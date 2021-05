Georg-Schumann-Straße in Leipzig: Neues Leben an alter Magistrale

Leipzig

Vor 15 Jahren fiel das legendäre Bräustüb’l den Flammen zum Opfer. Als im selben Jahr daneben gleich noch der Abriss der schon lange zuvor stillgelegten Gohliser Brauerei begann, da verschwand auch die alte Georg-Schumann-Straße, wie Generationen von Leipzigerinnen und Leipzigern sie kannten. Die Schutthaufen zwischen Breitenfelder und Natonekstraße wirkten damals wie die Vollendung des Niedergangs der einst geschäftigen Magistrale. Eines Niedergangs, der schon Anfang der 1990er-Jahre eingesetzt hatte.

„Der gesunde Mittelstand zog als erstes weg“

Über die 5,46 Kilometer lange Straße, die sich vierspurig durch Gohlis, Möckern und Wahren schneidet, rollte in den Jahren nach der Wende ein Großteil des abrupt zugenommenen Verkehrs zwischen Leipzig und Halle. Zigtausende Autos und Lastwagen donnerten Tag für Tag über die marode Piste, vorbei an grauschwarzen, zerfallenen Häusern. Verkehrslärm und Luftverschmutzung machten das Leben hier unerträglich. Viele Einzelhändler gaben auf. „Der gesunde Mittelstand zog als erstes weg“, erinnert Magistralenmanager Stephan Grandke. „Es blieben oft nur die zurück, die nicht über die Ressourcen verfügten, woanders hinzugehen.“ Die Folge: ein überdurchschnittlich hoher Leerstand von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Einzige, was an der geschundenen Magistrale irgendwie zu überleben schien, waren lange Zeit Döner-, Pizza- und Burger-Buden.

Magistralenmanager Stephan Grandke Quelle: André Kempner

Als die Kommune um das Jahr 2010 die ersten Stadtentwicklungsprogramme gegen diese Abwärtsspirale setzte, hatten bereits 45 Prozent der Bewohner der Georg-Schumann-Straße den Rücken gekehrt. Fast die Hälfte der Gebäude befand sich immer noch in einem schlimmen Zustand. Die Stadtverwaltung installierte ein Magistralenmanagement als Vermittlungsstelle zu Bürgern, Gewerbetreibenden, Immobilienbesitzern und Akteuren vor Ort und pumpte Millionen in die Aufwertung der Straße. Weniger Fahrspuren, neue Fahrradwege, bessere Fußwege, mehr Bäume. Huygensplatz, Möckernscher Markt und Renftplatz laden nach aufwändigen Umgestaltungen nun zum Verweilen ein. Derzeit läuft noch die Revitalisierung eines kleinen Parks an der Dantestraße.

Vision: „Liebenswerte, entschleunigte Wohn- und Geschäftsstraße“

Mittlerweile gibt es auch nur noch wenige unsanierte Häuser. Denn vom massiven Zuzug der vergangenen Jahre nach Leipzig konnte auch die Georg-Schumann-Straße profitieren. Selbst die wenigen exklusiv renovierten, hochpreisigen Wohnungen lassen sich problemlos vermieten oder verkaufen. Die Vision des Magistralenrates, die Georg-Schumann-Straße in eine „liebenswerte, entschleunigte Wohn- und Geschäftsstraße mit hoher Aufenthaltsqualität und kulturellem Anspruch“ zu verwandeln, nimmt Gestalt an.

Neue Raumaufteilung: Abschnittsweise wurden die vier Fahrspuren zugunsten von Radwegen und Parkstreifen verringert, wurden Bäume am Straßenrand gepflanzt. Quelle: André Kempner

An der Brücke über die S-Bahn, da wo die Grenze von Gohlis nach Möckern verläuft, hat sich zwischen Bothe- und Wiederitzscher Straße mittlerweile sogar ein kleines Quartier der Kreativwirtschaft etabliert. Raumpioniere nennt Grandke die neuen Anrainer, weil sie ungenutzte Potentiale ihrer Umgebung erkennen und Entwicklungen anstoßen.

