. Vor allem in den Städten zieht es demnach junge Menschen in die Vereine. Und diesen Menschen ist es meistens nicht wichtig, dass die Rosenstöckchen auf Linie sind.

Ulrike Hahn achtet stattdessen darauf, dass ihre mazedonische Witwenblumen nicht so viel Wasser brauchen, weil Gießen Ressourcen verbraucht. Sie sucht Pflanzen aus, die auch den Bienen gefallen und setzt sie wild durcheinander, um den Boden nicht mit Monokulturen zu belasten. Nutzpflanzen auf einem Drittel Gartenfläche, das schafft Ulrike Hahn locker. Nur mit dem Zollstock nachmessen kann man das bei ihr nicht, weil sie nicht jedes ihrer Radieschen und jede ihrer Salbeipflanzen einzeln einfriedet. Das geht, hier in dieser abgesteckten Kleingarten-Welt? „Auch Michael Baumann hat in den vergangenen Jahren lernen müssen, dass naturnahes Gärtnern auch Kleingärtnern sein kann“, sagt Ulrike Hahn.

Vereinschef hat Angst um Status der Gemeinnützigkeit

Einige Tage später, Michael Baumann läuft durch die Gartenanlage, in offizieller Mission: Er kleiner Mann, der seinen Bauch voran schiebt und immer den Kopf oben hat, des Überblicks wegen. Zusammen mit seinem Stellvertreter und einem weiteren Vereinsmitglied macht er die jährliche Gartenbegehung. Er hat das im Schaukasten angekündigt. „Wir möchten Sie bitten, die Höhe der Hecken zu beachten“ steht auf dem Zettel und daneben ein Comic, auf dem ein Mann seine Hecke in Stinkefinger-Form schneidet. Baumanns Humor ist das, aber eigentlich versteht er in der Sache keinen Spaß. „Wenn wir uns nicht an die Gesetze halten, dann ist die Gemeinnützigkeit weg“, sagt er. Gemeinnützig ist sein Verein nur, solange er seine Kleingärtnerei und allerlei Formales regelmäßig bei der Landesdirektion Sachsen nachweist.

Hecke zu hoch? Vereinsvorsitzender Michael Baumann kontrolliert in seiner Anlage die Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes. Quelle: Nora Börding

Halten sich die Mitglieder nicht an die Regeln aus dem Bundeskleingartengesetz, so sagt Baumann das, erkennt die Behörde die Gemeinnützigkeit nicht mehr an - mit der Folge, dass die Pachten steigen oder das Gartengelände verkauft werden kann. Zwar ist es in Leipzig dem Stadtverband der Kleingärtner zufolge noch nie passiert, dass ein Verein seine Gemeinnützigkeit verloren hat. Aber dennoch ist genau das Baumanns größte Angst.

Deshalb also die Gartenbegehung. Baumann lässt seinen Vize notieren, wo es hakt: Zu viel Rasen hier, eine fehlende Gartennummer am Tor dort. Dann bleibt er vor Garten Nummer 399 stehen, dem Garten von Ulrike Hahn. „Das hier ist meiner Meinung nach kein naturnaher Garten mehr, sondern ein naturbelassener Garten“, sagt Baumann, und naturbelassen dürfe ein Garten nicht sein. Außerdem die Süßkirsche, die viel zu hoch sei, das sieht Baumann gleich und dann noch was: „Da sind auch zu viele Wildkräuter drin - Unkraut darf man ja nicht mehr sagen.“ Man werde, sagt Baumann, mal miteinander reden.

Kleingartensterben auch auf dem Land gestoppt

Es ist nicht selbstverständlich, dass Kleingartenvereine sich ihren Nachwuchs aussuchen können. Bundesweit stehen derzeit rund 65.000 Parzellen leer, vor allem auf dem Land. In Sachsen, dass mit mehr als fünf Kleingärten auf 100 Einwohner die höchste Schreberdichte der Republik hat, ist der Niedergang landesweit erst im Corona-Jahr gestoppt worden: Zwischen Frühjahr 2020 und 2021 hat der Landesverband Sachsen der Kleingärtner eigenen Angaben nach nur 26 Mitglieder verloren, zuvor waren es jährlich zwischen 2000 und 3000. Müsste man da nicht froh sein über den Nachwuchs, den man hat? Noch dazu, da es einer ist, der sich mit einem nicht etwa über laute Musik oder zu viel Lümmelei im Liegestuhl streitet, sondern sehr ernsthaft darum, wie richtiges Gärtnern geht?

Baumann zeigt auf seinem Rundgang jetzt auf etwas, das er Problemgarten nennt. In der Parzelle steht eine alte Badewanne, rosa angemalt, aber kein Gemüse. Hier sei schon die Feuerwehr gerufen worden, wegen der riesigen Feuerschale. Ständig seien fremde Leute zu Gast und feierten „Coronaparty“, sagt Baumann. „Offenes Feuer im Garten ist, da bin ich ein Fuchs, da hab ich die aufm Kieker.“ Den Pächter hat er schon abgemahnt, nach dem zweiten Mal darf er kündigen.

Viele Junge gärtnern bio

Die meisten Neuen, die im Kleingarten anlanden und dort auch bleiben, wollen aber etwas anderes als Partys feiern. Manche versorgen sich, so wie Romy Marienfeld und ihr Mann, sogar weitgehend selbst mit Gemüse und Obst. Seit drei Jahren haben die beiden eine Parzelle. Weil ihnen die zu klein wurde, haben sie kurz darauf noch den Nachbargarten übernommen. Tomaten essen sie nur, wenn es sie gerade aus dem eigenen Garten gibt, geerntet wird auch im Winter, alle Pflanzen werden händisch vorgezogen. „Wir begreifen das auch als unseren Beitrag zum Klima- und Artenschutz“, sagt Marienfeld.

Romy Marienfeld bewirtschaftet gleich zwei Gärten, um mehr Platz für den Anbau von Obst und Gemüse zu haben. Quelle: Nora Börding

Als eine der wenigen hier in der Anlage kompostieren die beiden selbst und rühren zum Düngen der Pflanzen eigenen Brennnesselsud an. Manchmal wundere sich jemand im Vorbeigehen, warum sie im Winter die Blütenstände nicht abschneiden (damit Tiere einen Unterschlupf haben), aber es gebe niemanden, der sage: Mach mal das, mal mal jenes.

Und Baumann? Für ihn wäre das nichts, sagt er, so ein Garten. Er mag es geordnet: Tulpen links, Acker rechts, dazwischen der Weg und hinten die Laube. „Aber so lange die muddeln, da sage ich nichts.“ Nur allzu wild, das dürfe es halt nicht werden.

Von Denise Peikert