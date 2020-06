Es sollte das politische Top-Ereignis 2020 in Deutschland werden: Der transnationale EU-China-Gipfel mit rund 20.000 Teilnehmern im September in der Leipziger Kongreßhalle. Doch das Mega-Treffen wurde offiziell verschoben. Grund: Die Folgen der Corona-Krise. Die Reaktionen darauf fallen in Leipzig und Sachsen unterschiedlich aus.