Edel-Konditorei braucht nicht zwangsläufig eine hippe Umgebung

Es sind junge Unternehmer wie Niclas Wendler (29) und Mirko Klug (33). Der Konditormeister und der Patissier führen seit vier Jahren an der „Schumi“ die schicke Patisserie Hart & Herzlich. Dass der Ort nicht sonderlich schön, geschweige denn angesagt ist, das wussten sie von Anfang an. „Die Straße war nicht unsere erste Wahl“, räumt Wendler ein. „Wir sind über hundert Umwege hierhergekommen.“ Plagwitz, Schleußig, Stötteritz und die Südvorstadt standen ursprünglich auf ihrem Zettel. „Aber entweder passte es von den Räumlichkeiten her nicht oder die Eigentümer spielten nicht mit“, berichtet Klug. In der Georg-Schumann-Straße war das anders. Der Hausbesitzer, selbst seit Jahren ein Aktivist der Magistralenerneuerung, war ihrem Konzept aufgeschlossen und glaubte an ihren Erfolg. Dabei hatten nicht wenige Zweifel, dass eine Edel-Konditorei, wo schon die kleine, handgefertigte Süßigkeit zum Kaffee um die vier Euro kostet, in dieser Straße überleben kann. „Es ist aber ein Trugschluss, dass so ein Laden nur in einer hippen Gegend funktioniert“, hält Wendler dagegen. Das Geschäft mit den exquisiten Törtchen und Pralinen jedenfalls hat sich entwickelt, aus allen Teilen der Stadt kommen die Kunden. Vor der Zukunft ist den beiden Jungunternehmern nicht bange. Erst kürzlich haben sie umgebaut, weil sie mehr Produktionsfläche brauchen.

Mirko Klug (links) und Niclas Wendler öffneten ihre Patisserie Hart & Herzlich vor vier Jahren an der Georg-Schumann-Straße. Quelle: André Kempner

„Wenn alle wegziehen, verändert sich hier nichts“

„Die Straße kann man nur beleben, wenn man mutig ist“, davon ist auch Huyen Tran (31) überzeugt. Gemeinsam mit seiner Frau Hoa (33) betreibt er in einem Eckhaus an der Mottelerstraße das vietnamesische Café Le Caphe. Beide wissen, dass es noch lange dauern wird, bis man die Georg-Schumann-Straße in einem Atemzug mit Karl-Liebknecht- oder Karl-Heine-Straße nennt: „Aber genau deshalb müssen wir härter als andere arbeiten und dafür sorgen, dass mehr Leute hierher kommen.“ Angefangen hatten sie mit einem kleinen Imbiss nur 200 Meter entfernt, gegenüber vom Arbeitsamt, auf dem Möckernschen Teil der Trasse. Nach anderthalb Jahren änderten sie jedoch ihr Konzept, boten fortan nicht zuletzt wegen der Nachfrage zum Frühstück auch noch Mittagessen an. Der Mini-Laden wurde dafür zu klein. „Wir hätten auch nach Plagwitz oder Connewitz ziehen können, aber wir wollten unsere Stammkunden nicht enttäuschen“, erzählt Huyen Tran. Und noch ein Grund war nicht unwesentlich für die beiden: „Wenn alle wegziehen, verändert sich hier nichts“. Sie jedenfalls sind gekommen, um zu bleiben. „Uns gefällt es hier, weil der Kiez jung und offen ist“, schwärmt Hoa Nguyen-Tran.

Stehen für ihre Café-Gäste jeden Tag selbst in der Küche: Le-Caphe-Gründer Hoa Nquyen-Tran (r.) und Huyen Tran. Quelle: André Kempner

Hochwertige Lederwaren made in Georg-Schumann-Straße

Ihr Glück gefunden haben auch Franziska Klee (35) und Florian Bierbaum (35): „Wir sind super happy hier.“ Sie waren 2015 von München nach Leipzig gezogen, seit zweieinhalb Jahren sind sie an der Magistrale. Zwischen Patisserie und Le Caphe fanden sie geeignete Räumlichkeiten für ihr Online-Geschäft. Freunde hatten sie auf den leerstehenden Laden aufmerksam gemacht. Die städtische Magistralenförderung erleichterte ihren Start. Klee hat ihr eigenes Lederwarenlabel und produziert auf Bestellung hochwertige Taschen und Accessoires aus naturbelassenem Leder. Ihr Mann kümmert sich um Onlineauftritt und Vermarktung. Zusammen mit den beiden Kinder wohnen sie auch im Kiez.

