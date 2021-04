Leipzig

Eine junge Frau – komplett in Pink – grüßte jüngst von den Plakaten der größten Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt. Auch ein junger Bursche mit Tattoos und schwarzem Vollbart gehörte zu der Werbekampagne „Herz am richtigen Fleck“. Leipzig profitiere besonders vom Zuzug junger Leute, erklärt Kontakt-Vorstand Jörg Keim. „Wir möchten unseren Bekanntheitsgrad in dieser Zielgruppe erhöhen.“ Das Durchschnittsalter der über 15.000 Genossenschaftsmitglieder liege bei 58 Jahren – da bleibe noch Luft nach unten. Aber Werte wie Gemeinschaft und Fairness, ebenso die durchschnittliche Kaltmiete von 5,18 Euro seien gewiss nicht nur für Senioren attraktiv.

Wohnen für junge Menschen in Leipzig: Sorglos-Pakete für Azubis von BMW, Siemens, DHL

Bereits 2018 habe die Kontakt ein Projekt mit dem Leipziger BMW-Werk gestartet, sagt Marketingleiterin Mandy Immisch. Dabei erhalten Auszubildende und Studierende in einem Hochhaus in Mockau ein Rundum-sorglos-Paket, das alle Wohnkosten – samt Heizung, Versicherung, Internet – durch eine Pauschalmiete deckt. Das Modell sei so begehrt, dass es inzwischen auf weitere Standorte erweitert wurde. Auch andere Firmen in Leipzig wie Siemens, Porsche und DHL nutzen es mittlerweile für den Nachwuchs.

In einem Hochhaus in der Leipziger Simon-Bolivar-Straße hat die Wohnungsgenossenschaft Kontakt möblierte Apartments für Azubis von BMW eingerichtet. Johannes Schäfer und Fabrice Halidou ließen sich dort von Mandy Immisch und Mirjam Schulze (von rechts nach links) über die Angebote der Kontakt wie einen Concierge-Service beraten. Quelle: Andre Kempner

Allgemeine Angebote, durch Eigenleistungen – etwa beim Tapezieren – die Miete zu senken, fänden bei sehr jungen Leute hingegen abnehmendes Interesse. „Aus unserer Sicht erlebt der leider noch immer oft stigmatisierte Plattenbau in Leipzig bisher nicht so ein Revival wie in Berlin“, berichtet sie. Auch um hier ein Umdenken zu fördern, wurde in Grünau soeben ein Karree mit 200 Wohnungen komplett modernisiert. An der Kotsche 43-73, so lautet die Adresse, seien alle fünf Häuser bis zum Sommer fertig. In einem davon habe die Kontakt auf den Fahrstuhl verzichtet. „Dadurch erhalten jüngere Leute, die gut Treppensteigen können, sehr günstige Mietkosten. Trotzdem verfügen alle Wohnungen über eine hochwertige Ausstattung und einen extra-großen Balkon.“

VLW: Instagram-Account und Bautagebuch auf YouTube

Die Gesellschaft werde immer älter, aber die neuen Mitglieder bei der Vereinigten Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW) jünger. Das versichert Sprecher Christian Glöckner. „In den letzten Jahren ist unser Durchschnittsalter stetig gesunken. Derzeit liegt es bei 56,2 Jahren.“ Seit 2015 schließe die VLW im Schnitt 65 Prozent ihrer Neuverträge in der Altersgruppe von 18 bis 40 Jahren ab. Nur zehn Prozent seien Personen über 60, aber natürlich ebenso willkommen.

Seit Juni 2020 habe die VLW einen Instagram-Account. Seit Jahren würden auf YouTube Filme zu einem Sanierungsprogramm hochgeladen, mit dem die Genossenschaft bis 2025 über 500 stillgelegte Wohnungen wiederbeleben will. Ob in Gohlis oder Lindenau: Das Interesse von Familien mit Kindern an großen Wohnungen mit vier oder fünf Räumen sei riesig. Auch kleine Apartments für junge Singles oder Paare würden stark nachgefragt.

Urbanes Gärtnern für Jung und Alt unterstützt die Wohnungsgenossenschaft VLW mit Hochbeeten. Quelle: Karen Arnold

Neuerdings verzichte die VLW in ihren Beständen aus der Zwischenkriegszeit auf klassische Mieterkeller. „Stattdessen richten wir in den Kellern Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen ein. Die bisherigen Kellerabteile werden in die meist noch ungenutzten Bodenbereiche verlegt“, so Glöckner. Auch das fänden junge Leute wichtig – ebenso wie Elektro-Ladesäulen für Autos, Spielplätze, von den Eltern gut einsehbare Höfe und demokratische Mitbestimmungsrechte. „Bei uns gibt es keine Immobilienspekulation. Der Mietvertrag heißt Dauernutzungsvertrag, weil er für eigentumsähnliche Verhältnisse steht.“

Unitas: Umziehen bei neuen Lebenslagen kein Problem

Bei der Unitas sinkt der Altersdurchschnitt seit Langem leicht. Aktuell beträgt er 58 Jahre, obwohl erst 2017 mit dem „Ilse-Pluntke-Haus“ ein großer Neubau für hochbetagte Menschen in Reudnitz dazukam. Stephan Thoms (31) hat beobachtet, dass in dem Genossenschafts-Karree am Westplatz mit der Zeit zunehmend jüngere Nachbarn einzogen. Als er 2014 sehr kurzfristig zum Studium nach Leipzig kam – erhielt er binnen einer Woche von der Unitas seine Schlüssel. Später wechselte der Elektroingenieur problemlos in ein anderes Apartment mit Balkon. Wegen der Liebe steht nun der nächste Wechsel in eine noch größere, kinderfreundliche Wohnung an – alles im selben Karree. „Unser neues Zuhause ist immer noch 400 Euro im Monat günstiger als bei der privaten Konkurrenz um die Ecke. Und die Genossenschaft versucht wirklich, in jeder Lebenslage zu helfen.“