Designerin Franziska Klee Quelle: André Kempner

Bezahlbare Mieten ein Plus bei jungen Kreativen

Tatsächlich entdecken immer mehr Kreative den Geheimtipp im Nordwesten. Erst im Januar eröffnete Anne Kaden (32) hier ihr Schmuck-Atelier. „Die Miete hier kann man sich noch leisten“, nennt die Silberschmiedin und Industriedesignerin, die an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle studiert hat, einen Vorteil für junge Gewerbetreibende. Kaden ermöglicht es Menschen, besondere Momente in Schmuck zu übertragen, indem sie Silber an jenen Orten, die etwa in der Erinnerung von Vermählten oder Trauernden eine ganz besondere Bedeutung haben, in der Erde schmilzt. So entstehen Ringe nicht nur mit außergewöhnlichen Anlauffarben und Oberflächen, sondern auch einer Verbundenheit zu Raum und Zeit. Dafür reist Kaden quer durch Deutschland. Was sie an der Magistrale fasziniert? „Die Straße ist wild. Hier ist noch Raum, um etwas entstehen zu lassen.“ Nichts sei fertig und perfekt. „Genau das macht den Reiz der Straße aus.“ Ihr Geschäft konnte sie selbst herrichten. Eingezogene Wände und Decken hat sie herausgerissen, die hohen Räume der Gründerzeitarchitektur wieder hergestellt und dabei auch die Fliesenoberflächen einer früheren Fleischerei freigelegt, die jetzt Teil der Innengestaltung sind.

Schmuck-Designerin Anne Kaden. Quelle: André Kempner

„Wir merken, dass sich auf der Straße etwas entwickelt“, bestätigen Janellsa (31) und Rico Ludwig (36). Das Paar, das im benachbarten Möckern wohnt, hat sich vor vier Jahren mit ihrem philippinischen Café Jeepney selbstständig gemacht. „Es gab im Grunde nichts anderes, wo wir hätten hingehen können“, erzählt Rico Ludwig. „Auf der Karli oder der Karl-Heine-Straße kommt man als Start-up nicht so leicht an Objekte ran.“ Zumal dort auch die Miete gleich dreimal so hoch sei wie hier. Obwohl sie die Straßenbahnhaltestelle Lindenthaler Straße vor der Haustür haben und dieser Abschnitt der Georg-Schumann-Straße noch zu den belebteren zählt, sei das Geschäft hier kein Selbstläufer. „Im Zentrum oder in der Karli kommen die Leute vorbei und schauen rein“, sagt er – und nicht ohne Stolz fügt er hinzu: „Zu uns kommen die Leute extra her, weil sie wissen, dass es uns hier gibt.“

Rico und Janellsa Ludwig haben sich mit ihrem kleinen philippinischen Café Jeepney vor vier Jahren in das Abenteuer Georg-Schumann-Straße gestürzt. Quelle: André Kempner

Neue Barber-Kultur macht den Mann zum Star

Nicht nur aus der ganzen Stadt, sondern auch schon aus anderen Orten Sachsens kommen sie zu Cerkin Mehmeti (28), der noch ein Stück weiter stadteinwärts sein Geschäft hat. Sein Motto: „Hier ist der Mann der Star!“ Mehmeti ist Herrenfriseur, genauer gesagt: Barbier, also einer, der sich ausschließlich um des Mannes Kopf- und Barthaar kümmert. Barbershops sind in den letzten Jahren in Leipzig wie Pilze aus der Erde geschossen. Auch entlang der Georg-Schumann-Straße hat sich mittlerweile eine Handvoll etabliert. Erklären kann Mehmeti den Hype nicht. „Das ist eine Kultur“, sagt er. Und diese Kultur lebt er mit Leidenschaft: „Schnell-schnell mach’ ich nicht.“ Mehmeti, der in Grünau aufgewachsen ist und mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Neulindenau lebt, hat das Friseurhandwerk von der Pike auf gelernt. Er hatte zuvor im noblen Waldstraßenviertel gearbeitet. Als er sich selbstständig machte, fand er im vergangenen Jahr das freie Geschäft an der Ecke Sassstraße. „Ja, der Verkehr ist hier krass“, gibt er zu. Dennoch ist er sicher, dass sich das Image der Straße positiv verändern wird, wenn alle an einem Strang ziehen.

Barber Cerkin Mehmeti hat sich vor einem Jahr auf der Magistrale selbstständig gemacht. Quelle: André Kempner

Zum Jahresende wird das vor mehr als zehn Jahren eingesetzte Magistralenmanagement seine Arbeit wie geplant beenden. Denn dann seien die wesentlichen Weichen für eine selbsttragende Entwicklung und die Wiederherstellung der Georg-Schumann-Straße als urbane Wohn- und Geschäftsstraße gestellt. „Wir sind auf der Zielgeraden“, meint Stephan Grandke und hofft, dass das Info-Zentrum des Magistralenmanagements den Bürger trotzdem weiter erhalten bleibt.

Wer war Georg Schumann? Georg Schumann wurde am 28. November 1886 in Reudnitz geboren. Er gehörte in Sachsen zu den bekanntesten Widerstandskämpfern gegen die Nationalsozialisten. Der gelernte Schlosser arbeitete von 1914 bis 1916 als Lokalredakteur der LVZ. 1919 gehörte er mit Walter Ulbricht und William Zipperer zu den Gründern der KPD in Leipzig. Nach Zuchthaus- und KZ-Haft baute er 1941 in Leipzig eine kommunistische Widerstandsgruppe auf, wurde verhaftet und am 11. Januar 1945 in Dresden hingerichtet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die damalige Hallische Straße in Georg-Schumann-Straße umbenannt.

„Nacht der Kunst“ wächst über Magistrale hinaus

So werden am 4. September 200 Kunstschaffende die „Schumi“ wieder in die längste Kunstmeile Leipzigs verwandeln und ihre Arbeiten an mehr als 60 Standorten ausstellen. Die „Nacht der Kunst“ findet dann zum 12. Mal statt. Sie ist aus Leipzig längst nicht mehr wegzudenken. Jahr für Jahr lockt sie Tausende Besucher an. In diesem Jahr bindet das Veranstalter-Team um Kerstin Herrlich erstmals auch Orte abseits der Magistrale ein, so etwa das Gohliser Schlösschen und das Schillerhaus. „Die Nacht der Kunst“, kündigt die 62-Jährige an, „wird damit vom Kunstevent der Georg-Schumann-Straße zum Kunst- und Kulturfestival des ganzen Leipziger Nordens.“

Die Designerinnen Susanne Ostwald (l.) und Magdalena Sophie Orland richten derzeit ihr Atelier ein. Quelle: André Kempner

Und auch die nächsten Pioniere stehen derweil schon in den Startlöchern. Noch in diesem Jahr wollen die Designerinnen Magdalena Sophie Orland (28) und Susanne Ostwald (41) ein Atelier für interdisziplinäre Gestaltung eröffnen. Dass die Magistrale im Gegensatz zu anderen noch nicht „totsaniert ist“, kam auch ihren Plänen entgegen. Derzeit renovieren sie die Räume, in denen künftig Liebhaber von edlem Textil- und Interiordesign auf ihre Kosten kommen sollen. Sie haben bereits Wände und Dielenfußböden frei- und viel Herzblut in das Projekt gelegt. „Wir haben Tapeten, Farben und Teppiche abgekratzt, bis uns die Hände schmerzten“, sagt Ostwald. „Mit jeder Schicht, die wir ab- und rausgetragen haben, ist es hier ein Stück fröhlicher geworden.“ Ein Bild, das sich schon heute auf die gesamte Georg-Schumann-Straße übertragen lässt.

Von Klaus Staeubert