Weil sich seine Lebenslage erfreulich verändert, zieht Stephan Thoms (31) in dem Unitas-Karree an der Friedrich-Ebert-Straße nun schon zum dritten Mal um. Die neue Wohnung wird auch ein Kinderzimmer haben. Quelle: Christian Modla

Erst 2020 stellte die Unitas einen Neubau mit 41 Familienwohnungen an der Salomonstraße fertig, so Vorstand Steffen Foede. „Bewusst neben dem Rahn-Bildungscampus mit Kita und Schulen.“ Für Auszubildende und Studierende (bis 27 Jahre) biete man in zehn Häusern Sonderangebote mit Kaltmieten von drei Euro. „Die sind ruckzuck weg.“

Lipsia: Leipzigs erste Genossenschaft, die eine Kita mitbaute

Die Lipsia war 2009 Leipzigs erste Genossenschaft, die bei den „Rosental-Terrassen“ in Gohlis auch eine Kita mit 70 Plätzen baute. Mittlerweile folgten andere wie die Kontakt – oder sie bieten Kinder-Betreuungen durch Tagesmütter und -väter in ihren Wohnanlagen an. Eine Studierenden-WG habe bereits das Drehbuch für einen neuen Imagefilm der Lipsia in Arbeit, erzählt Nelly Keding vom Vorstand. „Der Film soll 2021 entstehen und junge Leute ansprechen.“ Seit die Zahl der Leipziger Bürger stark wächst, merkten immer mehr Berufsstarter und Zuzügler, dass jede siebte Wohnung im Stadtgebiet zu den sechs großen, traditionsreichen Genossenschaften gehört. „Und die sind moderner als ihr Image.“ Statt Zettel gebe es in den Häusern digitale Tafeln mit aktuellen Infos. „Studierende und Auszubildende bekommen bei uns Apartments mit kostenfreier Einbauküche und Waschmaschine.“ Nicht nur im neuen Lipsia-Hochhaus am Kulkwitzer See könnten junge Eltern und Alleinerziehende Service-Angebote nutzen, die ihnen mehr Zeit für die Kinder bringen.

Wogetra: Zwölf Millionen für junges Wohnen in Wiederitzsch

„Junge Familien, insbesondere mit Kindern, haben das Wohnen in Genossenschaften neu entdeckt“, pflichtet Béla Hambuch von der Wogetra bei. Neben 30 Spielplätzen gehörten Tagesmütter, Räume für Treffs oder Kindergeburtstage zu den Unterstützungsofferten. In Wiederitzsch baue die Wogetra gerade die Familienwohnanlage „Nordquartier“. Für zwölf Millionen Euro entstehen bis Ende diesen Jahres an der Seehausener Straße 40 Wohnungen speziell für Familien oder Singles mit Kindern. Kaltmiete: etwa 10 Euro pro Quadratmeter. Viel Grün ringsum, große Spiel- und Treffbereiche im Zentrum der vier Häuser, Kinderwagenraum, Hobbykeller, regenerativ gespeiste Fußbodenheizung und Fahrstuhl – die Planer hätten sich einiges einfallen lassen, damit das Quartier „eine echte Alternative zum Eigenheim auf der grünen Wiese“ ist, so der Vorstand. Kitas, Schulen, Arztpraxen, Einkaufen: In der Nähe fehle es an nichts.

Ende diesen Jahres soll das „Nordquartier“ an der Seehausener Straße 1-3 in Wiedertizsch bezugsfertig werden. Die Wogetra baut dort 40, überwiegend große Wohnungen für junge Familien – mit regenerativen Energieanlagen und klimafreundlichem Versickerungssystem für das Regenwasser. Quelle: Wogetra

BGL: Großprojekt in Czermaks Garten am City-Rand

Ein Highlight am City-Rand ist bei der Baugenossenschaft Leipzig (BGL) zu erwarten. Wie Vorstand Ralf Schädlich bestätigt, beginnt 2022 der Bau eines Quartiers mit 55 großen Familienwohnungen in Czermaks Garten, Ecke Querstraße. Auf der Industriebrache sei zudem eine Kita mit 60 Plätzen vorgesehen – die alte Ruine einer 1905 eröffneten Maschinenfabrik werde saniert.

In den letzten beiden Jahren seien 60 Prozent der Neumitglieder bei der BGL jünger als 36 gewesen. „Der erfreuliche Zustrom gilt nicht nur für die innerstädtischen Lagen.“ In Grünau habe man jüngst erfolgreich kleinere Apartments zu Vier- und Fünf-Raum-Wohnungen zusammengefügt – etwa an der Saturnstraße und am Allee-Center. „Das setzen wir bald in der Ulmer Straße 20-26 fort“, sagt Schädlich. „Seit drei, vier Jahren steigt auch das Interesse von Studierenden und Azubis an unseren Wohnungen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass junge Leute öfter umziehen“, glaubt der Chef von Sachsens ältester Baugenossenschaft – gegründet 1898.

Im Czermaks Garten – gleich neben dem Sitz der Baugenossenschaft Leipzig – will die BGL ab 2022 eine Kita (etwa 60 Plätze) und 55 Wohnungen für Familien errichten. Dabei wird auch die Ruine der 1905 erbauten Maschinenfabrik saniert und in die Neubauten integriert. Bei dem kürzlich stattgefundenen Architekturwettbewerb setzte sich dieser Entwurf durch. Quelle: Eßmann Gärtner Nieper Architekten

Von Jens Rometsch